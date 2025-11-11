Tesla aprueba un paquete de pago de hasta 1 billón de dólares para Elon Musk si cumple sus objetivos

Musk deberá implementar la operación comercial de al menos un millón de vehículos autónomos ‘Robotaxi’. REUTERS/Dado Ruvic

Tesla aprobó un acuerdo de compensación ejecutiva para su CEO, Elon Musk, que establece un paquete salarial condicionado al cumplimiento de metas y que podría alcanzar cerca de 1 billón de dólares.

La decisión fue tomada durante la junta general anual, donde el 75% de los accionistas votantes respaldó la propuesta, marcando un hito tanto en escala financiera como en expectativas sobre el futuro de la compañía.

Requisitos y expectativas del paquete salarial para Elon Musk

De acuerdo con la información publicada por la BBC, el paquete de compensación condiciona la retribución de Musk al logro de hitos financieros y tecnológicos concretos. Entre los principales objetivos figura la necesidad de aumentar la capitalización de mercado de Tesla desde los 1,4 billones de dólares actuales hasta 8,5 billones en la próxima década.

FILE PHOTO: Elon Musk attends the opening ceremony of the new Tesla Gigafactory for electric cars in Gruenheide, Germany, March 22, 2022. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

Asimismo, Musk deberá implementar la operación comercial de al menos un millón de vehículos autónomos ‘Robotaxi’, consolidando a Tesla como protagonista en la revolución de la movilidad autónoma.

El acuerdo, ampliamente debatido, estuvo rodeado de argumentos en torno a la dependencia de la empresa respecto a Musk. La junta de accionistas de Tesla argumentó que Musk podría abandonar la compañía si no se aprobaba, y que no podían permitirse perderlo.

La magnitud de la aprobación se hizo evidente en la propia reunión, celebrada en Austin, Texas, con ovaciones del público y una intervención de Musk que celebró la ocasión bailando y agradeciendo a los asistentes.

FILE PHOTO: Tesla logo is seen in this illustration taken July 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con su habitual entusiasmo, el magnate declaró ante los accionistas: “Lo que estamos a punto de emprender no es simplemente un nuevo capítulo en el futuro de Tesla, sino un libro completamente nuevo”. Subrayando la atmósfera excepcional del evento, añadió: “Otras juntas de accionistas son muy aburridas, pero las nuestras son un exitazo. ¡Miren esto! ¡Esto es increíble!”.

La aprobación del nuevo esquema de pago refuerza la posición de Elon Musk al frente de Tesla, otorgándole un incentivo sin precedentes para liderar la compañía hacia objetivos de expansión extraordinarios. El acuerdo no solo pretende proteger la permanencia del CEO en la empresa, sino que también vincula directamente la recompensa con la creación de valor a largo plazo y la innovación disruptiva en el sector automotriz.

No obstante, el paquete ha generado controversia en torno al equilibrio entre la compensación de los altos ejecutivos y los intereses de los accionistas, aumentando la presión sobre Musk para materializar los hitos estipulados en la próxima década.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, asiste al Foro de Inversión Saudí-Estadounidense, en Riad, Arabia Saudita, 13 de mayo de 2025. REUTERS/Hamad I Mohammed

Qué empresas están bajo la dirección de Elon Musk y a qué se dedica cada una

Elon Musk está al frente de varias empresas tecnológicas e industriales de relevancia mundial. Entre ellas destaca Tesla, Inc., dedicada al diseño y producción de vehículos eléctricos, baterías y tecnologías de energía renovable. Tesla fabrica automóviles, desarrolla sistemas de almacenamiento de energía y promueve servicios asociados, buscando acelerar la transición global hacia energías limpias.

Otra compañía clave bajo la dirección de Musk es SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), centrada en el desarrollo de cohetes y naves espaciales reutilizables. SpaceX proporciona servicios de lanzamiento para satélites, transporte de carga y tripulación a la Estación Espacial Internacional y está desarrollando la nave Starship para misiones interplanetarias.

Musk también lidera The Boring Company, enfocada en la construcción de túneles y soluciones de transporte subterráneo para aliviar la congestión urbana, y Neuralink, una empresa de neurotecnología que investiga la integración de chips en el cerebro humano con propósitos médicos y de comunicación.

Además, es propietario de X (antes Twitter), una plataforma global de comunicación en línea, y ha impulsado proyectos como SolarCity en el ámbito de energía solar.