Tecno

Tesla aprueba un paquete de pago de hasta 1 billón de dólares para Elon Musk si cumple sus objetivos

Entre los principales objetivos figura la necesidad de aumentar la capitalización de mercado de Tesla desde los 1,4 billones de dólares actuales hasta 8,5 billones en la próxima década

Guardar
Musk deberá implementar la operación
Musk deberá implementar la operación comercial de al menos un millón de vehículos autónomos ‘Robotaxi’. REUTERS/Dado Ruvic

Tesla aprobó un acuerdo de compensación ejecutiva para su CEO, Elon Musk, que establece un paquete salarial condicionado al cumplimiento de metas y que podría alcanzar cerca de 1 billón de dólares.

La decisión fue tomada durante la junta general anual, donde el 75% de los accionistas votantes respaldó la propuesta, marcando un hito tanto en escala financiera como en expectativas sobre el futuro de la compañía.

Requisitos y expectativas del paquete salarial para Elon Musk

De acuerdo con la información publicada por la BBC, el paquete de compensación condiciona la retribución de Musk al logro de hitos financieros y tecnológicos concretos. Entre los principales objetivos figura la necesidad de aumentar la capitalización de mercado de Tesla desde los 1,4 billones de dólares actuales hasta 8,5 billones en la próxima década.

FILE PHOTO: Elon Musk attends
FILE PHOTO: Elon Musk attends the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

Asimismo, Musk deberá implementar la operación comercial de al menos un millón de vehículos autónomos ‘Robotaxi’, consolidando a Tesla como protagonista en la revolución de la movilidad autónoma.

El acuerdo, ampliamente debatido, estuvo rodeado de argumentos en torno a la dependencia de la empresa respecto a Musk. La junta de accionistas de Tesla argumentó que Musk podría abandonar la compañía si no se aprobaba, y que no podían permitirse perderlo.

La magnitud de la aprobación se hizo evidente en la propia reunión, celebrada en Austin, Texas, con ovaciones del público y una intervención de Musk que celebró la ocasión bailando y agradeciendo a los asistentes.

FILE PHOTO: Tesla logo is
FILE PHOTO: Tesla logo is seen in this illustration taken July 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con su habitual entusiasmo, el magnate declaró ante los accionistas: “Lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo”. Subrayando la atmósfera excepcional del evento, añadió: “Otras juntas de accionistas son muy aburridas, pero las nuestras son un exitazo. ¡Miren esto! ¡Esto es increíble!”.

La aprobación del nuevo esquema de pago refuerza la posición de Elon Musk al frente de Tesla, otorgándole un incentivo sin precedentes para liderar la compañía hacia objetivos de expansión extraordinarios. El acuerdo no solo pretende proteger la permanencia del CEO en la empresa, sino que también vincula directamente la recompensa con la creación de valor a largo plazo y la innovación disruptiva en el sector automotriz.

No obstante, el paquete ha generado controversia en torno al equilibrio entre la compensación de los altos ejecutivos y los intereses de los accionistas, aumentando la presión sobre Musk para materializar los hitos estipulados en la próxima década.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente
FOTO DE ARCHIVO. El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, asiste al Foro de Inversión Saudí-Estadounidense, en Riad, Arabia Saudita, 13 de mayo de 2025. REUTERS/Hamad I Mohammed

Qué empresas están bajo la dirección de Elon Musk y a qué se dedica cada una

Elon Musk está al frente de varias empresas tecnológicas e industriales de relevancia mundial. Entre ellas destaca Tesla, Inc., dedicada al diseño y producción de vehículos eléctricos, baterías y tecnologías de energía renovable. Tesla fabrica automóviles, desarrolla sistemas de almacenamiento de energía y promueve servicios asociados, buscando acelerar la transición global hacia energías limpias.

Otra compañía clave bajo la dirección de Musk es SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), centrada en el desarrollo de cohetes y naves espaciales reutilizables. SpaceX proporciona servicios de lanzamiento para satélites, transporte de carga y tripulación a la Estación Espacial Internacional y está desarrollando la nave Starship para misiones interplanetarias.

Musk también lidera The Boring Company, enfocada en la construcción de túneles y soluciones de transporte subterráneo para aliviar la congestión urbana, y Neuralink, una empresa de neurotecnología que investiga la integración de chips en el cerebro humano con propósitos médicos y de comunicación.

Además, es propietario de X (antes Twitter), una plataforma global de comunicación en línea, y ha impulsado proyectos como SolarCity en el ámbito de energía solar.

Temas Relacionados

TeslaElon MuskLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce las contraseñas más usadas: 123456 y admin, hacen parte del listado global

La preferencia por combinaciones fáciles de recordar y la falta de conciencia sobre amenazas digitales explican la popularidad de estas claves inseguras

Conoce las contraseñas más usadas:

Jensen Huang, CEO de Nvidia, reporta fuerte demanda por los chips Blackwell

Empresas como Qualcomm también intentan posicionarse en el segmento de aceleradores de IA y buscan asegurar su cuota de producción con TSMC

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

League of Legends tiene nuevo campeón, se llama Zaahen: cuándo es el lanzamiento y qué habilidades trae

La capacidad de este personaje para alterar el metajuego ha generado gran expectación entre la comunidad

League of Legends tiene nuevo

OpenAI quiere fortalecer la producción e investigación de chips en EE. UU. centrado en IA

El Chips Act es una legislación cuyo objetivo es fortalecer el sector de semiconductores en Estados Unidos mediante subsidios dirigidos a los fabricantes nacionales

OpenAI quiere fortalecer la producción

3I/ATLAS: qué tecnología se usa para detectar señales del cometa

La tecnología actual permite estudiar prácticamente cada detalle del objeto, desde su trayectoria hasta su composición química

3I/ATLAS: qué tecnología se usa
DEPORTES
Le arrojaron un martillo al

Le arrojaron un martillo al árbitro Yael Falcón Pérez en Gimnasia-Vélez: aprehendieron al agresor

Riestra se enfrenta a Independiente por el Torneo Clausura con el objetivo de meterse en puestos de Libertadores

La euforia de Leandro Paredes en una famosa disco tras el triunfo de Boca en el Superclásico: los gestos a un hincha de River

El argentino Nico Varrone inició su trabajo con su equipo de Fórmula 2, la antesala de la F1: las tareas que realizó

Duelo entre padre e hijo: los detalles del choque entre los Barros Schelotto en el triunfo de Gimnasia ante Vélez

TELESHOW
Las fotos de la China

Las fotos de la China Suárez tras su llegada a Argentina: “La felicidad”

Nicolás Repetto, sobre su amor con Florencia Raggi después de 30 años juntos: “Somos dos seres libres”

Gimena Accardi compartió una jugada foto con Seven Kayne y contó cuál es su vínculo: “Un drama erótico”

María Belén Ludueña compartió la emoción por su embarazo y reveló el sexo del bebé: “Voy a ser mamá de un varón”

Johnny Depp llegó a la Argentina: sus primeras fotos en el país

INFOBAE AMÉRICA

De supervivencia a eficiencia: la

De supervivencia a eficiencia: la verdadera razón detrás de las largas patas de la jirafa

Ecuador trasladó a 300 presos “peligrosos” a una nueva cárcel tras la masacre de 31 reclusos en Machala

Marco Rubio viaja a Canadá para impulsar los planes de paz de Trump en la reunión de cancilleres del G7

Comerciantes uruguayos advierten por problemas sanitarios y falta de controles en el ingreso de productos de TEMU

Operativo policial en Río de Janeiro: un informe reveló que ninguna víctima mortal de la redada figuraba entre los principales buscados por la Justicia