Tecno

Elon Musk afirmó que el robot Optimus de Tesla terminará con la pobreza en el mundo

El empresario plantea que los robots humanoides podrán ejecutar labores cotidianas y especializadas en hogares, industrias y centros médicos, que facilitaría el acceso a servicios esenciales en regiones con recursos limitados

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Ha dicho que estos dispositivos
Ha dicho que estos dispositivos serán comunes en varios espacios sociales en un futuro. (Foto: YouTube: Lex Fridman / Tesla)

La visión de Elon Musk para el futuro de Tesla se ha ampliado más allá de la automoción y la energía, al afirmar que el desarrollo del robot humanoide Optimus y la conducción autónoma podrían erradicar la pobreza global y garantizar el acceso universal a la sanidad de mayor calidad.

Durante una teleconferencia con analistas y medios tras la presentación de los resultados financieros de la compañía, el consejero delegado de Tesla sostuvo que la empresa se encuentra en un “punto de inflexión” en la integración de la inteligencia artificial en aplicaciones prácticas, según informó la agencia EFE.

Cómo Elon Musk cree que Tesla puede transformar el mundo con tecnología

El empresario subrayó que la nueva misión de Tesla es alcanzar una “abundancia sostenible”, objetivo que, en su opinión, será posible gracias a la combinación de Optimus y la tecnología de conducción autónoma.

El robot de Tesla ha mostrado varias habilidades para hacer tareas repetitivas. (Tomado de X/@Tesla_Optimus)

Musk declaró que “creemos que con Optimus y la conducción autónoma se puede crear de hecho un mundo sin pobreza, donde todo el mundo tiene acceso a la mejor sanidad”.

Agregó: “Optimus será un increíble cirujano. Por supuesto, nos aseguraremos de que Optimus es seguro y todo eso”, aunque evitó detallar los mecanismos concretos mediante los cuales el robot contribuiría a eliminar la pobreza.

Cuáles han sido los rendimientos de Tesla en lo que va del año

En el contexto de la presentación de resultados, Tesla reportó una caída del 37% en sus beneficios netos durante el tercer trimestre, alcanzando 1.373 millones de dólares.

Tesla reporta una caída del
Tesla reporta una caída del 37% en sus beneficios netos, pero Musk apuesta por el robot Optimus como motor de transformación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

A pesar de este descenso, Musk reiteró su confianza en el potencial de Optimus para transformar la compañía, afirmando que el robot podría convertir a Tesla en una empresa de “valor casi ilimitado”.

No obstante, reconoció los desafíos técnicos que enfrenta el proyecto, señalando que “estamos a punto de algo realmente increíble con Optimus, que creo tendrá el potencial de ser el mayor producto de la historia. Es un proyecto difícil y merece la pena señalar que no es simplemente automático”.

Cuáles son los retos que tiene la expansión de Optimus y la conducción autónoma

Uno de los principales obstáculos identificados por Musk es el desarrollo de una mano robótica con destreza y capacidades equiparables a las humanas.

El directivo anticipó que la versión V3 de Optimus podría presentarse en el primer trimestre de 2026. “Probablemente. Creo que estará lista. Va a ser bastante increíble. No parecerá como un robot. Parecerá una persona en el traje de un robot”, afirmó.

Todavía hay incertidumbre sobre la
Todavía hay incertidumbre sobre la seguridad de estos autos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la conducción autónoma, Musk manifestó su convicción de que los vehículos de Tesla lograrán operar de forma completamente automática, un objetivo que había previsto inicialmente para 2018. Expresó su intención de “ampliar la producción de Tesla tan rápidamente como sea posible”.

Por el momento, los robotaxis de la compañía que circulan en Austin continuarán bajo supervisión humana durante varios meses, con la expectativa de que progresivamente puedan operar sin copilotos, siguiendo el modelo de Waymo de Alphabet.

Por qué generan dudas los vehículo autónomos de Tesla

El avance de la tecnología de robotaxis ha generado controversia, porque Tesla y Musk enfrentan una demanda colectiva presentada por accionistas que acusan a la empresa y a sus directivos de fraude por supuestamente falsear datos relacionados con esta tecnología.

El magnate enfrenta un acción
El magnate enfrenta un acción judicial en contra de su compañía. (Foto: Patrick Pleul/Pool vía REUTERS)

Durante la conferencia, ni Musk ni otros representantes de la compañía respondieron a preguntas de los accionistas sobre futuros modelos de autos, argumentando que no era el foro adecuado para tratar ese tema.

En otro frente, Musk solicitó a los accionistas de Tesla que aprueben el próximo 6 de noviembre un paquete de compensación que le otorgaría un billón de dólares. Aseguró que su interés no radica en el dinero, está en mantener el control efectivo de la empresa.

El empresario calificó de “terroristas corporativos” a Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis, dos firmas de asesoría de voto que sugirieron a los accionistas rechazar la propuesta.

Temas Relacionados

Elon MuskRobotOptimusTeslaPobrezaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo eliminar definitivamente los archivos de la papelera de WhatsApp y optimizar su almacenamiento

La aplicación permite vaciar chats individuales o limpiar todas las conversaciones de una sola vez

Cómo eliminar definitivamente los archivos

Cómo verificar que las aplicaciones del teléfono estén actualizadas

En celulares Android y iPhone es posible revisar versiones recientes y controlar los permisos que se les dan a las plataformas, que ayuda a blindar datos personales y reduce el riesgo de robos o instalación de malware

Cómo verificar que las aplicaciones

El plan de Bill Gates para solucionar los problemas de salud de los países pobres con inteligencia artificial

La estrategia presentada por el cofundador de Microsoft busca acelerar el desarrollo de medicamentos y mejorar la atención sanitaria. Además, la IA será clave para llegar a lugares donde escasean los médicos

El plan de Bill Gates

Por qué debes desactivar el WiFi del celular antes de dormir

Investigaciones advierten que mantener la conexión activa durante el sueño afecta la calidad del descanso, incrementa el consumo de batería y puede generar alteraciones biológicas según experimentos en animales

Por qué debes desactivar el

Facebook e Instagram bajo presión: la UE denuncia fallas en sus mecanismos para reportar contenido ilegal

Si la Comisión confirma su postura, podría declarar un incumplimiento y multar a las empresas con hasta el 6% de sus ingresos globales anuales

Facebook e Instagram bajo presión:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Costa Salguero: la Corte eximió

Costa Salguero: la Corte eximió al Gobierno de la Ciudad de pagar una indemnización de más de $300 millones

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

La Corte rechazó la apelación de Fuerza Patria y dio por terminada la polémica por las listas de La Libertad Avanza

Caputo se reunió con el CEO de JP Morgan antes de la cumbre con Milei y a dos días de las elecciones

La ANMAT inhabilitó a dos laboratorios por irregularidades en su producción

INFOBAE AMÉRICA
“La gran ola” de Hokusai

“La gran ola” de Hokusai y joyas imperiales japonesas salen a subasta para saldar una deuda millonaria

Redes de pesca desechadas se transforman en filamento para impresoras 3D en Reino Unido

Dos naufragios de la dinastía Ming revelan detalles inéditos sobre la Ruta de la Seda

Manicomios abiertos al público: el turismo macabro del siglo XIX donde se vendían entradas para ver a pacientes internados

Ducharse con lentes de contacto eleva el riesgo de infecciones oculares graves

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop