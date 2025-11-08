Tecno

Qué comprar, un celular tradicional o un plegable y por qué

Los teléfonos plegables suelen tener un precio elevado debido a la complejidad de su diseño y las innovaciones tecnológicas que incorporan en sus pantallas y bisagras

Elegir entre un celular tradicional
Elegir entre un celular tradicional o uno plegable puede ser una decisión difícil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de elegir celular, decidir entre un modelo tradicional (de tipo plano) o un plegable puede resultar un reto.

Un teléfono plegable resulta atractivo para quienes valoran la innovación, desean una pantalla amplia para tareas simultáneas y buscan una experiencia diferente.

En cambio, un modelo tradicional destaca por su mayor durabilidad, precio accesible y diseño liviano y comprobado. Aunque los plegables ofrecen pantallas extensas y formatos compactos, suelen tener un costo superior y en ocasiones, despiertan dudas sobre su resistencia a largo plazo.

Los plegables destacan por su
Los plegables destacan por su pantalla amplia y diseño compacto, aunque suelen ser más costosos y generan dudas sobre su durabilidad. (Samsung)

Qué tener en cuenta a la hora de escoger un celular

Al momento de elegir entre un celular tradicional o uno plegable, es fundamental considerar algunas diferencias clave, según DHgate.

  • Principales desventajas de los teléfonos plegables.

Estos dispositivos suelen tener un precio elevado. Además, muchos modelos presentan un diseño más voluminoso en comparación con los teléfonos convencionales y el software no siempre está completamente adaptado a las nuevas proporciones de pantalla, lo que puede afectar la experiencia de uso.

  • Resistencia de los teléfonos plegables el uso diario.

Aunque los fabricantes trabajan en el mejoramiento de materiales y mecanismos, persisten dudas sobre la fiabilidad de los sistemas de plegado. Los puntos de articulación continúan siendo susceptibles a fallas con el paso del tiempo y el uso frecuente.

Los teléfonos plegables son notablemente
Los teléfonos plegables son notablemente más caros que los modelos convencionales. REUTERS/Shannon Stapleton
  • Software y experiencia de usuario.

Por el momento, la optimización de las aplicaciones para pantallas plegables no siempre es total. Algunas apps presentan errores o no aprovechan al máximo el formato expandible, lo que puede traducirse en experiencias inconsistentes o limitadas para el usuario.

  • Precios en el mercado.

Los modelos plegables suelen tener un costo considerablemente superior al de los teléfonos inteligentes convencionales, lo que limita su acceso a un público más amplio y ralentiza su expansión en el mercado.

El crecimiento de los teléfonos plegables dependerá de la capacidad de los fabricantes para solucionar retos relacionados con la durabilidad, la optimización del software, el diseño y el precio. En los últimos años, diversas empresas han acelerado este segmento.

El futuro de los plegables
El futuro de los plegables dependerá de que los fabricantes mejoren su resistencia, software, diseño y precio. (Huawei)

Cómo sacar provecho de un teléfono plegable

Si optas por un teléfono plegable, existen varias formas de aprovechar al máximo sus capacidades.

Por ejemplo, puedes utilizar la pantalla ampliada para realizar múltiples tareas de manera simultánea, disfrutar de contenidos multimedia en un formato más envolvente o adaptar la visualización de aplicaciones según tus necesidades.

Además, la flexibilidad en el uso del modo plegado o desplegado permite emplear el dispositivo tanto como una tableta compacta para productividad, como en modo reducido para llamadas y uso cotidiano.

Explorar las funciones exclusivas de tu equipo, como la edición avanzada de fotos o el uso de varias aplicaciones a pantalla dividida, te ayudará a exprimir todo el potencial de tu plegable.

Si eliges un plegable, hay
Si eliges un plegable, hay varias formas de aprovechar todas sus funciones. REUTERS/Manuel Orbegozo

Cuántas veces se puede doblar un teléfono plegable

Según Honor, los teléfonos plegables de alta calidad están fabricados para resistir al menos 200.000 pliegues, cifra que garantiza una vida útil prolongada del mecanismo.

Esta resistencia equivale a realizar más de 100 pliegues al día durante cinco años, lo que ofrece tranquilidad a quienes utilizan su dispositivo con frecuencia y buscan durabilidad en el uso diario.

Cuál es la diferencia entre un celular plegable Flip y Fold

La diferencia principal entre un celular plegable tipo Flip y uno Fold radica en su diseño y funcionalidad. Los modelos Flip se pliegan verticalmente como un teléfono de tapa clásico, resultando compactos y fáciles de guardar en el bolsillo; al desplegarse, muestran una pantalla estándar similar a la de un smartphone convencional.

Por otro lado, los dispositivos Fold se pliegan horizontalmente, desplegando una pantalla mucho más grande, similar a una tableta, lo que mejora la experiencia en multitarea y el consumo de contenidos.

