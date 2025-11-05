Glosario de tecnología: qué significa Backup diferencial

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa Backup diferencial

Backup diferencial es un tipo de copia de seguridad que guarda solo los archivos que han cambiado desde el último backup completo. Esta copia de seguridad guarda información sobre los archivos modificados, para luego recuperarlos si fuera necesario.

¿Alguna vez has perdido información importante por un fallo en tu ordenador? Si es así, entonces sabrás lo difícil que es recuperar los datos.

Por suerte, existen herramientas como el Backup diferencial que te permiten guardar cualquier cambio realizado en tus archivos desde el último backup completo.

En este artículo vamos a explicar de manera sencilla qué es un backup diferencial y sus ventajas e inconvenientes. Aprenderemos también la diferencia entre un backup diferencial y un incremental, así como otros ejemplos de uso para este tipo de copia de seguridad.

Funcionamiento del backup diferencial

El backup diferencial es una forma eficiente de realizar la copia de seguridad de los datos. Esto significa que sólo se guardan los cambios que se han producido desde el último respaldo completo. Así, nos ahorramos el trabajo y la inversión necesaria para almacenar todos los archivos que no hayan sufrido modificaciones desde el último respaldo completo. Esto también reduce el tiempo de copia de seguridad significativamente, ya que sólo hay que procesar los archivos modificados.

A continuación explicamos cómo funciona el backup diferencial:

Se realiza un respaldo completo inicial para crear un punto base a partir del cual comparar los archivos más adelante. Cuando se produce un cambio en algún archivo, este queda marcado como «modificado». El software de backup compara entonces todos los archivos con el punto base para determinar cuáles han sido modificados y guardarlos en la copia de seguridad. Una vez completado el proceso, todos los archivos modificados están guardados en la copia de seguridad y listos para restaurarse si fuera necesario en caso de pérdida o daño accidental. El backup diferencial no sustituye al respaldo completo, sino que lo complementa. Esto, ya que garantiza que ninguna información importante sea perdida si hay problemas con alguno de los archivos modificados entre dos backups completos consecutivos.

En resumen, el backup diferencial permite ahorrar espacio y tiempo, reduciendo las copias innecesarias almacenadas sin perder ninguna información importante gracias a su proceso automático.

Backup diferencial vs incremental: diferencias clave

Los backups diferenciales y los incrementales son dos conceptos clave en la gestión de datos. Estas dos estrategias tienen muchas similitudes, pero también hay ciertas diferencias importantes que vale la pena saber.

Primero, los backups diferenciales almacenan una copia de todos los archivos que se han modificado desde el último backup completo (full). Los backups incrementales, por su parte, solo contienen una copia de los archivos que se han modificado desde la última copia incremental.

Otra diferencia clave es el tiempo necesario para realizar un backup. Un backup diferencial requiere mucho más tiempo para ser completado debido a la cantidad de datos involucrados. Un backup incremental, por otro lado, es mucho más rápido debido a que solo se guardan datos recientemente cambiados.

Además, una ventaja importante del uso de backups incrementales es su eficacia para evitar errores humanos. Si un usuario accidentalmente borra un archivo importante entre dos backups completos (full), el último backup no incluirá este archivo eliminado y no podrá ser restaurado fácilmente. Sin embargo, si se ha realizado un proceso de backup incremental previamente entonces este archivo borrado puede ser restaurado fácilmente desde esta copia incremental.

En resumen:

Los backups diferenciales almacenan todos los cambios realizados desde el último full. Mientras que los incrementales solo guardan los cambios hechos después del último incremental. Los backups diferenciales requieren más tiempo para completarse. Por su parte, los incrementales son mucho más rápidos en comparación con ellos. Los backups incrementales ayudan a recuperar mejor errores humanos, ya que siempre hay al menos una copia recientemente actualizada disponible para restaurar fácilmente datos eliminados accidentamente entre dos fulls.

Ventajas y desventajas del backup diferencial

El backup diferencial es una forma popular y útil de hacer copias de seguridad. Esto se basa en la idea de que solo los datos que han cambiado desde la última copia de seguridad completa deben guardarse. Esto puede ahorrar espacio, tiempo y esfuerzo al no tener que respaldar todos los archivos cada vez. Sin embargo, hay algunas ventajas y desventajas a considerar antes de optar por esta opción.

Ventajas:

Ahorro de tiempo . El backup diferencial le permite guardar solo los datos modificados desde la última copia completa, lo que significa que no necesita guardar todos los datos cada vez. Esto le ahorra tiempo y recursos preciosos al reducir el volumen total de datos respaldados en cada sesión. Mejora la eficiencia del espacio . Como solo se respaldan los archivos modificados, el espacio utilizado para almacenar estas copias es mínimo comparado con las copias completas. Mayor exactitud . Usando el backup diferencial, puede estar seguro de que tendrá un registro preciso del estado actualizado de sus archivos. Y todo, sin necesidad de realizar sesiones regulares de respaldo completo.

Desventajas:

Mayor vulnerabilidad a fallas mecánicas . Como solo se guardan los archivos modificados desde la última copia completa, existe un mayor riesgo en caso de un fallo mecánico. Esto es así puesto que muchos archivos no han sido respaldados recientemente. Más complicación en caso de restauración . Si necesita restaurar sus archivos utilizando el backup diferencial, tendrá que realizar varios pasos para lograrlo correctamente. La razón es que necesitará una combinación entre su copia completa más reciente y las versiones parciales posteriores para obtener un registro preciso del estado actualizado de sus archivos originales antes del fallo mecánico ocurrido.

Ejemplos de uso del backup diferencial

Por último, veamos algunos ejemplos de uso del backup diferencial:

Cuando hay grandes cantidades de datos . El backup diferencial es ideal para grandes volúmenes de datos, ya que solo copia los archivos modificados desde la última vez que se realizó una copia completa, lo cual ahorra tiempo y espacio en disco. Copias incrementales . Si necesita realizar varias copias incrementales en un lapso corto de tiempo, el backup diferencial es su mejor opción puesto que solo guarda los archivos modificados desde la última vez que se hizo una copia completa. Esto quiere decir que no hay necesidad de volver a realizar copias completas para obtener las nuevas versiones actualizadas. Cuando se requiere recuperar información rápidamente . En caso de un desastre, el backup diferencial puede ayudar a recuperar rápidamente la información perdida. Y es que, como hemos visto, solo necesita restaurar los archivos modificados desde la última vez que se realizó un backup completo. Esto te dará la posibilidad de recuperar los datos más recientes sin tener que restaurar todos los archivos almacenados en el servidor o en la computadora local. Para respaldar sistemas operativos . El backup diferencial es ideal para respaldar sistemas operativos como Windows o Mac OS X ya que permite guardar solo los cambios hechos desde el momento en el cual fue hecha la primera copia completa del sistema operativo evitando así volver a respaldar todo el contenido cada vez que hay algun cambio pequeño en él.

En resumen, el backup diferencial es un método eficaz para mantener sus datos seguros y recuperarlos rápidamente cuando sea necesario. Y todo ello, sin tener que gastar demasiado tiempo y ancho de banda almacenando todos sus datos cada vez que hay algun pequeño cambio.

