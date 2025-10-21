Microsoft lanza actualización de emergencia para Windows 11 tras reportes de problemas de hardware

El parche debería estar disponible para todos los usuarios en la aplicación Windows Update. (Reuters)

Un fallo crítico en el entorno de recuperación de Windows 11, junto con problemas de conectividad y mal funcionamiento de periféricos, ha llevado a Microsoft a lanzar una actualización de emergencia para su sistema operativo más reciente.

Tras la actualización general de octubre, numerosos usuarios reportaron bloqueos en el acceso al entorno de recuperación (WinRE), dificultades con conexiones HTTP/2 locales y errores en la visualización de documentos, además de problemas de hardware: fallos en dispositivos como teclados, ratones y periféricos de la marca Logitech.

La causa de estos inconvenientes es la actualización KB5066835, que Microsoft distribuyó de manera obligatoria a todos los equipos compatibles con Windows 11, especialmente en las versiones 24H2 y 25H2. Aunque los problemas afectan solo a un pequeño número de dispositivos, la naturaleza automática de la actualización ha generado preocupación entre los usuarios, ya que muchos dependen de sus equipos para tareas laborales o académicas.

Microsoft reaccionó con suma rapidez ante este fallo. (Reuters)

Entre los fallos detectados, destaca la imposibilidad de acceder al entorno de recuperación, una herramienta esencial para restaurar el sistema o acceder al modo seguro y a la configuración de la BIOS/UEFI. Además, se han registrado interrupciones en la conectividad de aplicaciones locales y errores en la vista previa de documentos en el Explorador de archivos, acompañados de mensajes de seguridad inesperados.

Parche KB5070762: actualización de emergencia para Windows 11

Ante la gravedad de la situación, Microsoft ha lanzado un parche de emergencia fuera de banda (OOB), identificado como KB5070762. Este parche está dirigido a corregir los fallos en las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11, así como en Windows Server 2025. La naturaleza fuera de banda de esta actualización indica que su publicación se ha realizado fuera del ciclo habitual de actualizaciones mensuales, reservándose para situaciones urgentes que requieren atención inmediata.

Para instalar el parche KB5070762, la mayoría de los usuarios pueden recurrir a la función de Windows Update, disponible en la configuración general del sistema. Sin embargo, existe una alternativa oficial que ofrece mayor control sobre el proceso: el Catálogo de Microsoft Update.

A través de este servicio, los usuarios pueden descargar directamente la actualización desde la web oficial, seleccionar la versión y plataforma correspondiente, y ejecutar el archivo descargado como cualquier otra aplicación en Windows. Esta opción resulta especialmente útil para quienes no tienen acceso a Internet en el equipo afectado o experimentan fallos con Windows Update.

Hay dos modos principales de acceder a la actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones alternativas y actualización de WinRE

En los casos en que la actualización de emergencia no se instale automáticamente, los usuarios pueden realizar el proceso de forma manual. Para ello, deben acceder a la sección de Configuración, seleccionar Actualización y seguridad, ingresar en Windows Update y buscar nuevas actualizaciones.

Si el parche sigue sin aparecer, existe la opción de revertir la actualización problemática. Este procedimiento implica acceder al Historial de actualizaciones, seleccionar Desinstalar sobre la actualización KB5066835 y reiniciar el equipo, lo que permite regresar a una versión anterior del sistema operativo.

Además del parche principal, Microsoft ha actualizado la herramienta WinRE, directamente afectada por el fallo. Esta actualización, también de carácter fuera de banda, se distribuye como un paquete de actualización dinámica diseñado para aplicarse a las imágenes de Windows. Incluye correcciones para los archivos ejecutables de instalación (Setup.exe), mejoras en el entorno de recuperación seguro (SafeOS) y otras optimizaciones destinadas a restablecer la funcionalidad completa del entorno de recuperación.

La imposibilidad de restablecer o recuperar un equipo ante un fallo grave representa un riesgo considerable para los usuarios, lo que ha motivado la intervención inmediata de Microsoft antes del próximo ciclo regular de actualizaciones.