Tecno

Airbnb se vuelve más social con una función que conecta a viajeros que comparten la misma experiencia

Junto con la evolución social, la compañía introduce mejoras en el proceso de búsqueda y pago para brindar alternativas más flexibles

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Una nueva sección de Contactos
Una nueva sección de Contactos dentro del perfil conserva los lazos con quienes se han conocido durante las actividades. REUTERS/Dado Ruvic

Airbnb ha dado un paso en la dimensión comunitaria del turismo digital, lanzando nuevas funciones sociales diseñadas para potenciar el contacto entre viajeros que participan en las mismas experiencias. La plataforma busca que las conexiones personales no terminen con la actividad, facilitando la interacción antes, durante y después de cada aventura.

Conectar antes, durante y después de las Experiencias en Airbnb

Las Experiencias en Airbnb toman protagonismo con herramientas que mejoran la comunicación entre los usuarios. La función ‘¿Quién viene?’ permite ver perfiles de otros viajeros apuntados a una experiencia antes de reservar, una característica que responde al deseo de transparencia del 70% de los encuestados por la plataforma.

Tras la actividad, los viajeros pueden intercambiar mensajes directos desde la app, incluso si olvidaron compartir contactos en persona. Además, una nueva sección de Contactos dentro del perfil conserva los lazos con quienes se han conocido durante las actividades, haciendo más sencillo mantener o reanudar el contacto y hasta planear futuras escapadas juntos.

FOTO DE ARCHIVO: El logo
FOTO DE ARCHIVO: El logo de Airbnb se ve mostrado en esta ilustración tomada. 3 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La privacidad sigue siendo prioritaria. La empresa ofrece total control sobre el nivel de información compartida: cada usuario puede decidir si comparte su perfil y cómo aparecerá en las listas de contactos de los demás. También se regula quién puede enviar mensajes, adaptando la experiencia a cada necesidad y contexto.

Búsqueda inteligente y opciones de pago flexibles

Junto con la evolución social, la compañía introduce mejoras en el proceso de búsqueda y pago para brindar alternativas más flexibles. Los carruseles flexibles permiten descubrir alojamientos fuera de los parámetros exactos de búsqueda, mostrando opciones similares en precio o incluso alternativas en ciudades cercanas con mejores condiciones.

Los mapas interactivos, ahora perfeccionados, facilitan la identificación de lugares de interés y su distancia al alojamiento, sumados a la opción de elegir diferentes vistas cartográficas y capas de información en el futuro.

(news.airbnb.com)
(news.airbnb.com)

En cuanto al pago, la opción ‘Reserva ahora y paga después’ ofrece al viajero la posibilidad de asegurar un alojamiento sin necesidad de realizar desembolsos anticipados. Esta alternativa, ya disponible en Estados Unidos, estará habilitada a escala global en los próximos meses para todo tipo de viajes.

Asistencia inteligente y novedades para anfitriones

La empresa apuesta por la inteligencia artificial para ofrecer un asistente virtual mejorado, disponible en varios idiomas y países. El asistente reconoce tanto al usuario como sus reservas, proporcionando recomendaciones rápidas, personalizadas y la posibilidad de realizar acciones inmediatas desde el chat, como cancelaciones y modificaciones.

Por último, la plataforma anuncia actualizaciones pensadas para los anfitriones. Las políticas de cancelación ahora pueden adaptarse a fechas clave como festivos o temporadas bajas. A esto se suman herramientas optimizadas para definir precios recomendados y un panel actualizado de ingresos que permitirá monitorear tendencias y comparar desempeño anual de forma visual y sencilla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Airbnb para principiantes

Al ingresar por primera vez a la aplicación de Airbnb , el usuario debe crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o perfil de redes sociales. Después de completar el registro y verificar la identidad, la plataforma solicita información básica y preferencias sobre el viaje, como destino, fechas y tipo de alojamiento deseado.

En la pantalla principal, se pueden explorar opciones filtrando por precio, ubicación, comodidades y valoraciones de otros huéspedes. Cada anuncio incluye fotografías, descripciones detalladas, reglas de la vivienda y las políticas del anfitrión. Al seleccionar una propiedad, es posible revisar opiniones y enviar mensajes directos al anfitrión para resolver dudas antes de concretar la reserva.

Una vez confirmado el alojamiento, la aplicación muestra instrucciones para el check-in, detalles de contacto y la ubicación exacta. Durante la estadía, el sistema permite gestionar pagos, solicitar asistencia y, al finalizar, dejar una calificación sobre la experiencia para orientar a futuros viajeros.

Temas Relacionados

AirbnbViajerosViajeAppTurismoLo último en tecnología

Últimas Noticias

OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su primer navegador con IA integrada: cómo utilizarlo

El software puede ser utilizado tanto en versiones gratuitas como pagas (Plus, Pro, Go, Enterprise y Edu)

OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su

Microsoft lanza el Modo Copilot en Edge con inteligencia artificial integrada

La actualización global introduce chat conversacional, recomendaciones inteligentes y control total sobre la activación de funciones avanzadas

Microsoft lanza el Modo Copilot

Qué hacer con los electrodomésticos viejos o que ya no sirven

Algunos fabricantes cuentan con programas que permiten a los usuarios solicitar la recolección de grandes dispositivos como neveras o lavadoras directamente en sus hogares

Qué hacer con los electrodomésticos

Los videojuegos más exitosos de PlayStation Plus esta semana que no puedes perderte

La plataforma de Sony promete horas de entretenimiento y diversión para sus usuarios

Los videojuegos más exitosos de

La tajante afirmación de Elon Musk sobre el futuro de la oferta laboral mundial: “La IA y los robots reemplazarán todos los trabajos”

La llegada de asistentes inteligentes y la automatización avanzada abren la puerta a nuevas formas de emplear el tiempo, favorecen la creatividad y llevan a repensar el sentido del trabajo y el bienestar personal, aseguró el magnate tecnológico

La tajante afirmación de Elon
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registró un importante temblor

Se registró un importante temblor en San Juan: alcanzó el registro de 4.3 en la escala de Richter

La Corte Suprema anuló una prisión preventiva de más de once años en una causa por delitos de lesa humanidad

Junto a todos los candidatos del país, Javier Milei habla en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario

Video: así fue el momento del brutal accidente en Panamericana que dejó tres muertos

Crece el incendio forestal en Córdoba y estiman que ya se quemaron más de 1.500 hectáreas: qué puede pasar con las lluvias

INFOBAE AMÉRICA
Niño de 12 años murió

Niño de 12 años murió por púrpura fulminante en Maldonado: preocupación de padres de la escuela a la que asistía

El ritmo oculto de los Andes: descubren en Perú el primer edificio inca diseñado para amplificar el sonido

Crisis energética en Cuba: falló una planta termoeléctrica y dejó sin luz a gran parte de la isla

Poulaines, los zapatos medievales de punta larga que desafiaron el orden social inglés

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos tiene una postura “positiva” sobre la tregua en Gaza pero advirtió que hay “obstáculos importantes”

TELESHOW
Wanda Nara anunció que será

Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: “A cumplir con el deber cívico”

El papá de Lourdes habló de la situación de su hija: “Todo lo que se está diciendo son barbaridades”

Karina La Princesita apoyó a L-Gante tras el escándalo con Maxi El Brother: “A mí también me pasó”

La primera polémica de Furia en su debut en un reality show chileno: “Si no les gusta, se van afuera”

Entre besos y chapuzones, Cinthia Fernández y Roberto Castillo disfrutan de su romántica escapada a Miami: el video