Google Fotos transforma la edición en iPhone: basta con decirle a la IA qué quieres ajustar

Por ejemplo, es posible solicitarle a Gemini que aclare una imagen con poca luz o que borre personas que aparezcan en el fondo

Google Fotos ahora permite a
Google Fotos ahora permite a los usuarios de iPhone editar imágenes con solo describir los cambios que quieren hacer. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Google Fotos ahora permite a los usuarios de iPhone editar imágenes simplemente describiendo los cambios que desean a la inteligencia artificial.

Por ejemplo, puedes pedirle a Gemini que mejore la iluminación de una foto oscura o elimine personas del fondo, sin necesidad de usar manualmente las herramientas de edición tradicionales.

Con la función ‘Ayúdame a editar’, los usuarios pueden personalizar detalles como eliminar gafas, abrir los ojos o añadir una sonrisa en rostros, aprovechando las imágenes de sus grupos privados de caras.

Con la función “Ayúdame a
Con la función "Ayúdame a editar", se pueden ajustar detalles como quitar gafas, abrir los ojos o añadir una sonrisa usando las fotos del grupo de caras. REUTERS/Carlos Jasso

Además, el modelo de IA Nano Banana de Google se integra en la aplicación, ofreciendo opciones para transformar fotos en diferentes estilos, como pinturas, mosaicos o ilustraciones creativas.

Otra novedad es el nuevo botón ‘Preguntar’, disponible para Android e iOS, que activa una interfaz tipo chatbot para editar imágenes mediante instrucciones sencillas y responder preguntas sobre el contenido de las fotos.

Para quienes usan Android, existen también plantillas de inteligencia artificial predefinidas que permiten aplicar cambios instantáneos con sugerencias populares, como “ponme en una sesión de fotos de alta costura”.

La herramienta ‘Preguntar a Fotos’, que facilita la búsqueda de imágenes específicas en la galería, se amplió y ahora está disponible en más de 100 regiones y 17 idiomas, ofreciendo una experiencia más inteligente y personalizada.

El nuevo botón “Preguntar”, disponible
El nuevo botón "Preguntar", disponible en Android y iOS, ofrece una interfaz tipo chatbot para editar imágenes y hacer consultas sobre las fotos. (Apple)

Para qué es útil esta nueva función de Google Fotos

La nueva función de Google Fotos que permite editar imágenes describiendo los cambios es útil para ahorrar tiempo y simplificar el proceso de edición, tanto para usuarios experimentados como para quienes no tienen conocimientos técnicos.

En lugar de buscar y ajustar manualmente herramientas complejas, ahora basta con indicar de manera sencilla y natural lo que deseas modificar en la foto.

Por ejemplo, si tomaste una foto en una fiesta y alguien salió inadvertidamente en el fondo, puedes pedirle a Google Fotos que elimine a esa persona diciendo: “Quítame a las personas que aparecen detrás de mí”.

Si una imagen familiar salió oscura, simplemente indicas: “Aclara la foto” o “Corrige la iluminación”. Esta facilidad es ideal para quienes quieren compartir recuerdos rápidamente en redes sociales o con amigos, sin preocuparse por detalles técnicos.

“Preguntar a Fotos” amplía su
"Preguntar a Fotos" amplía su alcance a más de 100 regiones y 17 idiomas, mejorando la búsqueda de imágenes con una experiencia más inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función también es útil para mejorar retratos, permitiendo hacer cambios como “Abre los ojos de esta persona”, “Quítale las gafas” o “Agrégame una sonrisa”, haciendo las imágenes más naturales y agradables.

Además, gracias a la integración de IA, puedes transformar una foto común en una ilustración, un mosaico o una pintura, perfecta para crear recuerdos originales o regalos personalizados.

Qué es Nano Banana de Google

Nano Banana es el apodo para el modelo de generación y edición de imágenes de Google Gemini, denominado oficialmente Gemini 2.5 Flash Image.

Este avanzado modelo fue desarrollado por Google DeepMind y lanzado al público en agosto de 2025.

Entre sus principales funcionalidades destaca la posibilidad de editar imágenes subidas por el usuario, como cambiar el fondo, añadir o eliminar elementos, modificar la pose o el atuendo de una persona y mantener la consistencia de un personaje o rostro en distintas fotos.

La opción de editar imágenes
La opción de editar imágenes mediante descripciones facilita y agiliza el proceso de edición en Google Fotos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra función relevante es la fusión de múltiples imágenes en una sola composición coherente (“multi-image fusion”), lo que permite combinar diferentes escenas u objetos manteniendo la naturalidad visual.

“Nano Banana” integra conocimiento del mundo real, lo que significa que el modelo comprende el contexto, objetos y escenarios, y puede generar o editar imágenes de manera mucho más inteligente y precisa que versiones anteriores.

Todas las imágenes creadas o modificadas llevan una marca visible y una marca digital oculta (SynthID) que permite identificarlas como producidas por inteligencia artificial.

El nombre “Nano Banana” proviene de un código interno de Google utilizado durante el desarrollo y las pruebas del modelo.

