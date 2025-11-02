Aprende a restaurar el antiguo retrato familiar con Gemini y vuélvelo una nueva fotografía digital

Con un simple prompt puedes restaurar una antigua y deteriorada fotografía a una capturada por una cámara digital

En muchos hogares, los retratos familiares antiguos representan una ventana invaluable al pasado. Fotografías guardadas en álbumes o cajas de recuerdos muestran el rostro de abuelos, bisabuelos y generaciones que ya no están, pero el paso del tiempo suele dejar su huella: manchas, roturas, colores desvanecidos y desgaste hacen que la imagen pierda nitidez y encanto original.

Desde 2025, los avances en inteligencia artificial han revolucionado la forma en que estos recuerdos pueden recuperarse, llevando las fotografías dañadas del papel al mundo digital con una precisión antes reservada a expertos en edición gráfica. Una de las herramientas que lideran este progreso es Gemini, la IA desarrollada por Google, que integra el innovador modelo nano banana para restaurar imágenes de manera sencilla y accesible.

Cómo funciona Gemini para restaurar fotografías antiguas

Aprende a restaurar antiguas fotografías en cuestión de minutos - GOOGLE

Gemini fue diseñado para transformar la edición de imágenes en una experiencia amigable. Gracias a un sistema guiado por instrucciones escritas, conocidas como prompts, cualquier persona puede solicitar que una foto sea restaurada, incluso sin conocimientos técnicos.

Esta solución permite corregir defectos como manchas, grietas o rasgaduras, pero manteniendo intacta la autenticidad y los detalles fundamentales: rostros, escenarios y características originales permanecen tal y como fueron capturados.

La principal utilidad de esta tecnología es preservar recuerdos familiares y documentos visuales de alto valor histórico o personal. La restauración deja de ser un trabajo exclusivo de especialistas y pasa a estar al alcance de quienes deseen revivir la memoria de sus antepasados.

Paso a paso para restaurar imágenes con Gemini

Tan solo con una fotografía desde el móvil o con una escaneada puedes darle vida a ese viejo retrato de papel deteriorado por el tiempo - crédito Infobae

El primer requisito es contar con la fotografía en formato digital. Si la imagen solo existe en papel, una simple fotografía con el móvil o un escaneo bastan para iniciar el proceso. El usuario solo debe ingresar al portal web de Gemini o a su aplicación móvil oficial. Una vez dentro, selecciona la imagen que desea restaurar y accede al chat de Gemini, donde puede usar la función de generación de imágenes, reconocible por el característico icono de banana.

Después, simplemente se escribe el prompt describiendo el resultado deseado, por ejemplo: “Restaura este retrato, agrégale color y que parezca una fotografía digital”. Gemini interpreta la indicación y, en cuestión de segundos, procesa el archivo para devolver una versión mejorada, con calidad comparable a la que brindarían cámaras actuales. El usuario puede descargar la imagen restaurada y almacenarla como nuevo archivo digital permanente.

Dale vida nuevamente a esas imágenes con un prompt claro donde pidas una restauración de color y digital- crédito Infobae

Cómo Gemini puede restaurar fotografías

El verdadero motor detrás de estas capacidades es el modelo “nano banana”, la base del sistema Gemini 2.5 Flash Image de Google. Este núcleo utiliza avanzados algoritmos de percepción visual y síntesis, capaces de ejecutar ediciones complejas en imágenes antiguas por medio de lenguaje natural.

Entre sus ventajas sobresalen la composición de imágenes, la edición multi-turno (permitiendo modificar varias veces una imagen con diferentes instrucciones sucesivas) y la mezcla de estilos visuales para personalizar o adaptar elementos.

De acuerdo con Nicole Brichtova, responsable de producto de generación visual en Google DeepMind, el modelo “nano banana” resuelve problemas habituales en otras IA, como las distorsiones faciales tras corregir colores o la alteración de fondos durante la restauración. Con Gemini, el usuario recupera retratos nítidos y fieles a los sujetos originales, sin perder expresividad ni realismo.

Nano banana: la tecnología que permite restaurar retratos y crear nuevas escenas familiares a partir de fotos separadas - (Foto: Imagen ilustrativa)

Cómo acceder y quiénes pueden usar estas funciones

Gemini 2.5 Flash Image y el modelo “nano banana” están disponibles para todos los usuarios de la aplicación oficial de Gemini en dispositivos compatibles. Además, la integración con Google AI Studio, Vertex AI y la API de Gemini permite que desarrolladores o empresas incorporen la tecnología en proyectos personalizados, facilitando que grandes volúmenes de imágenes antiguas se restauren con eficiencia y a gran escala.

La inteligencia artificial elimina las barreras técnicas y hace posible que cualquier persona traiga al presente la memoria familiar con la calidad y naturalidad que merecen los recuerdos más valiosos. Hoy, restaurar un retrato antiguo y convertirlo en una nueva fotografía digital es tan fácil como dar la instrucción correcta a la IA.