Reportan problemas de desarrollo en el iPad plegable de 18 pulgadas

El desarrollo del iPad plegable de 18 pulgadas, uno de los proyectos más ambiciosos de Apple, enfrenta obstáculos técnicos y de ingeniería que podrían obligar a la compañía a posponer su lanzamiento, según informaron a Bloomberg fuentes cercanas al proceso.

El dispositivo, que promete revolucionar la línea iPad con una pantalla de gran tamaño y tecnología avanzada, podría no llegar al mercado antes de 2029, lo que pone en entredicho la viabilidad de la iniciativa y su impacto en la estrategia de innovación de la empresa.

De acuerdo con la información recabada por el medio, Apple lleva varios años trabajando en este iPad plegable, cuyo precio estimado rondaría los $3.000, aproximadamente el triple del costo de un iPad Pro de 13 pulgadas. El lanzamiento, inicialmente previsto para 2028, se ha retrasado por una serie de desafíos relacionados con el peso del dispositivo, la integración de nuevas funciones y la complejidad de la tecnología de pantalla.

Ingenieros y personas involucradas en el proyecto señalaron que el desarrollo de la pantalla OLED plegable de 18 pulgadas, fabricada en colaboración con Samsung Display Co., ha resultado especialmente complejo y costoso. Esta pantalla busca minimizar la marca de pliegue habitual en los dispositivos plegables, siguiendo una línea similar a la que Apple planea implementar en su futuro iPhone plegable.

El peso de los prototipos actuales representa uno de los principales retos. Mientras que el iPad Pro actual pesa entre 0,45 y 0,59 kilogramos (1 a 1,3 libras), las unidades de prueba del nuevo modelo plegable alcanzan los 1,6 kilogramos (3,5 libras), una cifra comparable a la de un MacBook Pro. Además, a diferencia del iPhone plegable en desarrollo, los prototipos del iPad —con nombre interno J312— no incluyen una pantalla externa.

Cuando está cerrado, el dispositivo se asemeja a un portátil Mac, con una carcasa de aluminio en ambos lados, y al abrirse, su tamaño equivale al de un portátil de 13 pulgadas. Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios sobre el estado del proyecto.

Competencia y mercado de dispositivos plegables

El iPad plegable de Apple se enfrenta a la competencia directa de productos similares ya disponibles en el mercado. Personas involucradas en el desarrollo del dispositivo indicaron que el modelo de Apple guarda similitudes con el MateBook Fold de Huawei Technologies Co., una tableta plegable de 18 pulgadas presentada por la empresa china en mayo.

El producto de Huawei pesa cerca de 0,45 kilogramos (1 libra) menos que los prototipos de Apple y se comercializa en China por unos $3.400. El mercado de dispositivos plegables ha experimentado un crecimiento sostenido, con alternativas de fabricantes como Samsung, Google, Lenovo y Motorola, que han comprobado que existe un segmento de consumidores dispuesto a pagar precios elevados por dispositivos que ofrecen pantallas más grandes en formatos portátiles.

Estrategia de Apple y cancelaciones pasadas

La apuesta por el iPad plegable forma parte de una estrategia más amplia de Apple para revitalizar su línea de tabletas, que debutó hace quince años bajo la dirección de Steve Jobs. En los últimos años, la demanda de iPads ha disminuido, mientras que muchos consumidores han optado por ordenadores Mac.

Aunque se prevé que las ventas de iPad aumenten este año, los ingresos siguen lejos del récord alcanzado en 2021. Recientemente, Apple actualizó el iPad Pro con el chip M5 y planea lanzar nuevas versiones del iPad Air y el modelo básico el próximo año, aunque estos cambios serán menores, limitándose a la incorporación de procesadores más recientes.

El historial de Apple muestra que la compañía no duda en cancelar proyectos que dejan de considerarse estratégicos o rentables. El ejemplo más destacado es el coche autónomo, cuyo desarrollo se interrumpió el año pasado tras una larga inversión de recursos. Hace apenas unas semanas, la empresa también decidió abandonar una versión más económica y ligera de su visor Vision Pro, conocida internamente como N100, después de años de trabajo, lo que sorprendió a parte de su plantilla.