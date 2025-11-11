Tu celular tiene oro de hasta 22 quilates: qué tanto cuesta y qué posibilidades hay de extraerlo

Un teléfono móvil contiene entre 0.03 y 0.07 gramos de oro de 22 a 24 quilates en sus componentes internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sí, es verdad que dentro de una computadora, un celular o incluso un televisor, existe una pequeña cantidad de oro. Este elemento es clave para el funcionamiento y la vida útil de los equipos. Pero esto no implica que todos los usuarios tengan una mina de oro en sus manos, ya que la extracción de ese metal no es sencilla.

El oro en los dispositivos está ubicado en diferentes partes, según el equipo, y su peso también varía, pero se estima que un celular puede llegar a tener entre 0.03 y 0.07 gramos, de una pieza de metal de 22 quilates, como la que extrajeron científicos de la ETH Zurich.

Por qué los celulares y otros dispositivos tienen oro

Las razones detrás de la presencia de oro en computadoras y móviles responden a sus cualidades: alta conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Estos factores transformaron al oro en un material ideal para los contactos, conectores, pines, chips y placas base.

Según señala el canal de YouTube, Sreetips, especializado en experimentos caseros de refinado, la capa de oro empleada en componentes electrónicos garantiza la estabilidad y la durabilidad de las conexiones, donde ni el cobre ni otros metales logran igualar su desempeño con el paso del tiempo.

La presencia de oro en dispositivos electrónicos garantiza conexiones estables y duraderas frente a otros metales como el cobre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Markel Sanz, ingeniero y experto en ordenadores, profundiza en que el oro se venía aplicando en microprocesadores antiguos, así como en componentes dedicados al audio profesional, por sus necesidades de precisión y resistencia a la corrosión.

Cuánto oro hay en el celular y otros dispositivos

Las expectativas de una “mina de oro” en los dispositivos están muy lejos de la realidad. El oro que contienen ordenadores antiguos oscila entre 0,2 gramos y 0,5 gramos en procesadores como el Pentium Pro.

Para situar el valor económico, con base en cotizaciones habituales del oro, entre 40 y 50 dólares el gramo, la cantidad media extraíble en un procesador común ronda los 8 o 10 dólares, y esto sin considerar los costos posteriores de refinado y purificación.

En el caso de las memorias RAM, la proporción desciende drásticamente. Los célebres “gold fingers” o conectores pueden aportar entre 1,2 y hasta 5 gramos de oro por cada kilo, lo cual equivale a recolectar cientos de módulos para reunir una cantidad mínimamente notable. Sreetips calcula que “en cada pieza de chatarra puede haber una cantidad cercana a un décimo de un gramo de oro puro”.

La cantidad de oro en memorias RAM es mínima, requiriendo cientos de módulos para obtener una cantidad significativa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Respecto a los celulares modernos, la situación resulta todavía menos alentadora. Un solo dispositivo contiene apenas milésimas de miligramo, por lo que resultaría necesario recolectar material desechado que pese varias toneladas para hacer viable una recuperación rentable.

El avance tecnológico y la reducción de costos han empujado a la industria a disminuir drásticamente la proporción de oro en las CPUs y tarjetas actuales.

Cómo se podría extraer el oro de los celulares y computadores

Extraer el oro de manera casera a partir de componentes de ordenadores o teléfonos puede ser una idea tentadora, pero la realidad deja poco margen para tener éxito.

El proceso tradicional se basa en el uso de ácidos fuertes (como clorhídrico y nítrico), con lo cual se separan y solubilizan los metales. Luego, diversos pasos de filtración y refinado permiten recuperar el oro, pero la manipulación de estos reactivos tiene un peligro considerable: vapores tóxicos, riesgo de quemaduras graves e intoxicaciones están a la orden del día si se carece de los conocimientos y la protección profesional adecuada.

El proceso de extracción de oro de dispositivos electrónicos implica el uso de ácidos peligrosos y riesgos para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio canal Sreetips, pese a documentar el proceso en YouTube, admite las dificultades de tener buenos resultados económicos. “Obtener oro de la chatarra de un ordenador lleva mucho tiempo, da muy poco dinero y no es fácil”, afirmaron.

Hasta su vídeo más exitoso sirvió más para generar ingresos publicitarios que para sacar valor del oro extraído. Por lo que, la falta de rentabilidad y los riesgos de salud, no es recomendable intentar la extracción de este oro en casa.