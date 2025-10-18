Cuatro títulos gratuitos llegan a Steam: descárgalos ahora y quédatelos para siempre

Steam ofrece cuatro juegos de PC gratis por tiempo limitado. (Steam)

La plataforma Steam continúa ampliando su catálogo con nuevos títulos que los usuarios pueden descargar sin costo alguno. Valve, reconocida por su enorme comunidad de jugadores, sigue apostando por ofrecer experiencias variadas que van desde propuestas independientes hasta remakes creados por fanáticos. En esta ocasión, la tienda digital suma cuatro nuevos juegos gratuitos que ya pueden añadirse a la biblioteca de los usuarios.

Cada uno de estos títulos propone una experiencia diferente: desde un breve relato detectivesco con estética gótica, pasando por la reedición de un clásico de finales de los 90, hasta aventuras espaciales protagonizadas por un gato y simulaciones que invitan a la introspección. Una selección diversa que demuestra el potencial del mercado independiente dentro de Steam.

Estos lanzamientos no solo destacan por su gratuidad, sino también por su originalidad. Muchos de ellos fueron desarrollados por pequeños equipos o incluso por comunidades de jugadores, lo que resalta la vitalidad del ecosistema creativo dentro del mundo del gaming.

Steam estrenará nuevos juegos en su tienda virtual. (Foto: Steam)

Casey Noir and Carved Pumpkin’s Latte: un misterio otoñal en dos horas

El primero de los títulos en llegar es Casey Noir and Carved Pumpkin’s Latte, una historia corta ambientada en un hotel gótico durante una noche de Halloween. El protagonista, Casey Noir, es un detective inmortal que recibe una enigmática invitación a una fiesta donde nada es lo que parece.

Con una estética visual cuidada y un tono melancólico, este juego combina elementos de novela visual y aventura gráfica. Su duración aproximada es de dos horas, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una experiencia breve pero intensa, con un enfoque en la narrativa y la ambientación.

Casey Noir and Carved Pumpkin's Latte.

Turok 2: Rok Match, el regreso de un clásico

Los fanáticos de los shooters de los 90 reconocerán inmediatamente este nombre. Turok 2: Rok Match es una reconstrucción realizada por entusiastas de la saga, quienes decidieron revivir el juego de 1999 utilizando lenguajes de programación como Assembly, HEX, C++ y Delphi, sin recurrir al código original.

El objetivo de este proyecto fue mantener la esencia del título clásico, pero optimizar su rendimiento y modernizar algunos aspectos técnicos. De este modo, los jugadores podrán disfrutar de combates mejorados, nuevos ajustes visuales y una jugabilidad más fluida, sin perder el espíritu que hizo de Turok 2 uno de los referentes de su género.

Turok 2: Rok Match.

Hydropawnics: una misión espacial con un héroe felino

Entre los nuevos juegos gratuitos también se encuentra Hydropawnics, una propuesta que combina acción y gestión con un protagonista fuera de lo común: un gato espacial. En esta historia, el jugador debe guiar al felino en su misión de trasladar la última planta viva hacia la Luna, con la esperanza de iniciar allí una nueva vida.

El desafío aumenta a medida que la nave espacial comienza a fallar. Los sistemas de energía se rompen, las torretas de defensa se activan por error y la supervivencia de la planta depende de decisiones rápidas y precisas. Con un estilo visual colorido y una banda sonora envolvente, el juego logra equilibrar el humor con la tensión, ofreciendo una experiencia tan adorable como desafiante.

Hydropawnics.

Prism of You: emociones y equilibrio en un mundo abstracto

La cuarta propuesta gratuita es Prism of You, un sandbox experimental que invita a explorar las emociones humanas desde una perspectiva simbólica y sensorial. El jugador interactúa con criaturas alienígenas que representan distintos estados emocionales, y su objetivo es lograr el equilibrio interior mediante la observación y la empatía.

En lugar de centrarse en la acción o los combates, el juego apuesta por la introspección. Mediante sonidos, movimientos y patrones, cada interacción se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre las emociones. Es una experiencia diferente, más cercana al arte interactivo que al videojuego tradicional, ideal para quienes buscan algo fuera de lo común.

Prism of You.

Una oportunidad para descubrir nuevas experiencias

Con estos cuatro títulos, Steam reafirma su compromiso con la diversidad creativa y el acceso gratuito al entretenimiento digital. Casey Noir and Carved Pumpkin’s Latte, Turok 2: Rok Match, Hydropawnics y Prism of You demuestran que no se necesita un gran presupuesto para ofrecer experiencias memorables.

Los jugadores ya pueden descargarlos de forma gratuita y permanente, sumando nuevas historias y emociones a su biblioteca sin gastar un solo centavo.