Google aclara dudas de la llegada de Gemini a Google Home: cuándo será su lanzamiento y quiénes tendrán acceso

El acceso a Gemini para Home depende de la dirección registrada en la app Google Home y no de la cuenta individual del usuario. (Europa Press)

La transición de Google Assistant a Gemini como asistente principal en dispositivos Google Home generó varias dudas entre los usuarios, por lo que la compañía publicó una aclaración para concretar temas claves como la fecha de integración y específicamente de qué manera se hará la transición.

Así que con todo este panorama confirmado, elaboramos una guía para entender cuándo será su lanzamiento, en dónde empezará a aplicar y qué apartados la inteligencia artificial empezará a ser parte del hogar de los usuarios.

Cuándo y cómo será llegada de Gemini a Google Home

El nuevo Gemini para Home se encuentra en fase de lanzamiento desde el 28 de octubre de este año, pero su llegada a los hogares es progresiva y responde a condiciones particulares.

Google detalló que el alcance inicial abarca solamente a usuarios en Estados Unidos y que el acceso anticipado no depende de la cuenta individual, sino de la dirección del hogar ingresada en la aplicación Google Home.

El despliegue internacional de Gemini en Google Home comenzará en el primer trimestre de 2026, con Estados Unidos como país pionero. (Google)

Así, quienes manejan varias casas dentro de la misma cuenta recibirán la actualización de manera escalonada, pudiendo activarse en una propiedad y demorar en las otras.

“Gemini para Home se implementa a nivel de hogar, no de cuenta: cuando recibes la invitación y activas la función, se actualizarán todos los dispositivos de esa vivienda, pero no necesariamente de otras vinculadas a tu usuario”, explicaron representantes de Google en la comunidad Nest.

Para quienes desean reducir la espera, la compañía recomienda realizar dos pasos clave: actualizar la dirección del hogar principal en la app de Google Home y registrarse en el programa de acceso anticipado dentro de las configuraciones de la aplicación.

No obstante, aun con este registro, no existe ninguna garantía de ser el próximo en la lista para recibir la función, tal como confirma la sección de preguntas frecuentes actualizada recientemente: “no hay forma de asegurar ser el siguiente en la cola para activación”.

Usuarios con varias propiedades recibirán la actualización de Gemini de forma escalonada, con notificaciones independientes para cada hogar. (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)

Google ha pedido paciencia, reiterando que el proceso es aleatorio dentro del grupo de hogares aptos y que, eventualmente, todos los usuarios estadounidenses recibirán la invitación.

El acceso temprano fue habilitado para algunos países más allá de Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, aunque, por ahora, solo residentes estadounidenses pueden utilizar efectivamente la función.

El despliegue internacional sucederá por etapas y, según información oficial, comenzará en el primer trimestre de 2026, lo que significa que usuarios del resto del mundo deberán esperar hasta marzo de ese año como fecha máxima para la llegada inicial.

En qué dispositivos estará disponible Gemini

Uno de los puntos destacados por Google en sus comunicados es que el nuevo Gemini para Home funcionará en dispositivos de la línea Google Home y Nest fabricados desde 2016 en adelante, cubriendo casi una década de modelos.

El despliegue internacional de Gemini en Google Home comenzará en el primer trimestre de 2026, con Estados Unidos como país pionero. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De esta manera, quienes conservan altavoces o pantallas inteligentes lanzados años atrás no deberán realizar cambios de hardware para beneficiarse de las capacidades de la inteligencia artificial más actual.

Los usuarios que gestionan varias propiedades notarán que la actualización llega de forma independiente a cada casa. Las notificaciones de invitación para activar Gemini se envían de manera separada, por lo que puede suceder que una casa reciba la nueva tecnología mientras otra permanece temporalmente con Google Assistant.

Para comprobar si una propiedad ya es elegible, Google recomienda revisar el estado individual de cada hogar dentro de la app y esperar el aviso correspondiente.

Qué permitirá hacer la IA en Google Home

La compañía asegura que Gemini marca un salto cualitativo respecto al sistema anterior. Integrará no solo los comandos tradicionales del hogar inteligente, como encender o apagar luces, reproducir música, gestionar rutinas o informar el clima, sino capacidades de conversación mucho más avanzadas.

La inteligencia artificial de Gemini permitirá comandos avanzados, interacción más fluida y más de 100 funciones compatibles en el hogar inteligente. (GOOGLE)

Según testimonios en el foro de Google, la experiencia resulta más fluida, útil y ágil. “Mi Google Home acaba de actualizarse con Gemini. Ahora realmente es útil, más allá de pedir el clima de hoy”, compartió un usuario. Otros señalaron mejoras en la interacción con los dispositivos: “Mucha más variedad de voces. Incluso tras pocos usos, las respuestas resultan más fluidas”.

La lista oficial en el blog de Google destaca más de 100 comandos compatibles, permitiendo aprovechar la IA de Gemini casi al mismo nivel que en la web o aplicaciones móviles.

Algunos ejemplos incluyen la reproducción personalizada de listas de Spotify, la planificación de rutinas nocturnas con varios dispositivos domóticos o la consulta de datos variados utilizando un procesamiento de lenguaje natural más avanzado.

Las funcionalidades básicas de la inteligencia artificial serán gratuitas para todos los usuarios. Sin embargo, existirá una modalidad de suscripción identificada como Google Home Premium, con un costo a partir de 10 dólares mensuales, que habilitará opciones avanzadas como Gemini Live y otros agregados exclusivos. Esto sustituirá a los planes de pagos previos conocidos como Nest Aware.