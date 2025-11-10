Por qué el correo electrónico sigue ganando terreno frente a otras estrategias de marketing digital

El email marketing se consolida como el canal más rentable y estable para las empresas en el entorno digital actual (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un momento en que la competencia por captar la atención de los usuarios crece y los costes de las estrategias tradicionales se elevan, el email marketing ha vuelto a consolidarse como el canal más estable, rentable y transparente para las empresas.

Según un análisis de Muy Interesante, el SEO y el SEM enfrentan obstáculos cada vez más marcados, y las redes sociales exigen inversiones superiores para mantener la visibilidad, mientras que el correo electrónico permite a las marcas obtener resultados medibles y un control total sobre sus comunicaciones.

El panorama del marketing digital ha experimentado un cambio notorio. Durante años, las marcas centraron sus esfuerzos en destacar en los primeros resultados de Google, invertir en publicidad en redes sociales y captar público en plataformas de vídeo.

La llegada de la inteligencia artificial a los motores de búsqueda ha provocado una disminución del tráfico orgánico, lo que hace que el SEO resulte más competitivo y menos eficiente.

Las plataformas especializadas de email marketing permiten gestionar grandes audiencias y optimizar la interacción sin depender de algoritmos externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, los costes del SEM han aumentado, ya que los algoritmos priorizan la inversión frente a la creatividad y dificultan la rentabilidad de las campañas. Por su parte, las redes sociales han dejado de garantizar visibilidad gratuita: la exposición orgánica de las marcas resulta limitada sin una inversión constante en promoción, según destaca Muy Interesante.

El correo electrónico como canal diferenciado

Frente a este contexto, el email marketing se posiciona como una herramienta central. A diferencia de otros canales, el correo electrónico facilita una comunicación directa y completamente controlada entre empresa y usuario. No depende de algoritmos ajenos ni de plataformas externas, lo que proporciona a las marcas un canal propio para relacionarse con sus clientes.

Además, el retorno de inversión del email marketing supera al de otras estrategias: “Por cada euro invertido en email marketing, las empresas pueden obtener hasta 36 euros de retorno medio”, señaló Muy Interesante, citando estudios recientes.

El SEO y el SEM enfrentan mayores obstáculos y costes, mientras el correo electrónico ofrece resultados medibles y control total para las marca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este elevado rendimiento se debe a que el correo electrónico llega directamente a la bandeja de entrada del usuario, un lugar donde la atención y la personalización son más efectivas.

Las empresas pueden ajustar cada mensaje según la etapa del cliente, sus intereses o su historial de interacciones, aumentando así la relevancia y la tasa de respuesta. Además, es un canal accesible y económico, gestionable de forma interna.

Soluciones para grandes volúmenes: el caso de Mailrelay

Sin embargo, implementar campañas de email marketing en grandes volúmenes presenta retos específicos para quienes gestionan bases de datos amplias. En este ámbito, plataformas como Mailrelay han desarrollado soluciones que permiten el envío masivo de correos sin sacrificar control ni transparencia.

Muy Interesante resalta que Mailrelay dispone de un plan gratuito especialmente generoso, con capacidad para enviar hasta 80.000 correos mensuales y gestionar 20.000 contactos, cifras poco frecuentes en el sector.

La plataforma también integra herramientas avanzadas: automatizaciones básicas, pruebas A/B, segmentación personalizada e informes con mapas de clics y mapas de calor, funcionalidades que en otras soluciones suelen estar restringidas a planes de pago.

La llegada de la inteligencia artificial a los motores de búsqueda ha reducido la eficacia del tráfico orgánico y aumentado la competencia en SEO (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facilidad de integración es un atributo destacado de Mailrelay. Puede conectarse con WordPress mediante un plugin o gestionarse a través de API REST, lo que simplifica la importación y depuración de contactos. Además, ofrece una interfaz intuitiva y soporte multilingüe, incluso en la modalidad gratuita, con atención telefónica, por chat y mediante tickets, según informó Muy Interesante.

Sencillez, control y vigencia del email marketing

En un entorno digital saturado de herramientas costosas y complejas, la simplicidad y el control que proporciona el email marketing suponen ventajas clave. “El valor del email está precisamente en su sencillez. El correo electrónico sigue siendo un espacio libre de intermediarios, donde las empresas conservan el control de su mensaje, sus datos y su relación con el cliente”, afirmó Muy Interesante.

El email marketing mantiene su vigencia gracias a la sencillez, el control y la comunicación directa que ofrece a las empresas sobre otros canales digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la automatización y la tecnología avanzan, el correo electrónico confirma que la eficacia reside en mantener una comunicación auténtica y directa. Plataformas accesibles y fiables como Mailrelay favorecen la vigencia de este canal, que sigue ocupando un lugar esencial en las estrategias actuales de marketing digital.