Líder religioso pidió a sus feligreses dinero para comprar 2 iPhone 17 Pro Max como “voluntad divina”

El pastor aprovechó el culto para dar un mensaje a sus feligreses a quienes les pidió apoyo para un celular para él y otro para su esposa - crédito redes sociales

La petición de un pastor cristiano para que sus feligreses financien la compra de dos iPhone 17 Pro Max bajo la justificación de una “revelación divina” ha desencadenado una ola de reacciones en redes sociales, con una mezcla de indignación y burlas ante el inusual pedido.

El video del sermón, en el que se observa al pastor que con micrófono en mano, ha terminado viralizándose rápidamente y poniendo en debate la utilización de argumentos religiosos para la adquisición de artículos de lujo.

Durante la ceremonia, el pastor afirmó que Dios le ordenó adquirir dos dispositivos de última generación, uno para él y otro para su esposa, insistiendo ante la congregación en Cartagena que no debía preocuparse por los recursos para este propósito.

La petición viral del pastor por un iPhone 17 Pro Max reabre el debate sobre lujo y tecnología en la fe

Un pastor le pidió a su iglesia que le dieran 2 teléfonos de alta gama

“Dios me dijo hace días, adquiere el iPhone 17 Pro Max de 2 Terabytes, uno para ti y uno para tu esposa. Y me dijo que no me preocupara, que de este culto iban a salir en ofrendas esos dos celulares. Hagamos la voluntad de Dios en este día. ¡Amén! ¡Amén!”, expresó ante los fieles, que respondieron cautelosamente con aplausos y exclamaciones de aprobación, como se observa en la grabación ampliamente difundida en plataformas sociales.

El video no permite verificar si los asistentes llegaron a realizar donaciones durante la ceremonia ni revela con precisión la ubicación exacta del acto, aunque diversas fuentes señalan que el evento ocurrió en Cartagena.

La escena avivó debates sobre la ética de pedir contribuciones en nombre de la fe para la adquisición de dispositivos de alta gama, especialmente en un contexto donde el iPhone solicitado representa el modelo más avanzado y costoso del mercado tecnológico actual.

Cómo es y cuánto vale el iPhone que le pidió al pastor a sus feligreses por “voluntad divina”

El iPhone 17 Pro Max, solicitado por el pastor, es el teléfono inteligente más avanzado de Apple hasta la fecha, con un precio en Colombia de 6.999.000 pesos.

El nuevo iPhone se ha convertido en uno de los dispositivos más codiciados para esta temporada

Este dispositivo posee una pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas, diseño unibody de aluminio reforzado, chip A19 Pro, triple cámara trasera de 48 megapíxeles, cámara frontal de 18 MP, tecnología de enfriamiento por evaporación y una batería capaz de ofrecer hasta 37 horas de reproducción continua de video.

Además, incorpora Ceramic Shield en ambos lados, conexión Wi-Fi 7 y redes 5G, eSIM y opciones avanzadas de seguridad y privacidad. El dispositivo también llega con el sistema operativo iOS 26, funciones de inteligencia artificial personal y una mayor integración con servicios de Apple.

En el mensaje, el religioso subrayó que su solicitud se enmarcaba en la voluntad divina, asegurando que su deber era trasladar el mandato recibido a la congregación. Esta declaración se viralizó rápidamente y originó debates sobre los límites entre la fe, el uso de la tecnología, la manipulación y el consumo.

La aparente normalización de peticiones relacionadas con bienes de lujo durante eventos religiosos quedó en evidencia en los comentarios y memes surgidos en redes, donde internautas expresaron posturas tanto críticas como humorísticas.

Especialistas han analizado el fenómeno señalando el papel cada vez más central de la tecnología en la vida moderna, incluso dentro de contextos religiosos. La tendencia de algunos líderes a solicitar donaciones para la compra de artículos de lujo genera controversia y pone bajo el foco la responsabilidad y la transparencia en el manejo de donaciones y ofrendas.

El iPhone 17 Pro Max solicitado por el pastor destaca no solo por su precio elevado, también por su tecnología de última generación orientada a la productividad, seguridad y conectividad, con funciones avanzadas y herramientas de privacidad. Según múltiples comentarios en redes sociales, muchos internautas consideran que un dispositivo de estas características debería ser adquirido por medios propios y no a través de donaciones orientadas en fe.