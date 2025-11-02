Top 5 de las carreras universitarias que no deberías estudiar, según la IA

La inteligencia artificial redefine el futuro laboral de los titulados universitarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance acelerado de la inteligencia artificial ha cambiado el perfil de empleabilidad en todo el mundo. Diversos análisis de mercado y estudios basados en IA destacan que ciertas carreras universitarias afrontan desafíos inéditos por la automatización y la transformación digital.

Cuáles son las carreras que la IA no recomienda estudiar

Traducción, periodismo, administración, derecho y humanidades tradicionales figuran entre los campos más expuestos a los cambios tecnológicos y a la disminución relativa de la demanda laboral.

5 carreras que la IA recomienda ya no estudiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de herramientas como Google Translate y DeepL ha modificado la dinámica del sector de traducción e interpretación. Estos sistemas automáticos resuelven, con creciente precisión y a bajo costo, tareas de traducción estándar y textos de uso cotidiano.

Este fenómeno ha limitado la necesidad de traductores humanos en trabajos rutinarios o masivos. Expertos señalan que el profesional de idiomas debe enfocarse ahora en competencias como la localización cultural, la traducción jurada, la mediación intercultural o la integración de habilidades tecnológicas para mantener su competitividad y diferenciación.

Periodismo una opción para considerar de acuerdo a la IA

En el área de periodismo y comunicación social, la digitalización y la inteligencia artificial han permeado las redacciones y los modelos de generación de contenidos. Algoritmos y sistemas automáticos producen noticias, boletines y versiones resumidas de datos a velocidades imposibles para el profesional tradicional de medios impresos.

El impacto de la IA ha llevado a una reducción del espacio para redactores que se limitan a la generación básica de textos. El enfoque de los profesionales se ha desplazado hacia la producción multimedia, el análisis de datos de audiencia, la gestión de redes sociales, el SEO y la investigación especializada.

Chatbots y otros agentes de IA han transformado completamente como se realiza la labor del periodista en la actualidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las competencias humanas como la curaduría informativa, la investigación en profundidad y el análisis crítico cobran mayor valor frente a la automatización.

Carreras que ha automatizado la inteligencia artificial

El campo de la administración de empresas, entendido desde su enfoque más genérico, tampoco resulta ajeno a la transformación digital. Plataformas de software empresarial, automatización de procedimientos y procesamiento de datos mediante IA han reducido la necesidad de profesionales para tareas de gestión rutinaria y contabilidad manual.

La alta oferta de egresados en este segmento, junto con la estandarización de procesos, genera fuerte competencia y disminuye la diferenciación. Las recomendaciones más frecuentes insisten en sumar habilidades tecnológicas como análisis de datos, fintech, gestión avanzada de sistemas empresariales o visión estratégica global para mejorar las perspectivas laborales.

Abogacía y contaduría pública constituyen trayectorias profesionales que, en sus tareas rutinarias, ya presentan alto nivel de automatización. Sistemas jurídicos basados en IA pueden revisar documentos legales, buscar jurisprudencia relevante y proporcionar análisis normativos en cuestión de minutos. En el caso de la contaduría, el software avanzado asume procesos de facturación, conciliación bancaria y gestión fiscal.

Expertos recomiendan integrar cualidades y capacidades digitales para estar actualizado en el mercado laboral cambiante - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, el mercado tiende a demandar perfiles que puedan intervenir en cuestiones de alta complejidad, asesoría estratégica, derecho tecnológico, ciberseguridad o auditoría forense. En estos entornos, el juicio humano, la ética profesional y la aplicación de conocimientos en contextos concretos siguen siendo insustituibles.

Carreras artísticas y de humanidades en peligro con la digitalización

Las denominadas carreras de humanidades y artes liberales, como filosofía, historia, literatura o artes plásticas, aunque fundamentales para el desarrollo social y cultural, enfrentan particular dificultad de inserción en el mercado privado.

El bajo promedio de remuneraciones y el limitado espectro de salidas laborales fuera del ámbito académico o institucional constituyen desafíos específicos de estos campos de estudio. Para mejorar sus oportunidades, expertos sugieren integrar conocimientos aplicados a herramientas digitales, como el análisis de datos en historia (humanidades digitales), la creatividad para interactuar con sistemas de IA (prompt engineering), el diseño UX/UI o la producción de contenidos audiovisuales.

A pesar de estos retos, los especialistas coinciden en que la automatización y la inteligencia artificial no significan la desaparición total de estas profesiones. El eje de empleabilidad se traslada ahora hacia la capacidad de adaptación, aprendizaje continuo y flexibilidad profesional.

Las nuevas demandas del mercado priorizan el desarrollo de nichos de especialización, el pensamiento creativo y las habilidades híbridas—la combinación de saberes tradicionales con competencias tecnológicas.