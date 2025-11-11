Tecno

Este botón del aire acondicionado ayuda a mantener un ambiente cálido en la casa y sin tener que pagar más energía

La mayoría de los aires acondicionados modernos incluyen un modo que permite generar calor con bajo consumo energético

El aire acondicionado también puede
El aire acondicionado también puede calentar el interior de tu hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la llegada del frío y la subida en los precios de la energía, cada vez más personas buscan opciones para calentar sus hogares sin afectar el presupuesto mensual. Una de las soluciones más prácticas está en un aparato que ya tienen en casa: el aire acondicionado. La mayoría de los equipos modernos incluyen una función poco utilizada que permite generar calor con un consumo mucho menor al de los calefactores tradicionales.

Se trata del modo calor, también conocido como bomba de calor, una tecnología que transforma el aire acondicionado en un sistema de calefacción eficiente. Este mecanismo, presente en la mayoría de los modelos actuales, aprovecha la energía del aire exterior para calentar el interior de una vivienda, sin necesidad de resistencias eléctricas ni combustibles adicionales.

Cómo funciona el modo calor del aire acondicionado

La bomba de calor opera de forma inversa al ciclo de refrigeración. Mientras que en verano extrae el aire caliente del interior y lo expulsa al exterior, en invierno realiza el proceso contrario: toma el calor del ambiente externo —incluso cuando la temperatura es baja— y lo transfiere al interior de la casa. Este intercambio térmico permite mantener los ambientes cálidos con un gasto energético significativamente menor.

Los equipos de aire acondicionado
Los equipos de aire acondicionado moderno tienen la opción de dar calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los calefactores eléctricos convencionales, que generan calor directamente a partir de la electricidad, la bomba de calor solo necesita energía para mover el calor de un lugar a otro. Por cada kilovatio hora (kWh) consumido, puede producir entre tres y cinco kWh de calor, dependiendo del modelo y de las condiciones del entorno.

Este rendimiento, medido a través del coeficiente de rendimiento (COP), convierte al aire acondicionado en modo calor en una de las opciones más eficientes del mercado para climatizar el hogar. Además, en climas templados puede funcionar como sistema principal de calefacción durante todo el invierno.

Cómo activar la función

Para usar esta opción, basta con comprobar si el equipo cuenta con bomba de calor. Esta información aparece en el manual del usuario o en la etiqueta del dispositivo, donde puede figurar con las siglas heat pump o BdC. Si el aparato la incluye, solo se debe presionar en el control remoto el botón con el ícono de un sol, que activa el modo calor (heat).

Con un solo botón puedes
Con un solo botón puedes mantener caliente tu hogar, solo debes usar bien tu aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez activado, los especialistas recomiendan fijar la temperatura entre 20 y 22 grados Celsius. Superar ese rango no mejora de forma significativa la sensación térmica, pero sí aumenta el consumo eléctrico. También se sugiere mantener una limpieza periódica de los filtros y evitar fugas de aire en puertas o ventanas para aprovechar al máximo la eficiencia del sistema.

Cuánto se puede ahorrar

El ahorro energético varía según el tipo de vivienda, el aislamiento y la potencia del equipo. De acuerdo con estimaciones de Repsol, un aire acondicionado en modo calor consume entre 0,8 y 2 kWh por hora, lo que equivale a un gasto aproximado de entre 23 y 57 dólares al mes si se utiliza seis horas diarias.

En comparación, un calefactor eléctrico convencional puede elevar el consumo mensual hasta 57 dólares o más, ofreciendo un nivel de confort similar. La bomba de calor, por tanto, no solo representa un ahorro económico, sino también una reducción en las emisiones asociadas al uso de energía eléctrica.

Usar el modo calor del
Usar el modo calor del aire acondicionado no supone una elevación en el recibo de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es más efectiva

El rendimiento del modo calor depende en gran medida del clima exterior. En zonas templadas o con inviernos moderados, esta tecnología puede cubrir toda la demanda de calefacción del hogar. Sin embargo, su eficiencia disminuye si la temperatura exterior es muy baja o si la vivienda tiene un aislamiento deficiente.

Pese a estas limitaciones, la bomba de calor sigue siendo una alternativa práctica para mantener la temperatura interior sin disparar la factura de energía. Además, al tratarse de un sistema reversible, el mismo aparato puede utilizarse durante el resto del año para refrescar la casa, lo que lo convierte en una inversión útil y versátil.

