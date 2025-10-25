Elon Musk afirma que quiere tener una “fuerte influencia” sobre los robots que construye Tesla

Musk expuso sus inquietudes sobre el futuro de la robótica en Tesla y la importancia de su papel en la toma de decisiones. (Reuters)

Elon Musk ha reiterado que solo se siente cómodo avanzando en la construcción de una “enorme armada de robots” en Tesla si mantiene una fuerte influencia sobre estos sistemas. El director ejecutivo de la compañía ha condicionado su impulso al desarrollo de robots humanoides, como el modelo Optimus, a la posibilidad de conservar un grado significativo de control, aunque no necesariamente absoluto, sobre su funcionamiento y evolución.

En una reciente llamada con inversores, Musk expuso sus inquietudes sobre el futuro de la robótica en Tesla y la importancia de su papel en la toma de decisiones. Planteó la posibilidad de que, tras construir una vasta flota de robots, podría ser apartado de la dirección de la empresa.

“Mi preocupación fundamental respecto a cuánto control de voto tengo en Tesla es: si sigo adelante y construyo esta enorme armada de robots, ¿puedo ser destituido en algún momento en el futuro?“, dijo Musk. ”No me siento cómodo construyendo esa armada de robots a menos que tenga una fuerte influencia”, agregó.

Prototipo de Optimus, el robot de Tesla. (Tesla)

Estas declaraciones evidencian la relevancia que otorga Musk a su influencia en los proyectos de inteligencia artificial y robótica de la compañía.

Planes de Tesla en robótica

El contexto de estas afirmaciones se enmarca en los ambiciosos planes de Tesla para consolidarse como líder en inteligencia artificial y robótica, más allá de la fabricación de automóviles eléctricos. El proyecto Optimus, el robot humanoide de la empresa, es presentado como una solución para transformar el mercado laboral y liberar a la humanidad de tareas repetitivas.

Musk ha sostenido que, en el futuro, “trabajar será opcional, como cultivar tus propios vegetales en vez de comprarlos en la tienda”. Además, ha proyectado que los robots de Tesla podrían contribuir a crear un mundo sin pobreza y con acceso universal a la mejor atención médica.

Si bien el negocio central de Tesla son los autos eléctricos, la compañía planea liderar el mercado de robótica. (Reuters)

En eventos organizados por Tesla y en espacios como el Tesla Diner de Los Ángeles, los prototipos de Optimus han sido exhibidos realizando tareas de servicio, como servir bebidas y palomitas de maíz, o entreteniendo a los visitantes con bailes y juegos. Sin embargo, la compañía ha reconocido que estos robots aún no son completamente autónomos y que, en ocasiones, han sido operados a distancia por humanos.

Retos técnicos para la producción de robots humanoides

El desarrollo de extremidades humanoides, especialmente manos y antebrazos, representa uno de los principales retos técnicos para los ingenieros de Tesla, quienes continúan trabajando para superar estas dificultades. Musk ha señalado que estas características han resultado especialmente complejas para el equipo de desarrollo.

En cuanto a los plazos de producción, Tesla había establecido como meta interna fabricar 5.000 unidades de Optimus durante 2024, aunque informes recientes indican que la empresa redujo estos objetivos en el transcurso del verano. Musk anunció que esperan contar con un prototipo listo para producción en febrero o marzo, y que la fabricación a gran escala comenzaría a finales del próximo año.

El desarrollo de extremidades humanoides representa uno de los principales retos para Tesla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los desafíos técnicos y los ajustes en los calendarios, Musk mantiene una visión optimista sobre el impacto de Optimus y la robótica en Tesla. Ha asegurado que el robot humanoide podría desempeñar funciones tan complejas como la cirugía y que, si se logra democratizar su acceso, transformaría radicalmente la vida de las personas. Desde la perspectiva empresarial, Musk considera que Optimus representa una oportunidad económica sin precedentes, al prever que la demanda de robots capaces de realizar tareas humanas será prácticamente universal.