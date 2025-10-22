Tecno

Google Maps anticipa tus movimientos: ahora estima el tiempo de llegada a casa de forma automática

La nueva función de Google Maps calcula en tiempo real el tiempo de regreso a tu hogar

Entre las principales diferencias detectadas, Gemini permite ejecutar acciones que su predecesor no podía realizar. (AFP)

Google continúa mejorando una de sus aplicaciones más populares: Google Maps. En las próximas semanas, el servicio de navegación incorporará una nueva función que promete facilitar la vida de los usuarios y ahorrar tiempo en desplazamientos. La aplicación mostrará, de manera automática, cuánto falta para llegar a casa desde la ubicación actual, sin necesidad de iniciar una búsqueda ni activar la navegación paso a paso.

El nuevo sistema se suma a las recientes mejoras que Google ha implementado en Maps, como la integración con Gemini y la optimización para quienes usan transporte público. Sin embargo, esta actualización apunta a algo más cotidiano: ofrecer información útil en el momento justo. Aunque pueda parecer un pequeño detalle, saber de inmediato el tiempo estimado de regreso al hogar puede ser de gran ayuda para planificar horarios, evitar tráfico o simplemente calcular cuándo conviene salir.

Esta novedad aparece como una pequeña cápsula informativa —una “píldora”, como la denominan los desarrolladores— junto a las categorías de búsqueda rápidas, como “Restaurantes” o “Compras”. Si el usuario se encuentra fuera de su domicilio, el sistema calcula automáticamente el tiempo aproximado que tardaría en regresar, tomando en cuenta el tráfico y el medio de transporte habitual.

Google Maps te indicará a cuánto tiempo estás de tu casa de manera automática. (Foto: Google)

Un asistente que anticipa tus movimientos

Hasta ahora, los usuarios de Google Maps debían escribir manualmente la dirección de su casa o activar la navegación para conocer el tiempo estimado de viaje. Con esta actualización, la aplicación se adelanta a esa acción. Apenas detecta que el usuario está lejos de su hogar, Maps muestra de inmediato el tiempo de regreso, sin necesidad de comandos ni búsquedas adicionales.

La función aprovecha los datos de ubicación en tiempo real y el historial de desplazamientos del usuario. Así, puede estimar la distancia entre la ubicación actual y el domicilio guardado, actualizando la información constantemente. De este modo, si el tráfico aumenta, si hay cortes en las calles o si cambia la ruta más rápida, el tiempo también se ajusta al instante.

Esta mejora busca ofrecer una experiencia más proactiva, en la que Maps no solo reaccione a las órdenes del usuario, sino que también anticipe sus necesidades. La idea es que cualquier persona pueda abrir la aplicación y saber, en cuestión de segundos, cuánto tardará en volver a casa, incluso si no tiene pensado iniciar una navegación guiada.

Google Maps ahora integrará Gemini. (Google)

Una herramienta práctica para el día a día

Aunque pueda parecer una función menor, el nuevo botón de Google Maps resulta especialmente útil en múltiples situaciones cotidianas. Por ejemplo, permite saber cuánto falta para regresar cuando uno está en una reunión, un restaurante o simplemente de paseo, sin tener que consultar el tráfico manualmente.

Además, el sistema también tiene en cuenta factores externos, como la densidad vehicular, obras en curso o eventos masivos que puedan afectar la movilidad. Así, si una persona suele volver a casa a una hora determinada, puede anticiparse a posibles demoras o buscar una ruta alternativa antes de salir.

Esta información en tiempo real también puede ser valiosa para quienes dependen del transporte público, ya que Google Maps incorpora datos de horarios, frecuencias y posibles interrupciones en las líneas de buses o trenes. Todo esto se traduce en un ahorro de tiempo y una mejor planificación del trayecto.

Google Maps ha integrado varias funciones con IA. (Google)

Cómo activar la función

Para que esta característica funcione correctamente, el usuario debe tener registrada la dirección de su hogar en Google Maps. Configurarla es sencillo: basta con abrir la aplicación, presionar la foto de perfil en la esquina superior derecha y acceder al apartado “Ajustes”. Luego, hay que seleccionar “Editar casa o trabajo” y establecer o modificar la dirección correspondiente.

Una vez configurado este dato, la aplicación se encargará del resto. Cada vez que la persona se encuentre fuera de su domicilio, la “píldora” aparecerá automáticamente en la pantalla, mostrando el tiempo estimado para volver.

La función ya está siendo desplegada de forma gradual y se espera que llegue a todos los usuarios en las próximas semanas. Con esta actualización, Google reafirma su apuesta por una navegación más inteligente y personalizada, en la que la información llegue antes de que el usuario la necesite.

Aprende a configurar tu hogar en Google Maps. (Google)

