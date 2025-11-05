Descarga ya mismo la nueva app de Sora en Android para crear videos con IA

Antes la app solo estaba disponible en iPhone. (Open AI)

OpenAI ha lanzado su aplicación de video con inteligencia artificial, Sora, en Android, permitiendo que más usuarios puedan crear y compartir videos generados por IA a través del feed social de la app.

La compañía había presentado Sora en iOS en septiembre, donde la aplicación superó 1 millón de descargas en los primeros cinco días tras su lanzamiento. Ahora, la versión para Android está disponible en la Google Play Store en Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Taiwán, Tailandia y Vietnam, según The Verge.

Entre las funciones destacadas, Sora ofrece la posibilidad de crear contenido protagonizado por el propio usuario o sus amigos mediante la función ‘cameo’, así como la opción de generar ‘cameos de personajes’ con avatares reutilizables.

La aplicación es gratuita. (Play Store)

Además, OpenAI planea permitir que los titulares de derechos puedan cobrar un suplemento por cameos de personajes y personas reconocidas.

En las últimas semanas, la aplicación ha recibido críticas por su gestión de los deepfakes y la protección de derechos de autor, lo que llevó a la empresa a modificar su política de exclusión para los titulares de derechos.

Cómo descargar Sora en Android

Para descargar Sora en Android debes seguir estos pasos:

Abrir la Play Store. Buscar Sora by OpenAI. Pulsar ‘Instalar’.

Qué se puede hacer con Sora

Sora es una plataforma desarrollada por OpenAI que permite a los usuarios generar videos a partir de descripciones en texto. Su tecnología utiliza inteligencia artificial para crear clips de video realistas o animados, siguiendo las instrucciones detalladas proporcionadas por el usuario.

Los usuarios pueden generar nuevos videos a partir de material propio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Entre las principales posibilidades que ofrece Sora, destacan:

Crear videos realistas o creativos : Sora puede producir escenas que parecen grabadas con cámaras reales o también animaciones e imágenes de estilo artístico, según la descripción aportada.

Visualizar conceptos abstractos : Permite transformar ideas complejas o imaginarias en secuencias visuales, facilitando la explicación o presentación de proyectos.

Probar diferentes ambientes y estilos : Los usuarios pueden especificar detalles como la iluminación, el movimiento de la cámara, el entorno, e incluso la atmósfera del video.

Contenido para diversos sectores : Puede utilizarse en educación, publicidad, entretenimiento y diseño, ya que facilita la producción de videos personalizados sin necesidad de cámaras ni actores.

Acelerar la producción de prototipos y storyboards: Permite visualizar rápidamente guiones, escenas o propuestas antes de invertir en grabaciones costosas.

OpenAI también lanzó Atlas recientemente. /File Photo

Qué es Atlas de OpenAI

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, lanzó a nivel mundial Atlas, un navegador web impulsado por inteligencia artificial. Esta herramienta ya se encuentra disponible para usuarios de Mac en las versiones Free, Plus, Pro y Go.

Atlas permite efectuar búsquedas y formular preguntas a ChatGPT de manera directa, sin tener que abrir la aplicación por separado.

La integración de la memoria de ChatGPT posibilita que conversaciones y detalles previos se utilicen para solucionar nuevas tareas, lo que permite que el navegador conserve el contexto de los sitios visitados y acceda a esta información cuando sea necesario.

Por ejemplo, puedes solicitar: “Busca todas las ofertas de empleo que revisé la semana pasada y crea un resumen de las tendencias del sector para prepararme para las entrevistas“.

Los usuarios cuentan con la capacidad de determinar si le dan permiso a ChatGPT de acceder a las búsquedas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La función de memorias en el navegador Atlas es opcional y permanece bajo control total del usuario: se pueden consultar o archivar desde la configuración y se eliminan al borrar el historial de navegación.

Los administradores de sitios web pueden incorporar etiquetas ARIA para mejorar la interacción del agente ChatGPT con sus páginas en Atlas.

OpenAI señaló: “Seguiremos mejorando Atlas, y nuestra hoja de ruta incluye compatibilidad con múltiples perfiles, herramientas mejoradas para desarrolladores y maneras en que los desarrolladores del SDK de aplicaciones pueden aumentar la visibilidad de sus aplicaciones en Atlas“.

Atlas también ha sumado el modo agente de ChatGPT, que ahora ofrece mayor velocidad y utilidad al aprovechar el contexto de navegación del usuario. Así, la plataforma agiliza la investigación, automatiza tareas y facilita la organización de eventos o la gestión de reservas mientras navegas.

Por ejemplo, es posible organizar una cena: basta con proporcionar la receta para que ChatGPT localice un supermercado, agregue los ingredientes al carrito y gestione el envío a domicilio.