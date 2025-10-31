¿Adiós a Chrome?: Samsung Internet Browser llega a Windows con funciones enfocadas a la privacidad y seguridad

Samsung anuncia que su navegador recibirá actualizaciones que incluirán características de IA bajo el paraguas de Galaxy AI. (Samsung)

Samsung amplió su estrategia al lanzar Samsung Internet Browser para el entorno Windows. Esta iniciativa permite que tanto los usuarios de dispositivos Galaxy como quienes emplean computadoras con Windows accedan a una experiencia de navegación sincronizada, privada y respaldada por tecnologías de inteligencia artificial.

Ventajas de Samsung Internet Browser en Windows

Entre los principales atractivos del Samsung Internet Browser en Windows destaca la integración fluida con otros dispositivos de la marca. Quienes ya navegan en teléfonos y tablets Galaxy podrán sincronizar marcadores, historial y contraseñas utilizando Samsung Pass, lo que agiliza el inicio de sesión y el acceso a contenidos.

La mejorada funcionalidad multiplataforma permite continuar la navegación exactamente donde se dejó, alternando sin esfuerzo entre el móvil y la PC.

Interfaz de Samsung Internet para móviles. GOOGLE PLAY

La privacidad y la seguridad son pilares fundamentales de esta versión. El navegador incorpora Smart anti-tracking, una función dedicada a bloquear rastreadores web de terceros que buscan recolectar datos personales sin consentimiento.

Además, el nuevo Panel de privacidad permite a los usuarios gestionar de manera sencilla y en tiempo real distintas opciones de protección, manteniendo el control sobre la información que comparten durante su navegación.

Mirando hacia el futuro, Samsung anuncia que su navegador para Windows recibirá actualizaciones que incluirán características de inteligencia artificial bajo el paraguas de Galaxy AI. Estas nuevas herramientas están orientadas a optimizar la eficiencia y personalización de la experiencia en línea, consolidando un entorno de navegación inteligente y seguro.

Samsung Internet Browser llega a Windows con funciones enfocadas a la privacidad y seguridad. REUTERS/Dado Ruvic

Instalación y disponibilidad del navegador Samsung en PC

Por el momento, Samsung Internet Browser está disponible en fase beta para aquellos usuarios con equipos Windows 11 o Windows 10 (versión 1809 o superior) y su descarga inicial se realiza en mercados como Estados Unidos y Corea.

Próximamente, la compañía planea expandir su disponibilidad a otros países y, cuando esto ocurra, el navegador se podrá encontrar directamente en la tienda oficial de aplicaciones de Windows.

Con la llegada de Samsung Internet Browser a la plataforma Windows, la competencia en el sector de navegadores se intensifica. Samsung propone una alternativa basada en la confidencialidad y la integración total con su ecosistema, facilitando la transición entre dispositivos y priorizando la experiencia segura del usuario.

Funciones y ventajas de Google Chrome

Google Chrome es uno de los navegadores web más utilizados a nivel mundial, reconocido por su velocidad, simplicidad y amplio conjunto de funciones. Su principal ventaja radica en la rapidez con la que procesa páginas web, gracias a un motor de renderizado eficiente y actualizaciones frecuentes que optimizan el rendimiento. Además, Chrome destaca por su diseño minimalista e intuitivo, permitiendo a usuarios de cualquier nivel navegar y gestionar contenido con facilidad.

Chrome también integra un potente sistema de autocompletado, gestión de contraseñas y sugerencias inteligentes basadas en el comportamiento de navegación. (Reuters)

Una de las funciones más apreciadas del navegador web es la sincronización de datos a través de la cuenta de Google. Esta característica permite que marcadores, contraseñas, historial y configuraciones se mantengan actualizados en todos los dispositivos vinculados, aportando comodidad y acceso instantáneo sin importar desde dónde se accede al navegador.

Chrome también integra un potente sistema de autocompletado, gestión de contraseñas y sugerencias inteligentes basadas en el comportamiento de navegación.

El navegador soporta una amplia variedad de extensiones y aplicaciones, disponibles en la Chrome Web Store, que permiten personalizar la experiencia y aumentar la productividad. Herramientas para bloqueo de anuncios, gestión de tareas, editores de documentos y traductores automáticos son solo algunos ejemplos de las utilidades que pueden añadirse con un solo clic.

En cuanto a seguridad, el explorador de Google implementa funciones como el sandboxing, análisis de sitios potencialmente peligrosos y actualizaciones automáticas para proteger al usuario de amenazas en línea. La navegación incógnita y el control de permisos para sitios web refuerzan la privacidad, haciendo de Chrome una opción versátil y confiable para la navegación diaria.