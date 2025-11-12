Tecno

Google aclara dudas de la llegada de Gemini a Google Home: cuándo será su lanzamiento y quiénes tendrán acceso

El acceso a las funciones de inteligencia artificial será gratuito y en dispositivos lanzados desde 2016

Guardar
El acceso a Gemini para
El acceso a Gemini para Home depende de la dirección registrada en la app Google Home y no de la cuenta individual del usuario. (Europa Press)

La transición de Google Assistant a Gemini como asistente principal en dispositivos Google Home generó varias dudas entre los usuarios, por lo que la compañía publicó una aclaración para concretar temas claves como la fecha de integración y específicamente de qué manera se hará la transición.

Así que con todo este panorama confirmado, elaboramos una guía para entender cuándo será su lanzamiento, en dónde empezará a aplicar y qué apartados la inteligencia artificial empezará a ser parte del hogar de los usuarios.

Cuándo y cómo será llegada de Gemini a Google Home

El nuevo Gemini para Home se encuentra en fase de lanzamiento desde el 28 de octubre de este año, pero su llegada a los hogares es progresiva y responde a condiciones particulares.

Google detalló que el alcance inicial abarca solamente a usuarios en Estados Unidos y que el acceso anticipado no depende de la cuenta individual, sino de la dirección del hogar ingresada en la aplicación Google Home.

El despliegue internacional de Gemini
El despliegue internacional de Gemini en Google Home comenzará en el primer trimestre de 2026, con Estados Unidos como país pionero. (Google)

Así, quienes manejan varias casas dentro de la misma cuenta recibirán la actualización de manera escalonada, pudiendo activarse en una propiedad y demorar en las otras.

“Gemini para Home se implementa a nivel de hogar, no de cuenta: cuando recibes la invitación y activas la función, se actualizarán todos los dispositivos de esa vivienda, pero no necesariamente de otras vinculadas a tu usuario”, explicaron representantes de Google en la comunidad Nest.

Para quienes desean reducir la espera, la compañía recomienda realizar dos pasos clave: actualizar la dirección del hogar principal en la app de Google Home y registrarse en el programa de acceso anticipado dentro de las configuraciones de la aplicación.

No obstante, aun con este registro, no existe ninguna garantía de ser el próximo en la lista para recibir la función, tal como confirma la sección de preguntas frecuentes actualizada recientemente: “no hay forma de asegurar ser el siguiente en la cola para activación”.

Usuarios con varias propiedades recibirán
Usuarios con varias propiedades recibirán la actualización de Gemini de forma escalonada, con notificaciones independientes para cada hogar. (REUTERS/Paresh Dave/File Photo)

Google ha pedido paciencia, reiterando que el proceso es aleatorio dentro del grupo de hogares aptos y que, eventualmente, todos los usuarios estadounidenses recibirán la invitación.

El acceso temprano fue habilitado para algunos países más allá de Estados Unidos, como Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Irlanda, aunque, por ahora, solo residentes estadounidenses pueden utilizar efectivamente la función.

El despliegue internacional sucederá por etapas y, según información oficial, comenzará en el primer trimestre de 2026, lo que significa que usuarios del resto del mundo deberán esperar hasta marzo de ese año como fecha máxima para la llegada inicial.

En qué dispositivos estará disponible Gemini

Uno de los puntos destacados por Google en sus comunicados es que el nuevo Gemini para Home funcionará en dispositivos de la línea Google Home y Nest fabricados desde 2016 en adelante, cubriendo casi una década de modelos.

El despliegue internacional de Gemini
El despliegue internacional de Gemini en Google Home comenzará en el primer trimestre de 2026, con Estados Unidos como país pionero. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De esta manera, quienes conservan altavoces o pantallas inteligentes lanzados años atrás no deberán realizar cambios de hardware para beneficiarse de las capacidades de la inteligencia artificial más actual.

Los usuarios que gestionan varias propiedades notarán que la actualización llega de forma independiente a cada casa. Las notificaciones de invitación para activar Gemini se envían de manera separada, por lo que puede suceder que una casa reciba la nueva tecnología mientras otra permanece temporalmente con Google Assistant.

Para comprobar si una propiedad ya es elegible, Google recomienda revisar el estado individual de cada hogar dentro de la app y esperar el aviso correspondiente.

Qué permitirá hacer la IA en Google Home

La compañía asegura que Gemini marca un salto cualitativo respecto al sistema anterior. Integrará no solo los comandos tradicionales del hogar inteligente, como encender o apagar luces, reproducir música, gestionar rutinas o informar el clima, sino capacidades de conversación mucho más avanzadas.

La inteligencia artificial de Gemini
La inteligencia artificial de Gemini permitirá comandos avanzados, interacción más fluida y más de 100 funciones compatibles en el hogar inteligente. (GOOGLE)

Según testimonios en el foro de Google, la experiencia resulta más fluida, útil y ágil. “Mi Google Home acaba de actualizarse con Gemini. Ahora realmente es útil, más allá de pedir el clima de hoy”, compartió un usuario. Otros señalaron mejoras en la interacción con los dispositivos: “Mucha más variedad de voces. Incluso tras pocos usos, las respuestas resultan más fluidas”.

La lista oficial en el blog de Google destaca más de 100 comandos compatibles, permitiendo aprovechar la IA de Gemini casi al mismo nivel que en la web o aplicaciones móviles.

Algunos ejemplos incluyen la reproducción personalizada de listas de Spotify, la planificación de rutinas nocturnas con varios dispositivos domóticos o la consulta de datos variados utilizando un procesamiento de lenguaje natural más avanzado.

Las funcionalidades básicas de la inteligencia artificial serán gratuitas para todos los usuarios. Sin embargo, existirá una modalidad de suscripción identificada como Google Home Premium, con un costo a partir de 10 dólares mensuales, que habilitará opciones avanzadas como Gemini Live y otros agregados exclusivos. Esto sustituirá a los planes de pagos previos conocidos como Nest Aware.

Temas Relacionados

GoogleGoogle homeGeminiInteligencia artificialHogarAplicacionesTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué veo el mensaje “Se registró tu número de teléfono con WhatsApp en un nuevo dispositivo”

Al detectar intentos de registro desde dispositivos no autorizados, la plataforma permite recuperar la cuenta y cerrar sesiones ajenas

Por qué veo el mensaje

Códigos de Netflix que no conocías para noviembre de 2025: descubre categorías ocultas

Los usuarios pueden escribir los códigos directamente en el buscador o modificando la URL de la plataforma para descubrir contenido nuevo

Códigos de Netflix que no

Cómo invertir en criptomonedas paso a paso y cuál es su precio este día

El bitcoin, una de las principales monedas virtuales, tuvo un cambio de 1,89% en las últimas 24 horas

Cómo invertir en criptomonedas paso

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este 12 de noviembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es el precio

El precio de la criptomoneda bitcoin este 12 de noviembre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

El precio de la criptomoneda
DEPORTES
La camiseta que Boca Juniors

La camiseta que Boca Juniors lanzó al cielo en el homenaje a Miguel Russo apareció en un pueblo de Uruguay

El presidente del Barcelona habló sobre la visita nocturna de Messi al Camp Nou y dio una tajante respuesta sobre un posible regreso al club

La esposa de Dibu Martínez mostró la nueva casa de la familia en Argentina: “Un sueño cumplido”

El fuera de juego semiautomático llegará en 2026 a una liga sudamericana: cómo funciona esta tecnología

Jugó con Pablo Aimar, comenzó dirigiendo equipos amateurs y despertó el interés de Guardiola: “Me sorprendió”

TELESHOW
Paula Chaves, la China Suárez

Paula Chaves, la China Suárez y una amistad en pausa: el presente en medio de rumores y polémicas

La entrevista fallida a la China Suárez en Luzu TV: el rumor sobre Nico Occhiato y la palabra de Diego Leuco

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

INFOBAE AMÉRICA

El mexicano José Carlos Díaz, nuevo

El mexicano José Carlos Díaz, nuevo curador jefe del Pérez Art Museum

Trump pidió al presidente israelí que indulte a Netanyahu por las causas de corrupción: “Persecución política injustificada”

Detectan que fragmentos de los continentes pueden recorrer más de 1.000 kilómetros bajo el mar

La presentación del libro de Juana Libedinsky sobre Jane Austen fue un viaje en el tiempo y una celebración de la lectura

Barras de Nacional fueron condenados por pirotecnia: cómo escondieron la bengala que arrojaron en el clásico