WhatsApp ya está disponible para Apple Watch: lista completa de los modelos compatibles con la nueva app

Los usuarios pueden leer, escribir mensajes y grabar audios desde su reloj inteligente. (Meta)

Meta ha lanzado oficialmente la aplicación de WhatsApp para Apple Watch. Para comenzar a usarla, solo debes asegurarte de que tu reloj inteligente esté vinculado a tu iPhone y que las descargas automáticas estén activadas.

De este modo, la aplicación se instalará automáticamente en tu Apple Watch. Si lo prefieres, también puedes instalar WhatsApp manualmente desde la app Watch en tu iPhone.

Qué modelos de Apple Watch son compatibles con WhatsApp

Los modelos de Apple Watch compatibles con la nueva aplicación de WhatsApp son todos aquellos lanzados a partir del Apple Watch Series 4. A continuación, la lista completa de dispositivos que pueden utilizar la app:

La nueva app de WhatsApp es compatible con todos los Apple Watch desde el Series 4. REUTERS/Shannon Stapleton

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE (1ª generación)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra (1ª generación)

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch SE (3ª generación)

Apple Watch Ultra (3ª generación)

Los modelos que se lancen en años posteriores también serán compatibles.

Qué otros requisitos se deben cumplir para usar esta app

Para utilizar la nueva aplicación, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: tener instalada la versión 2.12.9 o superior de WhatsApp, contar con iOS 9.1 o posterior y disponer de watchOS 10 en adelante. Cumpliendo estas condiciones, podrás disfrutar de todas las funciones de la app en tu Apple Watch.

Para usarla, se requiere WhatsApp 2.12.9 o superior, iOS 9.1 o posterior y watchOS 10 o más reciente. (WhatsApp)

Qué se puede hacer en WhatsApp desde un Apple Watch

La nueva app de WhatsApp para Apple Watch permite acceder a una gran variedad de funciones directamente desde tu muñeca. Ahora puedes recibir notificaciones de llamadas y ver quién te contacta, sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

También es posible leer mensajes completos, incluso los más extensos, con comodidad desde la pantalla del reloj. La aplicación ofrece la opción de redactar y enviar mensajes, así como grabar y compartir notas de voz directamente desde el Apple Watch.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran las respuestas rápidas con emojis a los mensajes recibidos y la visualización de imágenes y stickers en alta calidad, lo que mejora la experiencia multimedia. Además, puedes revisar una mayor parte del historial de chats en el propio reloj, facilitando el seguimiento de las conversaciones en cualquier momento.

La aplicación permite acceder a múltiples funciones de WhatsApp directamente desde el reloj. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Meta destacó que este lanzamiento es solo el inicio y que continuarán perfeccionando WhatsApp para Apple Watch según las sugerencias de los usuarios.

Cómo activar notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch

El primer paso que debes seguir para activar las notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch es tener ambos dispositivos vinculados. Hecho esto, considera este proceso:

Activa el Bluetooth en tu iPhone. Asegúrate de que el Apple Watch esté conectado a Bluetooth y de que el iPhone esté encendido y dentro del rango. Activa las notificaciones de WhatsApp en los ajustes de iPhone. Permite las notificaciones en tu iPhone. Activa ‘Permitir notificaciones’ y habilita todas las alertas. Ve a la aplicación de Apple Watch. Ve a ‘Notificaciones’ y desplázate a ‘Duplicar avisos del iPhone’. Activa ‘WhatsApp’.

Cuáles son los últimos modelos de Apple Watch

El Apple Watch Series 11 ofrece una pantalla diez veces más resistente y un sistema de salud mejorado. (Apple)

Apple presentó recientemente sus nuevos modelos de Apple Watch con importantes novedades. El Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla diez veces más resistente y un sistema de salud renovado, capaz de detectar la hipertensión y enviar alertas, funciones disponibles en más de 150 países.

El Apple Watch Ultra 3 sobresale como el modelo más avanzado, gracias a su conectividad satelital para mensajes y llamadas de emergencia, una batería que alcanza hasta 42 horas de duración y una pantalla más grande y luminosa.

Por otro lado, el Apple Watch SE 3 es la alternativa más económica de la gama y ofrece funciones esenciales de salud, control por gestos, reproducción multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de uso con solo 15 minutos de carga.