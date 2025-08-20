Cómo es ‘Nano Banana’, el nuevo modelo de IA que amenaza el reinado de Photoshop

Nano Banana permite transformar imágenes mediante simples instrucciones de texto. (LMArena)

En las últimas semanas, el nombre 'Nano Banana’ ha irrumpido en la comunidad de inteligencia artificial, generando expectativas y debates sobre su potencial para revolucionar la generación y edición de imágenes digitales. Presentado de manera misteriosa y aún sin un desarrollador oficial confirmado, el modelo apareció en la plataforma colaborativa LMArena, donde se realizan pruebas comparativas entre distintos sistemas de IA.

Desde sus primeras interacciones, usuarios y entusiastas de la tecnología han destacado la capacidad de Nano Banana para realizar modificaciones y retoques de un modo intuitivo, superando en algunos aspectos a editores gráficos tradicionales como Photoshop.

Lo que ha sorprendido a quienes han podido experimentar con esta tecnología es su facilidad para transformar imágenes mediante simples instrucciones de texto. Acciones como cambiar el fondo de una foto, ajustar la expresión de un sujeto o reconstruir una escena completa se logran al instante y sin necesidad de recurrir a las tradicionales capas o herramientas manuales a las que acostumbran los profesionales del diseño gráfico. Nano Banana traduce el lenguaje natural en resultados coherentes y estéticamente logrados, manteniendo la armonía de tono y contexto en el conjunto de la imagen.

Nano Banana. (LMArena)

El modelo destaca, además, por ofrecer funciones avanzadas de continuidad. En ámbitos como la ilustración de cómics o la creación de campañas publicitarias, logra que personajes u objetos se mantengan reconocibles y fieles a un estilo, aunque se les pida aparecer en diferentes situaciones de manera secuencial. El sistema también responde favorablemente a peticiones de transformación estilística, cambiando escenas a modos artísticos como acuarela, óleo, caricatura o ultra realismo fotográfico. Todo esto puede conseguirse con indicaciones sencillas que no exigen conocimientos técnicos por parte del usuario.

Según los primeros reportes, el nivel de detalle y finalización supera el de otros modelos presentes en plataformas similares. Nano Banana ha demostrado, por ejemplo, una destreza especial para mejorar fotografías borrosas o fusionar dos imágenes en una sola sin perder coherencia visual, aunque en ciertas ocasiones se ha señalado que puede haber detalles visualmente ilógicos, especialmente en la integración de texto. La experiencia de uso, sin embargo, permanece limitada: solo es posible acceder a él aleatoriamente mediante el menú “Battle” de LMArena o, en ocasiones, a través de la plataforma Flux-ai. Los usuarios no pueden seleccionarlo directamente y deben probar suerte si desean analizar sus capacidades de primera mano.

Al margen del entorno técnico y de sus posibles limitaciones, la llegada de Nano Banana introduce una amenaza real para el statu quo dominado por Photoshop. Modelos de este tipo, capaces de comprender instrucciones en lenguaje natural y generar imágenes de alta calidad a partir de descripciones sencillas, están orientados a transformar la relación de creadores y usuarios con las herramientas de edición gráfica. La inmediatez, la personalización y la facilidad de uso pueden representar el paso hacia herramientas cada vez menos dependientes de destreza manual, democratizando el acceso a la edición profesional.

'Remasterización' de una fotografía con baja resolución. (LMArena)

¿Google detrás de Nano Banana? Las pistas aumentan la expectación

La autoría de Nano Banana viene rodeada de especulación y sigilo tecnológico. Aunque el desarrollador no ha sido revelado, varios indicios apuntan a Google como posible responsable. Esta teoría se fundamenta en la calidad sobresaliente de las imágenes del modelo y en la costumbre de Google de emplear nombres de frutas como codenames en sus proyectos internos.

Asimismo, las últimas semanas han visto a empleados de la compañía lanzar pistas a través de publicaciones en X, como el emoji de banana publicado por Logan Kilpatrick, jefe de producto de AI Studio, o imágenes similares a la famosa banana adherida a la pared del artista Maurizio Cattelan compartidas por Naina Raisinghani de DeepMind. El propio uso de “nano” sugiere también la idea de un modelo ligero y eficiente, alineado con los esfuerzos recientes de Google por ejecutar IA localmente en dispositivos.

Pese a estas señales, Google no ha confirmado oficialmente su implicación. El secretismo mantiene a la comunidad tecnológica pendiente de cada movimiento y anuncio, convencida de que, en caso de hacerse oficial, Nano Banana podría trastocar el equilibrio competitivo en el sector de la edición digital y la generación de imágenes por IA, impulsando una oleada de innovación difícilmente igualable por las soluciones convencionales.