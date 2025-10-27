Tecno

Claves para usar ChatGPT en temas de salud sin poner en riesgo la seguridad

El uso de chatbots en el ámbito de la salud facilita el acceso a información médica, aunque especialistas insisten en la importancia de mantener privacidad y confiar solo en el criterio humano para diagnósticos y tratamientos

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
La inteligencia artificial impulsa una
La inteligencia artificial impulsa una nueva etapa en la educación sanitaria con herramientas como ChatGPT - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La inteligencia artificial consolida su presencia en el ámbito sanitario, ofreciendo nuevas oportunidades tanto a profesionales como a pacientes para obtener información sobre salud. Herramientas como ChatGPT sirven como complemento educativo, pero su utilización requiere precauciones específicas para proteger la privacidad y mantener la precisión y fiabilidad en el acceso a datos médicos.

El uso de inteligencia artificial en consultas médicas comienza a formar parte del día a día de muchos especialistas. Médicos como Berci Meskó, director de The Medical Futurist Institute, han señalado que la IA puede ser útil tanto para preparar preguntas antes de una consulta como para traducir términos complejos o conocer mejor los fundamentos de una enfermedad.

Aunque los algoritmos ofrecen respuestas rápidas y bien estructuradas, el criterio humano sigue siendo esencial en el proceso de diagnóstico y tratamiento.

La IA revoluciona las consultas
La IA revoluciona las consultas médicas, pero expertos advierten sobre riesgos de privacidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué resulta útil ChatGPT

La principal fortaleza de herramientas basadas en lenguaje natural como ChatGPT reside en la capacidad de explicar conceptos técnicos y facilitar el aprendizaje autónomo, pero su acceso a información personal conlleva riesgos.

Los profesionales y entidades médicas recomiendan que nunca se compartan datos sensibles como resultados de análisis, historiales médicos ni información identificatoria. Toda interacción con estas plataformas puede quedar almacenada en servidores externos, donde no existe garantía de confidencialidad absoluta.

Recomendaciones para usar la IA en temas de salud

Entre los principales consejos para utilizar ChatGPT de manera segura en temas sanitarios, se recomienda comenzar con preguntas abiertas y generales, en lugar de buscar diagnósticos concretos.

Las consultas deben servir para entender definiciones, conocer factores de riesgo y explorar aspectos generales sobre una enfermedad o tratamiento. Al evitar preguntas demasiado personales, se protege la privacidad y se reduce la probabilidad de recibir una respuesta inexacta o desactualizada.

Los profesionales recomiendan emplear la
Los profesionales recomiendan emplear la inteligencia artificial solo como apoyo educativo, evitando introducir información confidencial y contrastando cada respuesta con fuentes médicas oficiales de confianza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto mejora la precisión sin poner en peligro la seguridad: es válido mencionar la edad o el sexo si estas variables influyen en la exactitud de la información proporcionada, pero conviene omitir detalles privados.

En ese sentido, los expertos han subrayado que la IA es especialmente útil para aclarar la terminología médica que suele aparecer en informes o resultados de laboratorio. Solicitar definiciones de conceptos como “lesión benigna” ayuda a prepararse mejor para la consulta con un profesional.

Médicos recomiendan el uso de ChatGPT para planificar preguntas antes de acudir a una cita, logrando así que el intercambio con el facultativo resulte más provechoso. La IA puede sugerir cuestiones relevantes sobre síntomas, pruebas o tratamientos, ayudando a los pacientes a no olvidar aspectos críticos y enfocando la conversación en asuntos prioritarios.

Otro aspecto destacado es que los algoritmos pueden adoptar diferentes roles: basta solicitar que “actúe como nutricionista” para recibir orientaciones sobre dieta mediterránea, o cambiar el enfoque según la necesidad específica.

Advertencias del uso de ChatGPT en asuntos médicos

El auge de la inteligencia
El auge de la inteligencia artificial transforma la relación médico-paciente con recursos digitales personalizados - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

No obstante, los especialistas advierten que nunca debe considerarse a ChatGPT como fuente de segundas opiniones médicas. Aunque proporcione información útil basada en grandes bases de datos, no cuenta con el contexto ni con la valoración clínica individual. Frente a dudas médicas, la opinión presencial y personalizada de un profesional sigue siendo imprescindible.

El contenido facilitado por la IA debe contrastarse siempre con fuentes autorizadas. Se aconseja comprobar las respuestas a través de organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), MedlinePlus o el Ministerio de Salud de cada país. Las bases de datos y fuentes citadas por los chatbots pueden no encontrarse actualizadas o sufran sesgos basados en la información disponible hasta cierto momento.

Otra recomendación frecuentemente señalada es utilizar la herramienta para obtener información sobre tratamientos o efectos secundarios, sin caer en la automedicación ni modificar rutinas prescritas. ChatGPT puede explicar de forma didáctica cómo actúan determinados fármacos, pero las dosis y combinaciones corresponden siempre al médico tratante.

La inteligencia artificial también puede contribuir al aprendizaje sobre hábitos saludables relacionados con la alimentación, la calidad del sueño o la organización de rutinas deportivas. No obstante, incluso en estos casos, la personalización y el asesoramiento profesional ayudan a adaptar los consejos a las necesidades concretas de cada persona.

Existen beneficios educativos innegables en la interacción con chatbots, ya que permiten al usuario interiorizar conceptos, clarificar dudas y familiarizarse con la terminología médica. Según los especialistas, estos recursos pueden potenciar la autoconfianza y la actitud proactiva del paciente, pero no sustituyen el control clínico ni justifican decisiones unilaterales sobre tratamientos.

Temas Relacionados

ChatGPTChatbotInteligencia artificialLo último en tecnologíaMedicina

Últimas Noticias

Anthropic usará hasta un millón de chips TPUs de Google: la carrera de la IA entra en una nueva fase

El acuerdo con Google Cloud representa una inversión multimillonaria, refuerza la ventaja tecnológica de Anthropic y redefine el acceso a recursos clave en la competencia internacional de IA

Anthropic usará hasta un millón

Bancos latinoamericanos aceleran inversión en IA, nube y pagos instantáneos: el gran salto fintech llega en 2025

El 77% de las entidades ya utiliza inteligencia artificial y el 68% opera en la nube, marcando una nueva era de eficiencia, seguridad y personalización en los servicios bancarios regionales

Bancos latinoamericanos aceleran inversión en

Así se accede a la papelera oculta de WhatsApp en Android para liberar espacio en el teléfono

Revisar el almacenamiento interno desde el gestor de archivos y emplear las herramientas nativas de WhatsApp permite eliminar contenido innecesario, agilizar el funcionamiento del dispositivo y evitar errores al recibir nuevos mensajes

Así se accede a la

Capacitación, clave para prosperar en la era de la inteligencia artificial

Economistas advierten que el éxito laboral frente a la automatización depende de adquirir nuevas habilidades, señalando que la IA transforma tareas y crea puestos en sectores emergentes, según análisis publicado en The Washington Post

Capacitación, clave para prosperar en

El futuro generativo de la computación: el plan de NVIDIA para transformar la interacción entre humanos y máquinas

La visión de Jensen Huang impulsa una convergencia entre inteligencia artificial avanzada y creatividad humana que desafía los modelos informáticos tradicionales de hoy

El futuro generativo de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno simplificó trámites para

El Gobierno simplificó trámites para la producción e importación de cosméticos, perfumes y productos de higiene personal

Amcham saludó la victoria oficialista y habló de “una nueva oportunidad”

Receta de merengue seco, rápida y fácil

Elecciones 2025: el analista Gabriel Slavinsky aseguró que “el miedo mató a los peros” que tenía el votante del oficialismo

Jorge Capitanich pidió su absolución en la causa “Fútbol para Todos”

INFOBAE AMÉRICA
El Kremlin justificó su prueba

El Kremlin justificó su prueba de un misil de propulsión nuclear y habló de “cambio radical” en Occidente

Transición energética: nuevos riesgos y desafíos para la seguridad internacional

Martha Boto y Gregorio Vardanega, en una muestra que celebra el arte cinético

Estrés y decisiones: cómo la presión cambia nuestra forma de elegir

Perdió su tabla de surf en el mar y lograron encontrarla a más de 2.400 kilómetros de distancia: “No podía creerlo”

TELESHOW
Nito Artaza será abuelo por

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo

Nuevo escándalo legal con Los Palmeras: despidos, traiciones y una marca partida en dos

Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años