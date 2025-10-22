Tecno

Esta es la palabra que más usan los mayores de 40 años en WhatsApp y no lo sabías

Los adultos evitan abreviaturas y prefieren escribir frases completas en sus mensajes

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
'Ok' destaca por su función
'Ok' destaca por su función de confirmación y cierre en chats familiares y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera de hablar también se traslada a las plataformas digitales, por lo que es normal que cada uno, según su edad y su forma de comunicarse, repita cierta cantidad de palabras en WhatsApp. Y entre los mayores de 40 años puede haber una que esté continuamente.

Para saberlo, hemos consultado a ChatGPT y Gemini para que analicen tendencias y usos lingüísticos entre personas de este grupo etario. La conclusión central converge en un término breve, funcional y casi omnipresente: “ok”, al ser una palabra comodín de los adultos en WhatsApp.

Por qué ‘ok’ es la palabra más usada por mayores en WhatsApp

Ambos sistemas de IA coinciden en resaltar la omnifresencia de “ok” como la palabra por excelencia para los mayores de 40 años en WhatsApp. Según los análisis de ChatGPT, “ok” se consolida como favorita porque cumple varias funciones imprescindibles en la interacción digital: confirma, finaliza una conversación, muestra conformidad o acuerdo y permite cerrar temas sin mayor explicación.

Su tono neutro resulta ideal tanto para entornos familiares como laborales, pues carece de la carga informal de emojis u otras expresiones populares entre jóvenes.

El uso de 'ok' en
El uso de 'ok' en WhatsApp refleja una preferencia por la brevedad y la eficiencia comunicativa. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

No es una tendenciai surgida únicamente del auge de la mensajería instantánea. “Ok”, con sus variantes ortográficas (“O.K.”, “okey”, “Ok”), ya figuraba como fórmula estándar en correos electrónicos y mensajes de texto SMS mucho antes de la penetración masiva de WhatsApp en la vida cotidiana. Esta costumbre se arrastra desde contextos donde la brevedad, la resolución y el respeto formaban pilares de la comunicación entre adultos.

La palabra “ok” se ha convertido en una suerte de “sello” de confirmación para millones de personas en los chats. Según ChatGPT, “en muchos chats familiares o laborales, ‘ok’ funciona como un sello de ‘ya entendí’ o ‘queda claro’, sin necesidad de más palabras ni emojis”.

El análisis de Gemini también apunta que, en WhatsApp, la función principal es la confirmación y el acuse de recibo. De ahí que “ok” y, en España, la variante regional “vale”, se ubiquen a la cabeza. Para este segmento poblacional, tratar temas prácticos y cerrar conversaciones de manera eficiente cobra especial relevancia frente a la abundancia de información y la velocidad que exige el día a día.

Otras palabras frecuentes en los chats de mayores de 40 años

Aunque “ok” reina con comodidad, existen otras palabras y expresiones que aparecen repetidamente en las conversaciones de WhatsApp entre adultos. ChatGPT resalta la habitualidad de términos como “gracias”, “hola”, “vale” (en España), “bendiciones” y variantes religiosas (“Dios te bendiga”), especialmente en entornos familiares o grupos de afinidad espiritual.

Los mayores de 40 años
Los mayores de 40 años evitan abreviaturas y prefieren escribir frases completas en sus mensajes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

En contextos laborales, emergen expresiones como “recibido”, “entendido” y “perfecto”, todas ellas relacionadas con acuse de recibo y aprobación.

Gemini aporta un matiz interesante: los adultos de más de 40 años, por lo general, tienden a rechazar las abreviaturas y apuestan por un lenguaje más completo. Mientras jóvenes optan por siglas adaptadas del inglés –“LOL”, “ASAP”– o incluso modismos hispanos condensados (“bn” para “bien”, “q tal” para “¿qué tal?”), los mayores escriben palabras y frases completas: “Hola”, “Bien”, “Gracias”, lo que también incrementa su frecuencia en el análisis estadístico.

El uso de nombres propios y vocativos también gana protagonismo. Palabras como “Mamá”, “Papá”, “Hijo” o nombres de contactos cercanos surgen con asiduidad, reflejando la orientación familiar de buena parte de las conversaciones en WhatsApp para este grupo etario.

En España, 'vale' es la
En España, 'vale' es la variante regional más usada para expresar acuerdo en WhatsApp.(ZACHARIE SCHEURER/DPA)

Dentro del universo hispanohablante, algunas variantes regionales ofrecen matices adicionales. En España, el uso de “vale” es especialmente frecuente y cumple funciones similares a “ok”: expresa conformidad, acuerdo y cierre de temas de forma rápida y educada.

En Latinoamérica, además de “ok”, persisten expresiones de corte más formal o tradicional, como “bendiciones”, sobre todo en grupos familiares o de orientación religiosa.

Temas Relacionados

WhatsAppChatGPTGeminiTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Inmo Air 3, las nuevas gafas de realidad aumentada que se controlan con un anillo y compiten con Ray Ban Meta

El nuevo modelo combina una pantalla micro OLED de Sony con un sistema de control por anillo que reemplaza los gestos o toques directos en las gafas

Inmo Air 3, las nuevas

X lanzará un mercado para comprar nombres de usuario inactivos: cuánto costará

El mecanismo implementado por la plataforma distingue dos tipos de identificadores: ‘Priority handles’ y ‘Rare handles’

X lanzará un mercado para

Meta abre convocatoria para perfiles con poca experiencia y con salarios de hasta 290.000 dólares

La compañía de Mark Zuckerberg ofrece empleos de nivel inicial en ingeniería de software, con beneficios, bonos y formación interna para recién graduados

Meta abre convocatoria para perfiles

Escritor Michael Connelly expresa su temor por la IA: “Todo tipo de disciplina creativa está en peligro”

El miedo a la desaparición de la originalidad y la falta de reglas claras impulsa a referentes de la literatura a buscar nuevas formas de resguardar la cultura y la libertad de expresión

Escritor Michael Connelly expresa su

¿La inteligencia artificial vuelve menos inteligentes y peor hablada a las personas?

Investigaciones señalan que la dependencia sistemas automatizados puede debilitar la capacidad de análisis, la toma de decisiones y la expresión personal en jóvenes y adultos, un factor que afecta el desarrollo intelectual

¿La inteligencia artificial vuelve menos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: los acusan

Mar del Plata: los acusan de robar USD 55 mil y casi $30 millones en entraderas, ataques motochorros y robos boqueteros

El mensaje de Milei en Córdoba, en la recta final de la campaña: “Falta mucho, nunca dije que iba a ser fácil”

El Banco Central asegura que ya recibió los USD 20.000 millones del swap con el Tesoro de EEUU

El Gobierno porteño desalojó una casa en Belgrano que estaba usurpada hace más de siete años

Bife de chorizo con toques de autor: seis recetas fáciles para sorprender

INFOBAE AMÉRICA
El efecto Taylor Swift: una

El efecto Taylor Swift: una camiseta vintage revive y moviliza al mundo en favor de las nutrias marinas

El régimen de Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar antes de una cumbre internacional en Corea del Sur

El Reino Unido enviará militares a Israel para sumarse a la fuerza internacional de estabilización en Gaza

La Fiscalía de Bolivia pidió que Evo Morales enfrente un juicio por trata agravada de personas

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos respaldaron al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz

TELESHOW
La reacción de Pampita y

La reacción de Pampita y Benjamín Vicuña luego de que su hijo Bautista anunciara su nuevo proyecto

Sabrina Carballo, víctima de una estafa en que ofrecía perniles en las redes: “Me dejó sin comida en el bautismo de mi hija”

Adabel Guerrero confesó a quién hubiera elegido para sus escenas de sexo en En el barro: “Me hace dudar de mi sexualidad”

Marita Monteleone, la voz de los teléfonos, apuntó contra su hija Malena de los Ríos: “Ella me está perjudicando”

Nicki Nicole recordó cómo fue su encuentro con Lionel Messi: “Anto brillaba como siempre”