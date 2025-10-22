Tesla en nueva polémica: casi 13.000 autos en Estados Unidos saldrán por fallo en baterías

Casi 13.000 vehículos Tesla serán llamados a revisión en EE. UU. por un fallo en la batería que podría causar una pérdida repentina de potencia, según la NHTSA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Casi 13.000 vehículos Tesla deberán regresar a talleres en Estados Unidos tras detectarse un defecto en el paquete de baterías que puede provocar una pérdida repentina de potencia, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

El problema afecta a los modelos 2025 Model 3 y 2026 Model Y, y podría impedir que el conductor acelere el vehículo, lo que incrementa el riesgo de accidente.

El retiro involucra exactamente 12.963 unidades de estos modelos, fabricados por el fabricante de autos eléctricos Tesla.

El retiro afecta a 12.963 unidades fabricadas por Tesla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En qué consiste el fallo de los carros se retirarán

La NHTSA detalló que el defecto se localiza en un componente específico del paquete de baterías, el contactor, cuya falla puede derivar en la pérdida de capacidad de aceleración.

Esta situación representa un riesgo potencial para la seguridad vial, ya que la pérdida de potencia en plena circulación puede dejar a los conductores en situaciones comprometidas.

En respuesta a la situación, Tesla anunció que reemplazará sin costo el contactor defectuoso en los vehículos afectados. La compañía comunicó que el procedimiento de sustitución será gratuito para los propietarios, aunque no ofreció comentarios adicionales cuando Reuters solicitó una declaración oficial.

El fallo supone un riesgo vial, ya que la pérdida de potencia durante la conducción puede poner en peligro a los ocupantes. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Hasta el 7 de octubre, Tesla había identificado 36 reclamaciones de garantía y 26 reportes de campo relacionados con este defecto.

Sin embargo, la empresa aseguró que no tiene conocimiento de accidentes, lesiones ni muertes vinculadas a este problema, según recogió Reuters.

A principios de mes, la NHTSA abrió una investigación sobre 2,88 millones de vehículos Tesla equipados con el sistema de conducción autónoma Full Self-Driving, tras recibir más de 50 reportes de infracciones de tráfico y varios accidentes.

Esta investigación se suma a la atención que el Congreso de Estados Unidos ha puesto sobre los sistemas avanzados de asistencia al conductor de Tesla, y coincide con la reciente confirmación de un nuevo administrador al frente de la NHTSA.

La NHTSA investiga 2,88 millones de vehículos Tesla con el sistema Full Self-Driving tras más de 50 reportes de infracciones y accidentes. Patrick Pleul/Pool vía REUTERS

Tesla tiene previsto dar a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre próximamente.

Qué otras investigaciones ha enfrentado Tesla en Estados Unidos

Además del retiro de vehículos por fallas en la batería, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación exhaustiva sobre Tesla después de recibir múltiples reportes sobre automóviles de la marca que habrían cruzado semáforos en rojo y circulado en sentido contrario bajo el sistema de automatización parcial conocido como “conducción autónoma total” (FSD).

Al menos cincuenta y ocho incidentes asociados al software de asistencia al conductor han sido registrados, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los sistemas de automatización avanzada de Tesla y su capacidad para cumplir con las normas de tránsito.

La NHTSA explicó que la investigación tiene como objetivo determinar el alcance, la frecuencia y las posibles consecuencias de seguridad vinculadas al comportamiento del sistema FSD.

Se han registrado al menos 58 incidentes relacionados con el software de asistencia al conductor. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Por qué se caracteriza los vehículos de Tesla

Tesla se distingue en la industria automotriz por su enfoque pionero en la movilidad eléctrica y la innovación tecnológica.

Sus vehículos destacan principalmente por el uso exclusivo de motores eléctricos, lo que permite una aceleración rápida, funcionamiento silencioso y ausencia de emisiones contaminantes durante la conducción.

Uno de los aspectos más reconocidos de Tesla es su sistema de asistencia al conductor, conocido como “conducción autónoma total” (FSD), que busca ofrecer funciones de automatización progresiva y elevar los estándares de seguridad en el sector.

Además, los automóviles de la marca incorporan actualizaciones de software remotas, lo que permite agregar nuevas funciones sin necesidad de acudir a concesionarios. Cuenta con un diseño minimalista de sus interiores, dominado por una gran pantalla táctil central.