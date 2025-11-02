México

Captan a robot humanoide vestido de Chavo del 8 corriendo en calles de Tamaulipas | Video

Usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos por la agilidad de la máquina, pero con su toque de humor gracias al disfraz del cómico mexicano Roberto Gómez Bolaños

Internautas quedaron impresionados por esta nueva tecnología. (Captura de pantalla)

Un robot humanoide vestido como el Chavo del 8 causó sensación luego de recorrer las calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aparición que se convirtió en un fenómeno viral por lo extraño y divertido de la situación.

El video muestra al autómata desplazándose con soltura mientras un ingeniero intenta seguirle el paso, lo que ha generado una ola de comentarios y memes en redes sociales. La escena, acompañada de la frase “No nos deja ayudarlo a correr”, ha captado la atención tanto de entusiastas de la tecnología como de seguidores de la cultura popular latinoamericana.

La grabación, fue difundida por la empesa Nix-Lab, pero rápidamente se hizo viral gracias a los usuarios locales y páginas especializadas en plena acción. El modelo de robot Chat-BoT, desarrollado por la empresa Nix-Lab, destaca por su caracterización como el célebre personaje televisivo y por su capacidad para moverse de manera autónoma en espacios públicos. La reacción en redes ha sido inmediata, con miles de visualizaciones y un toque de humor que ha potenciado la notoriedad del proyecto.

Estos artefactos se han visto con mayor frecuencia en calles mexicanas. (FB Nix-Lab)

Llega tecnología de primera a Tamaulipas

Detrás de este singular robot se encuentra Nix-Lab, una compañía formada por ingenieros en mecatrónica que apuesta por la robótica aplicada a servicios públicos y educativos. El Chat-BoT fue presentado durante la Feria Tamaulipas 2025, donde los asistentes pudieron interactuar con el robot, tomarse fotografías y conocer de cerca su funcionamiento. El diseño del autómata permite que actúe como recepcionista o guía turístico, interactuando con visitantes en dependencias gubernamentales, parques, el zoológico de Tamatán y el Museo Tamux.

Las aplicaciones del Chat-BoT no se limitan al entretenimiento o la promoción cultural. Su programación le permite desempeñar funciones de atención al público y orientación en espacios institucionales, lo que lo convierte en una herramienta versátil para mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar servicios en distintos entornos. La interacción directa con el robot durante la feria permitió a los ciudadanos familiarizarse con la tecnología y explorar sus posibles usos en la vida cotidiana.

Se trata de una nueva generación de robots en todo el mundo. (YouTube XRoboHub)

Además del Chat-BoT, Nix-Lab ha desarrollado robots tipo “perrito” enfocados en tareas de seguridad y monitoreo. Estos dispositivos están equipados para detectar intrusos, identificar fugas de gas y registrar variaciones térmicas anormales, lo que amplía el espectro de soluciones tecnológicas que la empresa ofrece para distintos sectores.

El desarrollo de proyectos como estos evidencia el interés de Nix-Lab por acercar la innovación tecnológica a la sociedad y posicionar a Tamaulipas como un referente en el avance de la robótica.

