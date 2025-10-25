Modo Los Increíbles en WhatsApp: cómo se activa fácil y rápido

El modo Los Increíbles en WhatsApp permite personalizar la experiencia dentro de la app. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Los Increíbles en WhatsApp consiste en un conjunto de configuraciones que permite a los usuarios personalizar su experiencia dentro de la aplicación, inspirándose en el estilo de la popular película de Disney.

Entre las opciones disponibles, es posible crear chatbots con inteligencia artificial basados en los personajes de Los Increíbles y modificar el sonido de las notificaciones utilizando fragmentos de la banda sonora.

Es importante destacar que estas personalizaciones requieren configuraciones manuales por parte del usuario y no forman parte de una función oficial integrada en la plataforma de mensajería.

Se trata de ajustes que adaptan la estética y los sonidos de WhatsApp para quienes desean una temática diferente.

La creación del chatbot con IA consta de pasos muy cortos y toma pocos minutos. (WhatsApp)

Cómo crear un chatbot con IA en WhatsApp

Para crear un chatbot con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo Los Increíbles, basta con seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a la pestaña de ’Contactos’. Seleccionar ‘Chatear con las IA’. Pulsar el ícono de + ubicado en la parte superior derecha de la interfaz. Empezar con el proceso de creación del chatbot inspirado en algún personajes de Los Increíbles. Definir si se desea que sea privado o público. Guardar los cambios e iniciar a interactuar.

Los usuarios tienen la posibilidad de crear chatbots inspirados en personajes como el pequeño Jack-Jack o Edna Moda de Los Increíbles, personalizando así sus conversaciones en WhatsApp de manera divertida y temática.

Los usuarios pueden crear chatbots inspirados en personajes como Jack-Jack o Edna Moda. (Airbnb)

Es importante destacar que, al interactuar con estos chatbots, se recomienda no compartir información personal o sensible. Se aconseja utilizar estos chatbots únicamente para fines lúdicos y con precaución.

Cómo personalizar el tono de las notificaciones de WhatsApp

Para personalizar las notificaciones de WhatsApp con el modo Los Increíbles, primero es necesario descargar la banda sonora característica de la película. Una vez que cuentes con los archivos de audio, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Para usar Meta AI en este modo, basta con tocar el ícono azul en la parte inferior de WhatsApp. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo interactuar con Meta AI

Para interactuar con Meta AI en el modo Los Increíbles, solo hay que ingresar a la aplicación móvil y pulsar el ícono del círculo azul ubicado en la parte inferior derecha de la interfaz.

Una vez se active el chat con Meta AI, los usuarios pueden solicitarle a la inteligencia artificial que genere imágenes de la película o formularle preguntas.

Las imágenes generadas se pueden utilizar como fondo de chats. Para realizar este ajuste, solo hay que seguir este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo. Guardar los cambios.

Al interactuar con Meta AI, es fundamental evitar compartir información personal, confidencial o sensible.

Las imágenes creadas pueden usarse como fondo en los chats. (WhatsApp)

Este tipo de plataformas procesa y almacena los datos ingresados por los usuarios, lo que podría comprometer la privacidad si se transmiten detalles como contraseñas, datos bancarios, direcciones o información médica.

Para proteger tu seguridad y la de tus datos, es recomendable utilizar Meta AI únicamente para consultas generales y conversaciones sin contenido privado.

Para qué sirve el modo Los Increíbles en WhatsApp

El modo Los Increíbles ofrece más opciones de personalización en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El modo Los Increíbles en WhatsApp permite a los usuarios personalizar su experiencia dentro de la aplicación, tomando como referencia la estética y el ambiente de la famosa película de Disney.

Esta modalidad sirve para dar un toque temático y único a las conversaciones, ofreciendo la posibilidad de configurar chatbots inspirados en los personajes de la saga, así como modificar los sonidos de notificaciones por fragmentos de la banda sonora original.

Aunque no es una función oficial integrada, el modo Los Increíbles añade creatividad y diversión para quienes desean una interfaz diferente y orientada al universo de estos superhéroes.