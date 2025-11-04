Tecno

Tres funciones de Meta AI que facilitan tareas diarias: imágenes, traducciones y correcciones con una sola orden

El asistente se lanzó de forma global en 2023 y busca que el usuario resuelva tareas rápidas dentro del chat

La inteligencia artificial de Meta ya forma parte del uso cotidiano de millones de usuarios dentro de WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads, y especialistas en el sector destacan que, pese a no estar al nivel de integración de plataformas como ChatGPT o Perplexity, permite ejecutar funciones que hasta hace poco requerían aplicaciones externas.

La compañía incorporó su asistente conversacional de manera nativa en sus servicios en 2023 y, desde ese momento, abrió el acceso directo a herramientas de IA para creación de contenido, consultas, generación de ideas y asistencia básica de productividad.

El objetivo de Meta es que el usuario no salga de su ecosistema para resolver tareas rápidas. Esto incluye búsquedas simples, creación de imágenes generadas con IA y asistencia para revisar textos, en un contexto en el que los chatbots se consolidaron como el canal de consulta inmediata dentro de las apps móviles.

De acuerdo con los analistas, la empresa está utilizando este despliegue como estrategia de retención y como paso previo hacia una integración más amplia con el hardware que Meta desarrolla para realidad aumentada.

A diferencia de modelos avanzados que ejecutan tareas de análisis especializado, Meta AI está orientada a la resolución de consultas simples y creativas que un usuario promedio puede necesitar dentro de un chat. No apunta a reemplazar traductores profesionales, plataformas de edición o editores de contenido, pero sí ofrece operaciones básicas que aportan flujo y velocidad a las conversaciones.

Entre los usos más extendidos se encuentran tres acciones: generar imágenes a pedido, traducir textos enviados por otras personas, y revisar o corregir mensajes antes de ser compartidos. Todas estas acciones se ejecutan mediante indicaciones escritas dentro del mismo chat y sin la instalación de extensiones o apps adicionales. El punto central es que la interacción ocurre en el mismo hilo en el que el usuario conversa.

Generación de imágenes dentro del chat

La creación de imágenes se convirtió en uno de los casos de uso más visibles. El usuario puede describir una escena con palabras, especificar conceptos o detallar elementos que desea que aparezcan en la imagen. La IA procesa esa indicación y devuelve una ilustración que puede ser descargada o reenviada.

No se requiere ningún comando técnico. La interacción se realiza con lenguaje natural y las instrucciones se escriben como si fuera un mensaje convencional. En este caso, la herramienta está pensada para escenarios informales como enviar una tarjeta improvisada, ilustrar una idea o acompañar un mensaje con una imagen no estándar.

Traducción rápida de mensajes recibidos

El sistema también puede traducir textos desde otro idioma. Los especialistas en IA aclaran que este uso es recomendado para traducciones informales, ya que no reemplaza servicios especializados cuando se requiere precisión terminológica en contextos profesionales.

El procedimiento consiste en pegar el párrafo recibido y pedir que sea traducido, sin pasos adicionales. La herramienta es especialmente útil para conversaciones en las que aparece vocabulario extranjero y el interlocutor no domina el idioma.

Revisión y corrección de escritura

Otra función es el soporte para revisar mensajes escritos dentro del chat. El asistente puede corregir ortografía, reformular frases y proponer alternativas sintéticas. Según los analistas, este caso de uso se volvió frecuente entre usuarios que redactan información laboral desde el teléfono, pero que no desean abrir documentos o editores externos antes de enviar un texto.

El despliegue de Meta AI consolida una tendencia: la integración de IA dentro de mensajería y redes sociales dejará de ser una función aislada para convertirse en parte estándar del chat. La empresa apunta a que estas tareas —generar imágenes, traducir y corregir contenido— se vuelvan acciones tan habituales como enviar una foto o grabar una nota de voz.

