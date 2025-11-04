Estas son las preguntas prohibidas que no le debes hacer a ChatGPT ni Gemini

Ni información personal, financiera, ni de salud, debería ser compartida con los modelos de inteligencia artificial

La presencia de la inteligencia artificial se consolida cada día más en ámbitos laborales, educativos y personales, facilitando innumerables tareas y resolviendo inquietudes en segundos. Sin embargo, interactuar con asistentes como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google implica conocer una serie de restricciones fundamentales. Estas limitaciones, lejos de ser simples formalidades, están diseñadas para proteger la privacidad, la seguridad y el bienestar ético y legal de los usuarios.

Qué no debes compartir con ChatGPT

Uno de los límites más estrictos que comparten ChatGPT y Gemini es el acceso o divulgación de datos personales. Bajo ningún escenario generan información sobre direcciones, números de teléfono, cuentas bancarias o documentos de identidad, ya sea del propio usuario o de terceras personas.

Esta prohibición responde a políticas de privacidad robustas que buscan evitar fraudes, suplantación de identidad o riesgos de filtraciones, independientemente de que la información esté disponible públicamente en Internet.

El sistema de inteligencia artificial de Open AI es uno de los más utilizados, aunque tiene sus limitaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

También se encuentra vetado cualquier intento de obtener acceso a cuentas o comunicaciones privadas. Solicitar a la inteligencia artificial contraseñas, mensajes, detalles de correos electrónicos o información de redes sociales no solo será rechazado de inmediato, sino que podría considerarse un intento de violar la ley.

Los desarrolladores refuerzan estas barreras a través de comprobaciones automáticas que impiden el procesamiento de solicitudes que vulneran la privacidad de las comunicaciones electrónicas.

Gemini y sus restricciones a contenido ofensivo

Otra categoría de preguntas restringidas incluye la solicitud de contenido ofensivo, discriminatorio o que promueva el odio. Estos sistemas de IA rechazan cualquier intento de obtener material racista, violento, sexista o que refuerce estereotipos negativos, tanto por sus implicaciones legales como por una responsabilidad social.

Las plataformas implementan tecnologías de moderación en tiempo real que filtran automáticamente conversaciones y bloquean el acceso a estos resultados.

tica y protección en la IA: cuáles son los temas vetados por sistemas como Gemini -. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Uno de los principios centrales de estas herramientas es no facilitar la comisión de actividades ilegales. Por ejemplo, ni ChatGPT ni Gemini responderán sobre cómo fabricar sustancias ilícitas, hackear sistemas, acceder a contenidos restringidos, fabricar armas o vulnerar leyes de cualquier jurisdicción.

La programación de ambos sistemas está diseñada para identificar intentos de obtener información sobre actividades que violen la legalidad, y detener estas interacciones antes de ofrecer detalles técnicos o consejos.

Los chatbots no reemplazan a los profesionales

En áreas como las finanzas o la salud, la inteligencia artificial fija otro límite clave: no es una fuente válida para diagnósticos médicos, tratamientos, ni asesoría financiera. Si bien puede ser útil para explicar conceptos generales o compartir información básica, ante cualquier necesidad específica los sistemas siempre recomiendan recurrir a especialistas.

Consultar a profesionales calificados, ya sean médicos, psicólogos o asesores financieros, es el camino más seguro para resolver problemáticas concretas. Pedir pronósticos económicos, diagnósticos clínicos o recomendaciones personalizadas queda fuera de las capacidades y competencias de estos asistentes.

Las plataformas rechazan consultas sobre información privada, actividades ilícitas y temas médicos o financieros, delineando un marco ético y legal para el uso seguro de la inteligencia artificial en la vida cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de las preguntas prohibidas se extiende también a predicciones sobre eventos futuros y opiniones personales. ChatGPT y Gemini jamás darán respuestas que aseguren resultados en apuestas, proyecciones políticas, financieras o deportivas, ni emitirán estimaciones que puedan interpretarse como certezas. Tampoco generarán valoraciones personales sobre temas sensibles, ya que carecen de conciencia, emociones o experiencias directas.

Utilizar estos sistemas como consejeros virtuales puede parecer una tendencia creciente, especialmente entre adolescentes y jóvenes, pero encierra un riesgo importante. La IA está programada para responder y complacer dentro de los márgenes éticos y legales establecidos, no para ofrecer acompañamiento emocional ni contención real en situaciones delicadas.

Las personas que requieran ayuda deben buscar orientación profesional humana y no confiar en la inteligencia artificial para gestionar temas de salud emocional o crítica personal.

En definitiva, conocer los temas prohibidos al interactuar con sistemas como ChatGPT y Gemini permite aprovechar esta tecnología de manera óptima y responsable. Limitarse a consultas sobre información general, educación, creatividad o actividades cotidianas previene riesgos, malentendidos y frustraciones, manteniendo la seguridad digital y el respeto a la legalidad y la ética.