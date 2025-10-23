Airbnb se vuelve más social con una función que conecta a viajeros que comparten la misma experiencia

Una nueva sección de Contactos dentro del perfil conserva los lazos con quienes se han conocido durante las actividades. REUTERS/Dado Ruvic

Airbnb ha dado un paso en la dimensión comunitaria del turismo digital, lanzando nuevas funciones sociales diseñadas para potenciar el contacto entre viajeros que participan en las mismas experiencias. La plataforma busca que las conexiones personales no terminen con la actividad, facilitando la interacción antes, durante y después de cada aventura.

Conectar antes, durante y después de las Experiencias en Airbnb

Las Experiencias en Airbnb toman protagonismo con herramientas que mejoran la comunicación entre los usuarios. La función ‘¿Quién viene?’ permite ver perfiles de otros viajeros apuntados a una experiencia antes de reservar, una característica que responde al deseo de transparencia del 70% de los encuestados por la plataforma.

Tras la actividad, los viajeros pueden intercambiar mensajes directos desde la app, incluso si olvidaron compartir contactos en persona. Además, una nueva sección de Contactos dentro del perfil conserva los lazos con quienes se han conocido durante las actividades, haciendo más sencillo mantener o reanudar el contacto y hasta planear futuras escapadas juntos.

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Airbnb se ve mostrado en esta ilustración tomada. 3 de mayo de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La privacidad sigue siendo prioritaria. La empresa ofrece total control sobre el nivel de información compartida: cada usuario puede decidir si comparte su perfil y cómo aparecerá en las listas de contactos de los demás. También se regula quién puede enviar mensajes, adaptando la experiencia a cada necesidad y contexto.

Búsqueda inteligente y opciones de pago flexibles

Junto con la evolución social, la compañía introduce mejoras en el proceso de búsqueda y pago para brindar alternativas más flexibles. Los carruseles flexibles permiten descubrir alojamientos fuera de los parámetros exactos de búsqueda, mostrando opciones similares en precio o incluso alternativas en ciudades cercanas con mejores condiciones.

Los mapas interactivos, ahora perfeccionados, facilitan la identificación de lugares de interés y su distancia al alojamiento, sumados a la opción de elegir diferentes vistas cartográficas y capas de información en el futuro.

En cuanto al pago, la opción ‘Reserva ahora y paga después’ ofrece al viajero la posibilidad de asegurar un alojamiento sin necesidad de realizar desembolsos anticipados. Esta alternativa, ya disponible en Estados Unidos, estará habilitada a escala global en los próximos meses para todo tipo de viajes.

Asistencia inteligente y novedades para anfitriones

La empresa apuesta por la inteligencia artificial para ofrecer un asistente virtual mejorado, disponible en varios idiomas y países. El asistente reconoce tanto al usuario como sus reservas, proporcionando recomendaciones rápidas, personalizadas y la posibilidad de realizar acciones inmediatas desde el chat, como cancelaciones y modificaciones.

Por último, la plataforma anuncia actualizaciones pensadas para los anfitriones. Las políticas de cancelación ahora pueden adaptarse a fechas clave como festivos o temporadas bajas. A esto se suman herramientas optimizadas para definir precios recomendados y un panel actualizado de ingresos que permitirá monitorear tendencias y comparar desempeño anual de forma visual y sencilla.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Airbnb para principiantes

Al ingresar por primera vez a la aplicación de Airbnb , el usuario debe crear una cuenta utilizando un correo electrónico, número de teléfono o perfil de redes sociales. Después de completar el registro y verificar la identidad, la plataforma solicita información básica y preferencias sobre el viaje, como destino, fechas y tipo de alojamiento deseado.

En la pantalla principal, se pueden explorar opciones filtrando por precio, ubicación, comodidades y valoraciones de otros huéspedes. Cada anuncio incluye fotografías, descripciones detalladas, reglas de la vivienda y las políticas del anfitrión. Al seleccionar una propiedad, es posible revisar opiniones y enviar mensajes directos al anfitrión para resolver dudas antes de concretar la reserva.

Una vez confirmado el alojamiento, la aplicación muestra instrucciones para el check-in, detalles de contacto y la ubicación exacta. Durante la estadía, el sistema permite gestionar pagos, solicitar asistencia y, al finalizar, dejar una calificación sobre la experiencia para orientar a futuros viajeros.