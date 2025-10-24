Tecno

Un equipo de Harvard quiere construir robots impulsados por células vivas

El desarrollo de máquinas que integran tejido muscular cultivado en laboratorio abre nuevas posibilidades para la interacción entre tecnología y sistemas biológicos

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Este experimento es parte de
Este experimento es parte de un campo emergente conocido como 'robótica biohíbrida'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos de la Facultad de Medicina de Harvard, liderado por la Dra. Su Ryon Shin, está desarrollando robots impulsados por células vivas en lugar de motores y engranajes convencionales. Esta investigación, publicada en International Journal of Extreme Manufacturing, representa un avance en la robótica biohíbrida, un campo que busca fusionar tejido vivo con estructuras sintéticas para crear máquinas con capacidades más cercanas a las de los seres humanos.

El objetivo principal de este proyecto es construir robots que no solo imiten el movimiento humano, sino que también puedan adaptarse y responder a su entorno de manera más natural. Para lograrlo, el equipo de Harvard utiliza tanto células musculares esqueléticas, que se contraen en respuesta a señales eléctricas, como células cardíacas, capaces de latir de forma autónoma y coordinada. Esta combinación permite que los robots biohíbridos flexionen, se contraigan y, potencialmente, crezcan utilizando tejido vivo, lo que supone un cambio respecto a las máquinas tradicionales de acero y plástico.

El objetivo es impulsar el
El objetivo es impulsar el movimiento de los robots con células musculares vivas, como sucede en los humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fabricación de estos robots impulsados por células vivas requiere tecnologías avanzadas para organizar y mantener vivas las células musculares fuera del cuerpo humano. El artículo destaca cuatro métodos principales: bioimpresión 3D, electrohilado, microfluídica y autoensamblaje. Estas técnicas permiten a los científicos disponer las células con precisión y cultivarlas dentro de andamios diseñados específicamente, facilitando que los tejidos se alineen, crezcan y se contraigan de manera coordinada.

La Dra. Shin subraya que la fabricación es clave para el rendimiento, ya que la forma en que se cultivan y guían las células musculares determina si estos robots pueden moverse, adaptarse y perdurar.

Innovación en la robótica biohíbrida

La fragilidad de los tejidos vivos plantea desafíos importantes. Los músculos empleados en estos robots son delicados y requieren un suministro constante de nutrientes y oxígeno, condiciones difíciles de mantener fuera de un organismo. Por este motivo, la mayoría de los robots biohíbridos actuales solo funcionan en entornos controlados y su producción a gran escala sigue siendo un reto.

La mayoría de los robots
La mayoría de los robots biohíbridos actuales solo funcionan en entornos controlados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para superar estas limitaciones, el equipo de Harvard explora estrategias como la impresión multimaterial para aumentar la resistencia y complejidad de los robots, el uso de andamios perfusables que suministran nutrientes a las células y el diseño modular que mejora la adaptabilidad y durabilidad de las máquinas. Estas soluciones podrían allanar el camino para que los robots biohíbridos sean más robustos y funcionales en el futuro.

Proyectos similares y perspectivas de futuro

El panorama de la robótica biohíbrida no se limita a Harvard. En marzo, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) presentaron músculos artificiales capaces de moverse en varias direcciones, imitando el funcionamiento del iris humano.

Por su parte, un equipo de la Universidad Carnegie Mellon trabaja en los AggreBots, robots biológicos que emplean células pulmonares humanas. Estas iniciativas ilustran la diversidad de enfoques y el dinamismo de este campo emergente, aunque los métodos y objetivos de cada grupo difieren.

El equipo de Harvard explora
El equipo de Harvard explora estrategias como la impresión multimaterial para aumentar la resistencia y complejidad de los robots. (Imagen ilustrativa Infobae)

El potencial de la robótica biohíbrida va más allá de la innovación tecnológica. Si los robots impulsados por células vivas llegan a consolidarse, podrían transformar sectores enteros al ofrecer máquinas capaces de adaptarse, autorrepararse e interactuar de manera más orgánica con su entorno. Los investigadores consideran que esta tecnología podría tener aplicaciones en medicina, manufactura y otras áreas donde la flexibilidad y la integración con sistemas biológicos resultan esenciales.

De cara al futuro, la Dra. Shin y su equipo prevén que la próxima generación de robots biohíbridos no solo logrará movimientos precisos y adaptabilidad, sino que también superará los actuales límites de escala e integración, contribuyendo de manera activa al bienestar humano.

Temas Relacionados

RobóticaRobotUniversidad de HarvardLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las guerreras K-pop y Taylor Swift lideran la industria y el ranking de canciones más buscadas

Si escuchas una canción que te gusta, puedes utilizar Shazam para identificarla y luego explorar más canciones del mismo artista o género

Las guerreras K-pop y Taylor

Francia prueba la primera autopista del mundo que recarga vehículos eléctricos mientras se conduce

Las baterías de los vehículos pueden cargarse de manera inalámbrica sin tener que parar la marcha. Así funciona esta tecnología

Francia prueba la primera autopista

Descubre este nuevo truco de Instagram si quieres recuperar un reel que viste, pero no le diste ‘Me gusta’

Si encuentras un video de cocina interesante y olvidaste guardarlo o marcarlo con ‘Me gusta’, podrás recuperarlo fácilmente desde el historial cuando quieras preparar la receta

Descubre este nuevo truco de

Cómo prevenir que las empresas pierdan dinero y datos por engaños de deepfakes y correos falsos

La seguridad ya no depende solo de sistemas informáticos, sino del compromiso humano. Expertos advierten que la colaboración interna y el liderazgo informado son las claves

Cómo prevenir que las empresas

Elon Musk creó médicos: asegura que su robot Optimus podrá realizar cirugías

El empresario aseguró que el desarrollo de robots avanzados permitirá mejorar el acceso a la salud y la calidad de vida

Elon Musk creó médicos: asegura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Superávit fiscal: que tributos recaudaron

Superávit fiscal: que tributos recaudaron más para compensar la eliminación del impuesto PAIS

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Mosquito del metro en Londres: un hallazgo científico desmiente el mito sobre su aparición urbana

Casación confirmó la condena a la cocinera de Julio De Vido por lavado de activos

Chocó y murió un hincha de Belgrano que regresaba a Córdoba tras ver la derrota por Copa Argentina en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
La OTAN logró disuadir sabotajes

La OTAN logró disuadir sabotajes submarinos en el mar Báltico: “No hemos visto ninguna actividad maliciosa”

Mosquito del metro en Londres: un hallazgo científico desmiente el mito sobre su aparición urbana

Guatemala solicitó apoyo a Estados Unidos para recapturar a 16 pandilleros fugados de prisión

Hamas y facciones palestinas acordaron crear un comité independiente para la administración de Gaza en la posguerra

Los aliados europeos presionan para usar los activos rusos congelados para Ucrania

TELESHOW
El gesto romántico de Matías

El gesto romántico de Matías Alé que sorprendió a Martina Vignolo a horas de la ceremonia religiosa: “Juntos al altar”

Virginia da Cunha habló de la situación de Lourdes Fernández: “Nos tocó estar en el momento justo”

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Florencia Peña mostró cómo la tatúan en un lugar particularmente doloroso: “Hermoso va a quedar”

Camilota se defendió tras ser acusada de usar el dinero recaudado para Thiago Medina en un spa: “No necesito justificarme”