Tecno

Dónde ver la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre de 2025: gratis y sin Magis TV

Expertos advierten que la aplicación puede exponer los dispositivos de los usuarios a malware y violaciones de privacidad al instalarse desde fuentes no oficiales

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Estos servicios no tienen autorización
Estos servicios no tienen autorización para divulgar o transmitir en vivo este tipo de contenido. (Fotocomposición Infobae)

El sábado 29 de noviembre, el Estadio Monumental de Lima será el escenario de la final de la Copa Libertadores, que enfrentará a Flamengo y Palmeiras por el codiciado torneo continental. Esta edición definirá al campeón en un recinto con capacidad para 80.000 espectadores, aunque serán millones los interesados en ver la transmisión en vivo del duelo.

La aplicación Magis TV se ha popularizado como alternativa gratuita para ver series, películas y deportes, incluyendo eventos de gran expectativa como la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que su uso acarrea riesgos técnicos y legales relevantes.

Por qué no debe usarse Magis TV para ver partidos

Magis TV no está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Para instalarla, se requiere descargar archivos APK de sitios externos sin control de seguridad, lo que ha derivado en casos documentados de instalación de malware y software espía.

Instalar Magis TV desde tiendas
Instalar Magis TV desde tiendas no autorizadas implica otorgar permisos sensibles, exponiendo a dispositivos y datos personales a robos, publicidad invasiva y bloqueos, según especialistas en ciberseguridad y organizaciones oficiales

La tarea de instalar apps no oficiales como Magis TV implica otorgar permisos sensibles al programa, como acceso a contactos, ubicación y almacenamiento. Diversos reportes señalan que después de la instalación, los dispositivos pueden presentar fallas en el sistema y bloqueos, además de la aparición de publicidad o la exposición de datos personales.

Especialistas advierten que el riesgo de sufrir robo de información, campañas de phishing y suplantación de identidad aumenta considerablemente con aplicaciones de este tipo.

Dónde ver la final de la Copa Libertadores de forma correcta y segura

El partido podrá verse legalmente en Latinoamérica a través de Disney+, así como por el canal principal de ESPN en televisión por cable. Además, el minuto a minuto estará disponible en la cobertura en tiempo real de Infobae.

La transmisión de la final por canales oficiales está protegida por derechos exclusivos. El acceso desde plataformas no autorizadas expone al usuario a fallos del dispositivo y sanciones legales. Servidores de entretenimiento como Disney enfatizan la importancia de consumir contenido solo por vías oficiales para evitar problemas de privacidad y proteger la integridad tecnológica de los equipos domésticos.

Ver la final de la
Ver la final de la Libertadores puede poner en riesgo tu información personal, además de estar alentando la piratería de contenidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de Magis TV depende de servidores IPTV no autorizados. Durante partidos de gran demanda, las transmisiones suelen ser inestables, con baja calidad de imagen y sin subtítulos o controles parentales.

La ausencia de soporte técnico formal ni actualizaciones de seguridad convierte a los usuarios en blanco fácil de ataques informáticos. Asimismo, los proveedores de internet pueden bloquear o filtrar el acceso, restringiendo el funcionamiento normal de la aplicación.

Expectativa por la gran final de la Copa Libertadores

La final de la Copa Libertadores de este año guarda paralelismos con la edición de 2019, también celebrada en el Estadio Monumental de Lima, cuando Flamengo venció a River Plate por 2-1. Entre los finalistas de los últimos años figuran equipos destacados como Palmeiras (campeón en 2021) y Botafogo (campeón en 2024). El choque de este 2025 reedita la rivalidad brasileña en un entorno que ya vivió grandes definiciones.

29 de noviembre del 2025,
29 de noviembre del 2025, fecha de la final de Copa Libertadores: Palmeiras y Flamengo buscarán el título en Lima - Crédito: Conmebol.

Según el reglamento de la Copa Libertadores, la final se disputa a partido único. Si hay empate al término de los 90 minutos, se jugarán dos tiempos extra de quince minutos cada uno. De persistir la igualdad, el campeón se definirá por penales. La organización ha dispuesto dispositivos tecnológicos de apoyo y medidas de seguridad adaptadas a la magnitud del evento, siguiendo los estándares de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El campeón obtendrá plazas automáticas para otros torneos internacionales: participará en la Recopa Sudamericana 2026 frente al campeón de la Copa Sudamericana; en la Copa Intercontinental de diciembre en Qatar, iniciando ante Cruz Azul, y, en caso de ganar, en la final contra el Paris Saint-Germain (PSG); y estará presente en el Mundial de Clubes 2029, certamen que estrenó formato en Estados Unidos este año.

Consumir contenido de la final por aplicaciones no certificadas, como Magis TV, puede acarrear riesgos tecnológicos y legales, desde la invasión de privacidad, hasta sanciones por violar derechos de autor, por eso es mejor seguir la pasión de la Libertadores a través de canales oficiales.

Temas Relacionados

Magis TVFinal Copa LibertadoresStreamingCiberseguridadVer finalLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es Halloween y por qué se celebra: la pregunta más buscada en Google hoy

Lo que comenzó como una festividad para ahuyentar espíritus, hoy es una celebración global de disfraces, dulces y misterio

Qué es Halloween y por

Carros: cuál es la diferencia entre torque y potencia

Los vehículos con alto torque suelen ser más pesados, pues necesitan mayor fuerza para poner en marcha su masa

Carros: cuál es la diferencia

Para invertir en criptomonedas: cómo comprar y sus precios este 31 de octubre

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tuvo un cambio de 1,1% en las últimas 24 horas

Para invertir en criptomonedas: cómo

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa el futuro laboral: los “humanos digitales” serán tus próximos compañeros de trabajo

El ejecutivo considera que estas herramientas abarcan desde ingenieros de software generados con IA capaces de programar, hasta enfermeros, contadores, abogados y profesionales del marketing

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

YouTube dará una nueva vida a videos antiguos: creadores verán su contenido actualizado a 4K

La plataforma de videos de Google usará inteligencia artificial para mejorar la resolución de videos con calidad inferior a 1080p

YouTube dará una nueva vida
ÚLTIMAS NOTICIAS
En tensión con Macri, Patricia

En tensión con Macri, Patricia Bullrich presiona para que sus diputados rompan con el PRO

Escrutinio definitivo: qué va a pasar con la banca de Martín Lousteau y cuándo se conocerá el resultado de provincia de Buenos Aires

El Gobierno redujo los impuestos a la importación de juguetes

Tras la derrota, Cristina Kirchner cuestionó a Kicillof por la estrategia: “Fue un error político desdoblar la elección”

Milei empezó a construir la “coalición para las reformas” y envió un mensaje de consenso para asegurar el crecimiento

INFOBAE AMÉRICA
Un ataque ruso dejó al

Un ataque ruso dejó al menos 11 heridos, entre ellos cuatro niños, en Sumy, Ucrania

Cómo esconde a sus líderes el Comando Vermelho: favelas convertidas en fortalezas de barricadas, armas y bandidos

Quiénes eran Amiram Cooper y Sahar Baruch, los dos rehenes asesinados por Hamas y entregados a Israel

Después de medio siglo, un antibiótico olvidado emerge como posible solución contra superbacterias letales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

TELESHOW
Guido Kaczka recibió un fuerte

Guido Kaczka recibió un fuerte reclamo en vivo en Buenas noches Familia: “No suena el bajo”

Sofía Gonet expuso en Masterchef los secretos de su pasado con Homero Pettinato: “Ya me curé de espanto”

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado