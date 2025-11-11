Tecno

Activa tu nombre en WhatsApp y reserva desde ya tu usuario único: cómo hacerlo en minutos

La nueva función permite asegurar el mismo identificador que ya tienes en Facebook o Instagram, evitando duplicados y facilitando la personalización en el ecosistema Meta

La actualización permitirá que millones de usuarios aseguren su nombre y personalicen su presencia digital - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp avanza hacia una integración más profunda con el ecosistema Meta. En sus últimas versiones beta para Android, la plataforma confirmó que está trabajando en una función que permitirá a los usuarios reservar su nombre de usuario antes de la implementación oficial del sistema global de identificadores.

Esta iniciativa busca que quienes ya tienen nombres consolidados en Facebook o Instagram puedan asegurar esa misma identidad digital en WhatsApp, evitando malentendidos, duplicidad y suplantaciones.

La novedad fue detectada por WABetaInfo, inicialmente en la beta de la app para Android 2.25.29.14 y posteriormente en la versión 2.25.34.3, disponible para descarga desde Google Play Store. El nuevo sistema pretende ofrecer a los usuarios una alternativa a la tradicional identificación por número de teléfono, añadiendo una capa de personalización y coherencia en la presencia digital a través de redes y servicios de Meta.

Cómo hacer la reserva de nombre de usuario

Para reservar el nombre de usuario en WhatsApp se debe seguir un procedimiento ágil y seguro, en línea con los estándares de Meta. Inicialmente, debes saber que desde la app de WhatsApp, se podrá usar su nombre de usuario actual en Instagram o Facebook.

Reserva tu nombre en WhatsApp antes del lanzamiento global - WHATSAPP OFICIAL

El sistema enlazará directamente con el Centro de Cuentas de Meta, desde donde se validará que el usuario es realmente el titular de ese identificador. Tras la verificación, WhatsApp asignará automáticamente el nombre reservado, quedando protegido y vinculado a la cuenta.

En caso de que otro usuario intente reclamar ese nombre tras el despliegue oficial de la función, WhatsApp bloqueará el acceso si la reserva ya fue realizada y verificada, protegiendo así la identidad digital del titular legítimo. Este mecanismo responde a la necesidad de evitar disputas, duplicados y mejorar la experiencia de usuario dentro del universo Meta.

WhatsApp te dará prioridad para reservar tus nombres favoritos - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué riesgos para los usuarios significa reservar sus nombres de redes sociales en WhatsApp

Desde suplantación de identidad, o perdida de reconocimiento digital impulsado mediante posicionamiento en redes sociales, existen peligros que pueden ocurrir si otras personas llegan a reservar nuestro nombre usado en Facebook e Instagram para la aplicación de mensajería instantánea.

El objetivo central de esta función anticipada es que todos los interesados tengan la oportunidad de reclamar el identificador deseado antes de que la opción esté disponible para el público general, permitiéndole mayor tranquilidad y menos incertidumbre para asegurar su identidad consolidad en redes como Facebook e Instagram.

Reservar el nombre previamente evitará que los nombres populares desaparezcan en los primeros minutos tras el lanzamiento y permitirá a los usuarios evitar conflictos con nombres ya tomados o posibles intentos de suplantación.

Qué usuarios podrán reservar sus nombres de redes

De acuerdo con las primeras observaciones, la opción para reservar identificadores estará limitada en la etapa inicial a usuarios que ya emplean el mismo nombre en Facebook o Instagram. La estrategia prioriza la unificación de la identidad digital entre los servicios de Meta y establece un proceso ordenado, donde los actuales titulares tendrán prioridad.

Aquellos que deseen un nuevo nombre de usuario independiente tendrán que esperar hasta la apertura general de la función, prevista para una etapa posterior.

Así funcionará la reserva de nombres en WhatsApp

Esta restricción busca fomentar la coherencia y evitar el acceso temprano de cuentas ajenas o la ocupación indebida de nombres que ya forman parte del ecosistema Meta. Además, facilita a empresas y creadores de contenido la posibilidad de blindar su marca en WhatsApp, reforzando su presencia y visibilidad en todas las plataformas del grupo.

Cuándo se podrá personalizar el identificador en WhatsApp

Según la información oficial compartida a empresas, la implementación total del sistema de nombres de usuario para WhatsApp finalizará antes de la fecha límite de cumplimiento de normas de Meta en 2026.

El despliegue se realizará de manera progresiva. Inicialmente, solo un grupo reducido tendrá acceso para pruebas, ajustes y validaciones del sistema. Posteriormente, se ampliará a nivel global, permitiendo que todos los usuarios puedan personalizar su identificador y asegurar su identidad en WhatsApp.

Durante este periodo de prueba, Meta continuará ajustando la experiencia de usuario y los procesos de verificación, buscando garantizar una transición sencilla y seguridad en la gestión de identidades digitales.

El nuevo sistema busca simplificar la identificación entre usuarios y facilitar la interacción entre cuentas personales y empresariales dentro de la red Meta.

