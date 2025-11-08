Llegó la salvación a la humanidad: estos son los empleados que nunca serán remplazados por la IA

El avance de la IA está transformando empleos, y Sam Altman, CEO de OpenAI, cree que incluso su cargo podría ser reemplazado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el avance de la inteligencia artificial, muchos puestos laborales están cambiando, al punto que figuras como Sam Altman, CEO de OpenAI, considera que él mismo podría ser reemplazado por la IA en el futuro.

Sin embargo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, sostiene que existe un tipo de trabajador insustituible: el inventor.

Para Bezos, la inventiva tiene más valor que la experiencia tradicional o los conocimientos académicos, ya que impulsa la creatividad y la innovación empresarial. Él ha aplicado este principio en Amazon y Blue Origin.

Bezos valora más la inventiva que la experiencia o la formación, por su papel en la innovación. REUTERS/Remo Casilli/Archivo

Durante la Italian Tech Week 2025 en Turín, Bezos compartió cómo su abuelo resolvía cualquier problema en su rancho de Texas sin ayuda.

Relató: “Compró un bulldozer por unos USD 5.000 completamente averiado. Pasamos un verano entero reparándolo, incluso tuvimos que construir una grúa casera para sacar la transmisión. Tenía una capacidad de adaptación increíble. Creía que podía solucionar cualquier inconveniente y yo lo observaba”.

Bezos recordó, con humor, que su abuelo hacía de veterinario, fabricando sus propias agujas a partir de un alambre recalentado y moldeado. “Algunas vacas incluso sobrevivieron”, bromeó.

Bezos contó con humor que su abuelo fabricaba agujas caseras para ejercer como veterinario. Paul Ellis/Pool via REUTERS/File Photo

Esta capacidad para adaptarse y encontrar soluciones creativas marcó profundamente a Bezos y es una lección que continúa guiándolo en su vida profesional y en la gestión de sus empresas.

Qué tiene en cuenta Jeff Bezos al contratar personal

La capacidad de inventar es uno de los aspectos fundamentales que Jeff Bezos considera al contratar personal. En una entrevista ofrecida en 2012 al Utah Technology Council, Bezos explicó que suele pedir a los candidatos un ejemplo de algo que hayan inventado.

No se refiere necesariamente a una patente, sino a un proceso, una idea innovadora o una solución a un problema real. Según el empresario, es importante elegir personas con gusto por la invención y el pensamiento innovador.

Bezos destaca que quienes no disfrutan ser pioneros ni explorar nuevas posibilidades suelen dejar Amazon pronto. “Alguien que llega a Amazon y no le gusta ser pionero, no le gusta explorar, no le gusta adentrarse en callejones sin salida, se irá pronto”, advirtió el millonario.

Bezos prioriza la capacidad de invención al contratar. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Durante las entrevistas de trabajo, Bezos plantea preguntas como: “¿Cómo podemos hacer A y B? ¿Qué invento necesitamos para unir ambas cosas?”.

De esta forma, busca identificar candidatos que no se limiten a analizar las cosas de manera tradicional, sino que sean capaces de combinar, mejorar y crear nuevas soluciones para innovar en el entorno laboral.

Por qué Sam Altman considera que será reemplazado por la IA

Sam Altman, CEO de OpenAI, considera que llegará el día en que la inteligencia artificial pueda reemplazarlo en su cargo.

Durante el podcast Conversation with Tyler, Altman reflexionó sobre el impacto de la IA en las empresas y explicó: “Ya he encontrado organizaciones que anuncian abiertamente su intención de adoptar la IA y delegar tareas en ella”.

Altman cree que la IA terminará reemplazándolo en su puesto. REUTERS/Shelby Tauber/Pool/File Photo

Altman señaló que le resulta especialmente relevante imaginar el momento en que OpenAI sea dirigida por un CEO especializado en inteligencia artificial. “Me pregunto qué tendría que suceder para que una IA gestione OpenAI mejor que yo. Creo que, en algún momento, eso ocurrirá”, aseguró.

Incluso estimó que ese momento podría llegar pronto: “No falta mucho para que pueda decir: ‘Bien, señor director ejecutivo de IA, tome el mando’”. Comentó que, del mismo modo que él puede desempeñar funciones de liderazgo sin haber sido político, una IA también podría hacerlo.

Para Altman, la IA alcanzará estas capacidades antes de lo previsto y considera que esto será beneficioso para la sociedad.

Sin embargo, reconoció que muchas personas confían más en los humanos que en las máquinas, aunque esa preferencia no siempre esté justificada.

“Un médico equipado con IA puede ser mejor, pero la mayoría prefiere acudir a un profesional humano. Las organizaciones y la sociedad tardarán más en adaptarse a estos cambios. Sin embargo, la IA pronto estará lista para tomar decisiones de forma muy eficiente”, concluyó.