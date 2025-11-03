Tecno

Cómo luciría un capibara en el mundo de ‘Las guerreras K-pop’, según la IA

Generar una imagen de cómo se vería este animal en el universo de esta película disponible en Netflix es posible gracias a herramientas como Grok

"Las guerreras k-pop", película de
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

La película de Sony Pictures y Netflix, ‘Las guerreras K-pop’ (título original en inglés: ‘KPop: Demon Hunters’), se ha posicionado entre las más populares de la plataforma. Esto ha llevado a que algunos fanáticos se pregunten cómo lucirían ciertos elementos dentro de este universo ficticio inspirado en el mundo del K-pop.

Por ejemplo, resulta curioso imaginar cómo sería un capibara en este entorno. Gracias a la inteligencia artificial, es posible visualizar este tipo de ideas utilizando herramientas como Meta AI, Copilot y ChatGPT.

En el caso de Grok, el sistema integrado en X (antes Twitter), la generación de imágenes permite proyectar cómo se vería un capibara adaptado al universo de Las guerreras K-pop. El siguiente ejemplo ilustra el resultado obtenido con esta herramienta:

De acuerdo con Grok, esta
De acuerdo con Grok, esta imagen reúne la estética de la película. (Grok)

Grok describe la imagen generada señalando que presenta al capibara sobre un fondo compuesto por tonos rosas, naranjas y azules, decorado con nubes suaves y destellos de estrellas amarillas, lo que recuerda a la atmósfera luminosa de un escenario de concierto.

El capibara aparece con un pelaje marrón cálido, detalles finos, ojos grandes y brillantes, y una expresión serena.

El fondo incorpora efectos de luz y color que destacan la estética vibrante y contemporánea de ‘KPop: Demon Hunters‘. Los destellos y las nubes aportan un carácter mágico y dinámico, en sintonía con el estilo animado y enérgico propio de la película.

Qué es Grok

Grok es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por xAI, la empresa fundada por Elon Musk, que fue presentado en noviembre de 2023.

Grok se encuentra en X
Grok se encuentra en X y tiene su propia app. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El nombre hace referencia al término “grok” (“entender profundamente”), popularizado por la literatura de ciencia ficción, y refleja el objetivo del sistema de comprender a fondo las solicitudes de los usuarios.

Una de sus principales características es la integración directa con la plataforma X (antes Twitter), lo que le permite acceder a información en tiempo real y proporcionar respuestas actualizadas, a diferencia de otros chatbots que solo utilizan bases de datos estáticas.

Grok utiliza un estilo conversacional menos formal y, en ocasiones, sarcástico, diferenciándose de asistentes más convencionales.

El desarrollo de Grok ha incluido varias actualizaciones, incorporando mejoras en capacidades de razonamiento, generación de imágenes y procesamiento multimodal. El chatbot está disponible para los usuarios de X mediante diferentes planes de acceso.

Las guerreras k-pop es una
Las guerreras k-pop es una película animada de acción y fantasía musical que llegará a Netflix el 20 de junio de 2025. (Netflix)

En qué consiste ‘Las guerreras K-pop’

‘Las guerreras K-pop’ es una película de animación estrenada en 2025, disponible en Netflix, que combina música, fantasía, acción y elementos de la cultura pop surcoreana.

La trama sigue a tres protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, integrantes de la banda Huntr/x, quienes además de ser estrellas del K-pop, asumen una misión secreta: proteger a la humanidad de antiguas amenazas demoníacas.

El principal antagonista es Gwi-Ma, el rey demonio, asistido por los Saja Boys, una banda rival compuesta por ídolos masculinos que en realidad son demonios disfrazados con fines oscuros.

La película ha tenido un notable impacto global, logrando cifras récord de visualización en Netflix y consolidándose como un fenómeno entre las audiencias jóvenes.

La película se encuentra disponible
La película se encuentra disponible en Netflix. REUTERS/Dado Ruvic/Archivo

Su banda sonora, que une ritmos de K-pop y elementos de narrativa de acción, alcanzó posiciones destacadas en listas internacionales, reforzando su atractivo. El filme destaca por la fusión de ídolos juveniles, acción inspirada en cazadores de demonios y una estética animada contemporánea.

Además, ‘Las guerreras K-pop’ ha sido interpretada como una metáfora de la industria del entretenimiento y del poder de los fans dentro de la cultura pop, explorando la relación dinámica entre artistas y público.

Dónde ver ‘Las guerreras K-pop’

Puedes ver la película ‘Las guerreras K-pop’ en la plataforma Netflix, donde está disponible para streaming con suscripción. En algunos países, el largometraje estará disponible en salas de cine.

