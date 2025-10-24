Elon Musk afirmó que el robot Optimus de Tesla terminará con la pobreza en el mundo

Ha dicho que estos dispositivos serán comunes en varios espacios sociales en un futuro. (Foto: YouTube: Lex Fridman / Tesla)

La visión de Elon Musk para el futuro de Tesla se ha ampliado más allá de la automoción y la energía, al afirmar que el desarrollo del robot humanoide Optimus y la conducción autónoma podrían erradicar la pobreza global y garantizar el acceso universal a la sanidad de mayor calidad.

Durante una teleconferencia con analistas y medios tras la presentación de los resultados financieros de la compañía, el consejero delegado de Tesla sostuvo que la empresa se encuentra en un “punto de inflexión” en la integración de la inteligencia artificial en aplicaciones prácticas, según informó la agencia EFE.

Cómo Elon Musk cree que Tesla puede transformar el mundo con tecnología

El empresario subrayó que la nueva misión de Tesla es alcanzar una “abundancia sostenible”, objetivo que, en su opinión, será posible gracias a la combinación de Optimus y la tecnología de conducción autónoma.

El robot de Tesla ha mostrado varias habilidades para hacer tareas repetitivas. (Tomado de X/@Tesla_Optimus)

Musk declaró que “creemos que con Optimus y la conducción autónoma se puede crear de hecho un mundo sin pobreza, donde todo el mundo tiene acceso a la mejor sanidad”.

Agregó: “Optimus será un increíble cirujano. Por supuesto, nos aseguraremos de que Optimus es seguro y todo eso”, aunque evitó detallar los mecanismos concretos mediante los cuales el robot contribuiría a eliminar la pobreza.

Cuáles han sido los rendimientos de Tesla en lo que va del año

En el contexto de la presentación de resultados, Tesla reportó una caída del 37% en sus beneficios netos durante el tercer trimestre, alcanzando 1.373 millones de dólares.

Tesla reporta una caída del 37% en sus beneficios netos, pero Musk apuesta por el robot Optimus como motor de transformación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

A pesar de este descenso, Musk reiteró su confianza en el potencial de Optimus para transformar la compañía, afirmando que el robot podría convertir a Tesla en una empresa de “valor casi ilimitado”.

No obstante, reconoció los desafíos técnicos que enfrenta el proyecto, señalando que “estamos a punto de algo realmente increíble con Optimus, que creo tendrá el potencial de ser el mayor producto de la historia. Es un proyecto difícil y merece la pena señalar que no es simplemente automático”.

Cuáles son los retos que tiene la expansión de Optimus y la conducción autónoma

Uno de los principales obstáculos identificados por Musk es el desarrollo de una mano robótica con destreza y capacidades equiparables a las humanas.

El directivo anticipó que la versión V3 de Optimus podría presentarse en el primer trimestre de 2026. “Probablemente. Creo que estará lista. Va a ser bastante increíble. No parecerá como un robot. Parecerá una persona en el traje de un robot”, afirmó.

Todavía hay incertidumbre sobre la seguridad de estos autos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la conducción autónoma, Musk manifestó su convicción de que los vehículos de Tesla lograrán operar de forma completamente automática, un objetivo que había previsto inicialmente para 2018. Expresó su intención de “ampliar la producción de Tesla tan rápidamente como sea posible”.

Por el momento, los robotaxis de la compañía que circulan en Austin continuarán bajo supervisión humana durante varios meses, con la expectativa de que progresivamente puedan operar sin copilotos, siguiendo el modelo de Waymo de Alphabet.

Por qué generan dudas los vehículo autónomos de Tesla

El avance de la tecnología de robotaxis ha generado controversia, porque Tesla y Musk enfrentan una demanda colectiva presentada por accionistas que acusan a la empresa y a sus directivos de fraude por supuestamente falsear datos relacionados con esta tecnología.

El magnate enfrenta un acción judicial en contra de su compañía. (Foto: Patrick Pleul/Pool vía REUTERS)

Durante la conferencia, ni Musk ni otros representantes de la compañía respondieron a preguntas de los accionistas sobre futuros modelos de autos, argumentando que no era el foro adecuado para tratar ese tema.

En otro frente, Musk solicitó a los accionistas de Tesla que aprueben el próximo 6 de noviembre un paquete de compensación que le otorgaría un billón de dólares. Aseguró que su interés no radica en el dinero, está en mantener el control efectivo de la empresa.

El empresario calificó de “terroristas corporativos” a Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, dos firmas de asesoría de voto que sugirieron a los accionistas rechazar la propuesta.