Noche de Halloween: estos son los disfraces y maquillajes más populares según la IA

IA y Halloween 2025: Gemini y ChatGPT revelan las tendencias de disfraces y maquillaje más innovadoras

La noche más espeluznante del año se acerca y las calles y casas comienzan a llenarse de preparativos. El 30 de octubre marca la antesala de Halloween, ese momento en que la imaginación y el ingenio cobran vida, desde las decoraciones colgando en balcones hasta los disfraces que esperan su turno para apoderarse de la ciudad.

Como cada año, millones buscan anticiparse a las tendencias que dominarán la jornada, y este 2025, la tecnología y la cultura pop se convierten en los grandes protagonistas gracias a la guía de dos de las principales inteligencias artificiales: Gemini de Google y ChatGPT de OpenAI.

Los algoritmos predicen looks inspirados en el anime, la fantasía oscura y clásicos reinventados, con protagonismo para iconos virales, efectos brillantes y una oleada de creatividad en vestuario y maquillaje

Qué recomienda Gemini de Google para este Halloween

La inteligencia artificial de Google ha estado atenta a millones de consultas en todo el mundo y sus datos son claros: los disfraces y maquillajes más populares combinan referencias de la cultura pop reciente, iconos virales e incluso clásicos reinventados.

En lo alto del ranking se encuentran las Guerreras K-Pop inspiradas en el éxito de Netflix “HUNTR/X”, símbolos de una estética donde el glamour futurista se mezcla con trajes brillantes y peinados asimétricos. A su lado, resurge la figura de Wednesday Addams (Merlina), más vigente que nunca tras su paso por la pantalla, luciendo su inconfundible estilo gótico y trenzas oscuras.

Gemini también destaca la fuerza de los personajes de videojuegos, especialmente los disfraces de Minecraft como el “Chicken Jockey”, junto a los tradicionales Steve, Creepers y Zombies.

La IA de Google reveló que los disfraces más consultados son los que representan películas o series que fueron tendencia durante este último año

Clásicos como Ghostface de Scream y el mensaje ecológico de El Lorax ocupan lugares especiales en las búsquedas, mientras que las brujas, vampiros y figuras de cuentos como Elphaba de Wicked se reinventan con acabados actuales, luces de neón y detalles chic.

En maquillaje, la IA de Google observa una preferencia clara por looks que complementan estos disfraces: piel mate y labios ciruela para Merlina, acabados metalizados y cristales para Guerrera K-Pop, piel verde para Elphaba y toques de “muñeca creepy” para quienes eligen personajes infantiles o de colección.

El brillo sutil y la piel luminosa, sin perder el toque tenebroso, siguen siendo tendencia entre quienes apuestan por la naturalidad.

Las tendencias para la noche del 31 de Octubre según ChatGPT de OpenAI

De acuerdo al chatbot de OpenAI los seres mágicos y mitológicos están entre los preferidos para los maquillajes artísticos la noche de Halloween

En la cuenta regresiva para Halloween, ChatGPT ofrece una visión complementaria centrada en personajes icónicos y una mezcla de glamour y fantasía oscura. Este año, el disfraz de Elphaba toma impulso tras el estreno cinematográfico de “Wicked”, con vestidos largos, sombreros puntiagudos y maquillaje verde que promete robar miradas.

Como no podía faltar, Merlina Addams continúa arrasando entre preferidos gracias a su combinación de sencillez y poder gótico. Para los jóvenes, los disfraces inspirados en “KPop Demon Hunters” fusionan la estética surcoreana con influencias del anime japonés, aportando color, luces y accesorios modernos a la tradición.

ChatGPT también señala una corriente creativa centrada en las criaturas mágicas de la naturaleza: hadas, mariposas, abejas, polillas o ninfas, todas caracterizadas por alas translúcidas, maquillaje brillante y vestidos en tonos pastel, perfectos para quienes buscan un look etéreo y artístico.

En maquillaje, la IA de OpenAI identifica varias tendencias claras en este 2025: los “ojos de bruja” marcados por colores intensos y acabados brillantes; labios oscuros y difuminados estilo vampiro; iluminadores holográficos para quienes buscan un efecto galáctico, y la estética “goth glam” que une la elegancia al misterio.

Con creatividad y ayuda de la IA puedes transformar la noche de Halloween en una fecha inolvidable

Los maquillajes “half & half”, con un rostro metafórico que puede ser mitad ángel y mitad demonio, o mitad esqueleto y mitad glamouroso, se perfilan como uno de los desafíos preferidos entre los más audaces.

En esta antesala de Halloween, tanto si apuestas por un disfraz inspirado en la última tendencia viral como si prefieres un clásico reinventado, las inteligencias artificiales muestran que la creatividad no tiene límites. Lo importante, como cada 31 de octubre, es atreverse a sorprender y a reinventarse para hacer de la noche más oscura del año una oportunidad única para celebrar con familiares y amigos.