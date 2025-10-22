Esta es la palabra que más usan los mayores de 40 años en WhatsApp y no lo sabías

'Ok' destaca por su función de confirmación y cierre en chats familiares y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera de hablar también se traslada a las plataformas digitales, por lo que es normal que cada uno, según su edad y su forma de comunicarse, repita cierta cantidad de palabras en WhatsApp. Y entre los mayores de 40 años puede haber una que esté continuamente.

Para saberlo, hemos consultado a ChatGPT y Gemini para que analicen tendencias y usos lingüísticos entre personas de este grupo etario. La conclusión central converge en un término breve, funcional y casi omnipresente: “ok”, al ser una palabra comodín de los adultos en WhatsApp.

Por qué ‘ok’ es la palabra más usada por mayores en WhatsApp

Ambos sistemas de IA coinciden en resaltar la omnifresencia de “ok” como la palabra por excelencia para los mayores de 40 años en WhatsApp. Según los análisis de ChatGPT, “ok” se consolida como favorita porque cumple varias funciones imprescindibles en la interacción digital: confirma, finaliza una conversación, muestra conformidad o acuerdo y permite cerrar temas sin mayor explicación.

Su tono neutro resulta ideal tanto para entornos familiares como laborales, pues carece de la carga informal de emojis u otras expresiones populares entre jóvenes.

El uso de 'ok' en WhatsApp refleja una preferencia por la brevedad y la eficiencia comunicativa. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

No es una tendenciai surgida únicamente del auge de la mensajería instantánea. “Ok”, con sus variantes ortográficas (“O.K.”, “okey”, “Ok”), ya figuraba como fórmula estándar en correos electrónicos y mensajes de texto SMS mucho antes de la penetración masiva de WhatsApp en la vida cotidiana. Esta costumbre se arrastra desde contextos donde la brevedad, la resolución y el respeto formaban pilares de la comunicación entre adultos.

La palabra “ok” se ha convertido en una suerte de “sello” de confirmación para millones de personas en los chats. Según ChatGPT, “en muchos chats familiares o laborales, ‘ok’ funciona como un sello de ‘ya entendí’ o ‘queda claro’, sin necesidad de más palabras ni emojis”.

El análisis de Gemini también apunta que, en WhatsApp, la función principal es la confirmación y el acuse de recibo. De ahí que “ok” y, en España, la variante regional “vale”, se ubiquen a la cabeza. Para este segmento poblacional, tratar temas prácticos y cerrar conversaciones de manera eficiente cobra especial relevancia frente a la abundancia de información y la velocidad que exige el día a día.

Otras palabras frecuentes en los chats de mayores de 40 años

Aunque “ok” reina con comodidad, existen otras palabras y expresiones que aparecen repetidamente en las conversaciones de WhatsApp entre adultos. ChatGPT resalta la habitualidad de términos como “gracias”, “hola”, “vale” (en España), “bendiciones” y variantes religiosas (“Dios te bendiga”), especialmente en entornos familiares o grupos de afinidad espiritual.

Los mayores de 40 años evitan abreviaturas y prefieren escribir frases completas en sus mensajes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

En contextos laborales, emergen expresiones como “recibido”, “entendido” y “perfecto”, todas ellas relacionadas con acuse de recibo y aprobación.

Gemini aporta un matiz interesante: los adultos de más de 40 años, por lo general, tienden a rechazar las abreviaturas y apuestan por un lenguaje más completo. Mientras jóvenes optan por siglas adaptadas del inglés –“LOL”, “ASAP”– o incluso modismos hispanos condensados (“bn” para “bien”, “q tal” para “¿qué tal?”), los mayores escriben palabras y frases completas: “Hola”, “Bien”, “Gracias”, lo que también incrementa su frecuencia en el análisis estadístico.

El uso de nombres propios y vocativos también gana protagonismo. Palabras como “Mamá”, “Papá”, “Hijo” o nombres de contactos cercanos surgen con asiduidad, reflejando la orientación familiar de buena parte de las conversaciones en WhatsApp para este grupo etario.

En España, 'vale' es la variante regional más usada para expresar acuerdo en WhatsApp.(ZACHARIE SCHEURER/DPA)

Dentro del universo hispanohablante, algunas variantes regionales ofrecen matices adicionales. En España, el uso de “vale” es especialmente frecuente y cumple funciones similares a “ok”: expresa conformidad, acuerdo y cierre de temas de forma rápida y educada.

En Latinoamérica, además de “ok”, persisten expresiones de corte más formal o tradicional, como “bendiciones”, sobre todo en grupos familiares o de orientación religiosa.