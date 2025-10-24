Tecno

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 24 de octubre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el valor de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Cotización de ethereum

El valor de la criptomoneda de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 3945.26 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio del 1.36% en el último día , así como una variación del -0.33% en la última hora.

Actualmente, ethereum se encuentra en el lugar #2 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 4953.73 dólares por unidad.

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Criptomonedas: cuál es el precio de bitcoin este 24 de octubre

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y lanzado al mercado oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Criptomonedas: cuál es el precio

Tether: cuál es el precio de esta criptomoneda

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Tether: cuál es el precio

Qué significa caminar con la mirada hacia abajo según la inteligencia artificial y la psicología

Para abordar este tema desde una perspectiva tecnológica, se consultó a ChatGPT sobre el significado de caminar de esta manera

Qué significa caminar con la

Microsoft presenta a Mico, la versión IA de su histórico asistente Clippy

El avatar introduce memoria a largo plazo, modos conversacionales avanzados y una experiencia visual adaptable que busca acercar la inteligencia artificial a los usuarios

Microsoft presenta a Mico, la

Ni el televisor ni la refrigeradora: este es el electrodoméstico más usado en Perú

Su presencia masiva responde, en buena parte, a factores de costo, facilidad de acceso y eficiencia

Ni el televisor ni la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto: consultá el padrón

Dónde voto: consultá el padrón electoral de las elecciones nacionales legislativas 2025

Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

Utilizarán drones de alta tecnología para buscar los restos de la familia Gill en Entre Ríos

Buscan identificar a un hombre que asesinó a otro en enero pero aún no tienen datos concretos sobre él

Condenaron al ex jefe comunal de Villa Saralegui y a su hijo por haber atacado a golpes al cuñado de Espert

INFOBAE AMÉRICA
Corea del Sur afirmó que

Corea del Sur afirmó que hay una posibilidad “considerable” de una reunión entre Donald Trump y Kim Jong Un

Lula da Silva dijo que buscará eliminar los aranceles de Estados Unidos a Brasil en la reunión con Donald Trump

Donald Trump visita Asia: las cinco preguntas clave de la gira presidencial

Un estudio sugiere que la vitamina D ayuda a proteger el ADN y frenar el envejecimiento celular

Por qué el ataque de cinco hembras bonobo a un macho desconcierta a los expertos

TELESHOW
Pelao Khe y el libro

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes