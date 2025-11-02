Tecno

iPhone 18 Pro: tres colores inusuales que Apple tendría planeado para 2026

El iPhone 17 Pro con naranja cósmico habría impulsado la estrategia de la empresa para su próximo teléfono

El éxito de ventas del iPhone 17 Pro con naranja cósmico impulsa la estrategia de innovación estética de Apple. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Apple habría decidido transformar la identidad visual de su próximo teléfono móvil. Una serie de filtraciones sugieren que los colores del iPhone 18 Pro serán tres tonos ausentes hasta ahora de la gama profesional: marrón café intenso, morado profundo y un burdeos cercano al borgoña.

Este posible cambio marca la continuidad de una tendencia experimentada recién a partir del iPhone 17 Pro, en el que la marca apostó por la audacia cromática con el reconocido naranja cósmico.

Por qué Apple apostaría por colores inusuales en el iPhone 18 Pro

Los rumores surgieron primero en la red social Weibo y fueron recogidos posteriormente por medios internacionales como 9to5Mac. De acuerdo con estas fuentes, el usuario Digital Chat Station, acostumbrado a revelar detalles certeros sobre productos de Apple, habría accedido a información relacionada con la futura alineación cromática de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

Según esta filtración, la gama renunciaría al naranja cósmico, que tanto asombro generó en la comunidad tecnológica durante 2025, y optaría por tres alternativas inusuales. Se trataría, según diversas traducciones del mensaje original, de un color “coffee” (café o marrón intenso), un morado oscuro y un “wine red” (burdeos o borgoña).

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)

Estas tonalidades marcarían una ruptura definitiva con el clásico negro y el sobrio gris espacial, ya ausentes desde el lanzamiento del iPhone 17 Pro y Pro Max.

El impacto del naranja cósmico en la línea de Apple fue considerable. El acabado apareció como el emblema de una generación inclinada hacia lo llamativo. Tal como recogieron los primeros informes, la firma de Cupertino “se animó a dar un salto estético bastante estridente” con los iPhone 17 Pro y Pro Max.

A pesar de la polémica, la estrategia resultó exitosa para la marca. Las ventas del iPhone 17, impulsadas por la demanda del propio modelo naranja, superaron ampliamente las expectativas durante el último trimestre de 2025.

No obstante, la diversidad cromática todavía es limitada en los modelos más avanzados. Actualmente, el iPhone 17 Pro solo ofrece tres colores: azul profundo, plata y el mencionado naranja. El negro, opción predilecta de buena parte de los consumidores más conservadores, sigue sin figurar en el catálogo profesional, y la previsión para 2026 refuerza esta ausencia, al menos en la propuesta inicial.

El iPhone 18 Pro se presentará antes que la línea estándar, consolidando su papel como escaparate de innovación. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Qué se sabe sobre el iPhone 18 Pro

Filtraciones recientes auguran una transformación notable en la gama alta de Apple, marcada por avances en rendimiento, conectividad y diseño.

Por primera vez, la empresa planea anticipar la presentación de la línea Pro respecto a la estándar. Según fuentes de la cadena de suministro, los iPhone 18 Pro, Pro Max y el modelo plegable aparecerían en septiembre de 2026, mientras que el iPhone 18 y el 18e llegarían en primavera de 2027. Esta decisión pondría a la serie Pro como principal escaparate de innovación de Apple.

En materia estética, el dispositivo mantendría el diseño de bordes rectos y estructura metálica, agregando detalles más refinados y una posible zona semitransparente en la parte trasera, lo que permitiría vislumbrar algunos componentes internos.

El chip A20 Pro de 2 nanómetros y el módem 5G C2 potenciarán la inteligencia artificial y la autonomía del iPhone 18 Pro. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Las pantallas permanecerían en 6,3 y 6,9 pulgadas, ya reconocidas por su equilibrio entre portabilidad y experiencia visual.

En el ámbito del hardware, el nuevo chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros y con empaquetado CoWoS, permitiría optimizar procesos de inteligencia artificial directamente en el teléfono y no en la nube. Esta innovación, junto con el módem 5G C2 desarrollado por la propia Apple, facilitaría mayor autonomía y eficiencia, reduciendo dependencia de terceros como Qualcomm.

La fotografía también sería protagonista: Samsung desarrollaría un sensor de imagen PD-TR-Logic de tres capas con lectura más rápida y mejor rango dinámico. La cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable ofrecería mayor versatilidad, acercando la experiencia a la de equipos profesionales.

Además, la conectividad satelital mejorada y un nuevo botón físico para cámara consolidan la apuesta por la funcionalidad avanzada y el diseño diferenciado.

