Google Maps integra Gemini para navegación por voz

Gracias a esta actualización, el Asistente de Google será reemplazado por la herramienta de IA generativa en las aplicaciones de Android e iOS

La nueva función, entre otras
La nueva función, entre otras utilidades, permitirá reportar incidencias de tráfico de manera ágil y directa. (Google)

Google Maps dará un salto significativo en la experiencia de sus usuarios con la integración directa de Gemini, la inteligencia artificial de Google, en el modo de conducción. Gracias a esta actualización, el Asistente de Google será reemplazado por la herramienta de IA generativa en las aplicaciones de Android e iOS, lo que permitirá una navegación mucho más conversacional, interactiva y enriquecida.

Los conductores podrán aprovechar las capacidades del nuevo asistente IA desde la esquina superior derecha de la pantalla o utilizando el comando de voz tradicional.

Nueva navegación con IA: comandos avanzados y reportes de tráfico

Con la llegada de Gemini, Google Maps no solo funcionará como un GPS, sino que permitirá consultas complejas y respuestas inmediatas sobre negocios y servicios en ruta. Los usuarios podrán preguntar por restaurantes con ciertas características, comprobar disponibilidad de estacionamiento o localizar cargadores eléctricos en el trayecto, todo a través de un lenguaje natural y sin salir del modo de navegación.

Las respuestas a consultas aparecerán
Las respuestas a consultas aparecerán en tarjetas inferiores con acciones rápidas. (Europa Press)

Además, la nueva función facilitará reportar incidencias de tráfico de forma sencilla y rápida. Por ejemplo, con expresiones como “Veo un accidente” o “Hay una inundación”, la IA registrará la información y la compartirá en tiempo real con otros usuarios.

Las respuestas a consultas aparecerán en tarjetas inferiores con acciones rápidas como llamar, añadir paradas o expandir detalles, optimizando la organización del viaje sobre la marcha.

Funcionalidades extendidas: integración con el ecosistema Google y Gemini

Una de las características destacadas será la gestión de peticiones encadenadas que requieren varios pasos, superando la capacidad del anterior Asistente de Google. Esto incluye desde seleccionar restaurantes acordes a preferencias dietéticas y de precio hasta agregar automáticamente paradas a la ruta.

Gemini te permite encontrar paradas
Gemini te permite encontrar paradas a lo largo de tu ruta. (Google Maps)

Es preciso señalar que todo el proceso podrá realizarse de forma fluida y con simple confirmación por voz.

Gemini también facilitará gestionar la agenda personal y conectar con otras aplicaciones sin perder el contexto de la navegación. Los usuarios podrán pedirle que agende eventos, resuma correos electrónicos recientes, comparta la estimación de llegada con contactos o informe de noticias y resultados deportivos relevantes, todo mientras conducen.

Ahora bien, la actualización estará disponible en las próximas semanas en los mercados donde opera el servicio, y que el soporte para Android Auto será incluido próximamente, garantizando así una experiencia unificada de conducción inteligente asistida por IA en distintos tipos de vehículos y dispositivos compatibles.

Gemini también facilitará gestionar la
Gemini también facilitará gestionar la agenda personal y conectar con otras aplicaciones sin perder el contexto de la navegación. REUTERS/Dado Ruvic

Funciones poco conocidas de Google Maps que optimizan el uso diario

Google Maps es conocido por su utilidad para la navegación y la localización de direcciones, pero ofrece una variedad de funciones poco conocidas que pueden mejorar la experiencia de los usuarios.

Una de ellas es la posibilidad de guardar mapas sin conexión, lo que permite consultar rutas y ubicaciones en áreas sin cobertura de internet. Para habilitar esta función, basta con seleccionar un área en el mapa y descargarla previamente en el dispositivo.

Otra herramienta útil es la creación de listas personalizadas. Los usuarios pueden añadir restaurantes, atracciones turísticas y otros puntos de interés en listas privadas o compartidas, facilitando la planificación de viajes y salidas en grupo. Además, Google Maps permite consultar en tiempo real la ocupación de comercios y el estado del tráfico, ayudando a evitar horarios concurridos o retardos innecesarios.

Gemini sirve para responder preguntas,
Gemini sirve para responder preguntas, resumir información, generar textos y asistir en tareas utilizando IA. REUTERS/Dado Ruvic

Google Maps también integra una función de cronología, donde queda registrado el historial de los lugares visitados, permitiendo revisar rutas pasadas o contabilizar distancias recorridas. Para quienes se desplazan en bicicleta, incluye información específica sobre carriles, pendientes y rutas recomendadas.

Conocer las funciones poco conocidas de Google Maps permite aprovechar al máximo la aplicación, facilitando la planificación de rutas, el ahorro de tiempo y una mejor toma de decisiones durante los desplazamientos. Estas herramientas adicionales mejoran la experiencia del usuario y ofrecen soluciones prácticas para diferentes necesidades cotidianas.

