Glosario de tecnología: qué significa Ciberdefensa

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa Ciberdefensa

Ciberdefensa es el uso de medidas técnicas, administrativas y legales para proteger a una organización de amenazas informáticas, como virus, ataques desde el exterior o accesos no autorizados. Estas medidas se centran en prevenir, detectar y responder a los intentos de comprometer la seguridad informática.

¡Bienvenidos al mundo de la ciberdefensa! Al incorporar estas técnicas y estrategias, los líderes empresariales pueden asegurar la seguridad informática de sus organizaciones. Esta es una herramienta imprescindible para evitar amenazas como virus, ataques externos o el uso no autorizado de información digital.

Seguidamente explicaremos los principios básicos de la ciberdefensa, así como las estrategias que hay que implementar para garantizar su éxito en su empresa. Por otra parte, hablaremos sobre algunos casos exitosos y las mejores prácticas para lograr un nivel elevado de protección. ¡Vamos a empezar!

Principios de la ciberdefensa

Los principios de la ciberdefensa son el marco básico para abordar los riesgos cibernéticos y garantizar una seguridad óptima para las redes, sistemas y aplicaciones. Estos principios son comunes en todos los entornos de TI, desde empresas hasta gobiernos.

En primer lugar, es necesario reconocer que la seguridad cibernética no es un tema sencillo. El entorno cambia constantemente y hay muchas amenazas que deben ser detectadas y controladas. Por lo tanto, la mejor forma de abordar los problemas de seguridad es establecer principios claros para guiar las decisiones y acciones relacionadas con el tema.

A continuación se presentan algunos de los principios fundamentales de la ciberdefensa:

Disminuir el riesgo . La primera regla básica es disminuir el nivel de riesgo en todas las áreas críticas del sistema. Esto implica identificar amenazas potenciales e implementar medidas preventivas adecuadas para minimizarlas al máximo. Protección activa . La protección activa implica mantener un nivel constante de vigilancia sobre las actividades y movimientos en la red informática. Esto requiere monitoreo continuo para detectar amenazas a tiempo y responder adecuadamente ante ellas. Respuesta rápida . Un sistema de ciberdefensa eficiente requiere un mecanismo para responder a incidentes inmediatamente. Esto significa identificar y corregir fallos o vulnerabilidades en cuestión de minutos o incluso segundos si fuera necesario. Responsabilidad compartida . La responsabilidad por la seguridad cibernética no recae solo sobre el departamento o equipo encargado del tema. Todos los usuarios deben asumir su parte del trabajo manteniendo sus contraseñas seguras, instalando software actualizado, etcétera.

Estrategias de ciberdefensa

Las estrategias de ciberdefensa son un conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para proteger las redes, sistemas y datos informáticos de posibles amenazas. Esto comprende acciones tales como el control de acceso, la encriptación, el monitoreo y el análisis de amenazas. Estas estrategias son fundamentales para mantener la seguridad informática.

En el siguiente listado, describimos algunas de las principales estrategias de ciberdefensa:

Control de Acceso . Este es un mecanismo básico para garantizar la seguridad informática. El control de acceso es un proceso que limita quién tiene autorización para acceder a los sistemas informáticos y recursos. Encriptación . La encriptación es un método utilizado para asegurar los datos mediante la conversión de archivos o mensajes en un lenguaje codificado que solo pueden ser leídos por aquellos con la clave correcta. Esta técnica protege los datos contra ataques externos ya que impide que los hackers roben o modifiquen la información sin autorización. Monitoreo . El monitoreo ayuda a detectar posibles amenazas antes de que puedan causar daños. Un buen monitoreo incluye el uso regular de herramientas como antivirus, firewalls y escáneres web. Estas herramientas ayudan a identificar riesgos potenciales antes de que se produzca algún daño significativo. Análisis de Amenazas . El análisis de amenazas es un proceso en el que se revisan todos los factores relacionados con la seguridad informática, desde el diseño del sistema hasta su implementación real en tiempo real. Esta evaluación permite detectar cualquier vulnerabilidad existente y así prevenir futuros ataques cibernéticos dirigidos contra la infraestructura tecnológica.

Algunas otras prácticas útiles para mantenerse protegido incluyen actualizaciones regulares del software, copias completamente actualizadas del sistema operativo, formaciones sobre ciberseguridad entre empleados/usuarios y limitaciones aplicadas al hardware externo conectado al equipamiento tecnológico compartido en red local (LAN) o remoto (WAN).

Para finalizar, periódicamente hay que realizar pruebas para verificar si las medidas implementadas funcionan adecuadamente y corregir las vulnerabilidades descubiertas si fuera necesario hacerlo.

Implementación de la ciberdefensa en la empresa

La ciberdefensa es una parte vital de la seguridad de cualquier empresa y asegurar la implementación adecuada es fundamental para proteger los datos confidenciales y los sistemas informáticos. La comprensión de los conceptos básicos de ciberdefensa, junto con el uso de herramientas y tecnologías adecuadas, son claves para alcanzar un nivel adecuado de seguridad.

Y ahora detallamos algunas acciones que deben tomarse en cuenta para implementar correctamente la ciberdefensa en una empresa:

Establecer políticas de seguridad . Establecer políticas claras y documentadas acerca del uso apropiado del internet y otros sistemas informáticos dentro del entorno corporativo. Esto incluye definir qué tipo de contenido está permitido y qué no, así como establecer límites sobre el uso de dispositivos personales en el trabajo. Monitorear el tráfico entrante y saliente . Utilizar herramientas para detectar amenazas externas e internas en tiempo real, así como monitorear el tráfico entrante y saliente desde los servidores. Esto ayudará a identificar posibles intentos maliciosos o actividades sospechosas antes de que puedan causar daño a la red corporativa. Mantener actualizados todos los sistemas operativos . Instalar parches regularmente para mantener actualizados todos los sistemas operativos utilizados por la organización. Ya que esto ayudaría a reducir el riesgo potencial de ataques o vulnerabilidades en su red informática. Utilizar un firewall robusto . Configuración correcta del firewall con reglas específicas para filtrar el tráfico entrante y saliente desde la red interna hacia Internet, lo que permitiría bloquear paquetes maliciosos antes incluso lleguen al servidor web/correo electrónico/etc., reduciendo así significativamente las posibilidades que su empresa sea víctima de ataques externos o malware dañino. Realizar copias diarias/semanales/mensuales . Realización periódica (diaria/semanal/mensual) copias completas (imagen) o parciales (archivos), dependiendo del nivel crítico del equipamiento informático existente dentro del ámbito corporativo. Esto permitiría recuperarse rápidamente si hay algún incidente relacionado con ransomware u otros programas maliciosos.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.