Llega el ‘Robot Phone’: el primer smartphone con brazo robótico integrado y controlado por IA

Honor lanza el 'Robot Phone', el celular que integra inteligencia artificial. (Honor)

La compañía tecnológica HONOR sorprendió al sector móvil con la presentación de un nuevo concepto de smartphone llamado ‘Robot Phone’, un dispositivo que integra un brazo robótico controlado por inteligencia artificial (IA). Este anuncio marca un paso hacia una nueva generación de teléfonos que combinan la robótica avanzada con la inteligencia multimodal para ofrecer una experiencia más interactiva y funcional.

Aunque aún se trata de un prototipo conceptual, la propuesta de HONOR apunta a transformar la forma en que los usuarios utilizan la cámara y se relacionan con su dispositivo. La compañía compartió un adelanto en redes sociales que muestra cómo la cámara puede moverse libremente en distintas direcciones, siguiendo comandos y ajustándose automáticamente para capturar fotos o videos desde múltiples ángulos.

Con este desarrollo, HONOR busca reforzar su objetivo de convertirse en un referente global dentro del ecosistema de dispositivos con inteligencia artificial, apostando por una fusión entre diseño futurista, autonomía tecnológica y una mayor interacción entre humanos y máquinas.

Honor anunció el lanzamiento de 'Robot Phone' para el 2026. (Honor)

Un celular que se mueve por sí solo

El ‘Robot Phone’ se diferencia de cualquier otro smartphone del mercado por su mecanismo móvil con brazo robótico, capaz de extenderse desde la parte trasera del dispositivo. Este sistema no solo sostiene una cámara, sino que también incorpora sensores que permitirían detectar el entorno, seguir objetos o personas, y adaptarse al movimiento.

La idea detrás de este diseño es que la cámara ya no dependa del usuario para ser manipulada. Gracias al soporte de la IA, el teléfono podría decidir por sí mismo cuándo y cómo tomar una imagen o grabar un video, optimizando el encuadre y la luz sin necesidad de intervención manual.

De momento, HONOR no ha revelado si este brazo robótico será totalmente retráctil ni los materiales con los que estaría construido. Sin embargo, el diseño mostrado sugiere una estructura flexible y ligera, pensada para mantener la portabilidad sin comprometer la resistencia del dispositivo.

Honor anunció el lanzamiento de 'Robot Phone' para el 2026. (Honor)

Inteligencia multimodal y robótica avanzada

HONOR explicó que su nuevo concepto combina inteligencia multimodal —la capacidad de procesar diferentes tipos de información como imágenes, voz y gestos— con robótica avanzada e imagen computacional. Esto permitiría que el teléfono no solo ejecute órdenes, sino que interprete el contexto y actúe de manera autónoma.

Por ejemplo, el “Robot Phone” podría seguir el rostro del usuario durante una videollamada o ajustar el encuadre automáticamente durante una transmisión en vivo. También podría utilizar su sistema de IA para reconocer objetos, detectar movimientos o incluso anticipar acciones, como levantar la cámara cuando el usuario intente tomarse una foto.

La compañía aún no ha detallado los componentes de hardware que harían posible esta integración, pero sí adelantó que se trata de una línea de investigación alineada con su visión de crear dispositivos más inteligentes, adaptativos y proactivos.

Honor anunció el lanzamiento de 'Robot Phone' para el 2026. (Honor)

Próxima cita: el Mobile World Congress

De acuerdo con medios especializados como The Verge, HONOR planea ofrecer más información sobre el ‘Robot Phone’ en el Mobile World Congress (MWC) del próximo año, uno de los eventos más importantes de la industria tecnológica.

La empresa podría aprovechar este escenario para mostrar una versión funcional del dispositivo, así como los avances en el sistema de IA que controlará el brazo robótico. Aunque se desconoce si llegará al mercado comercial, el proyecto confirma el interés de HONOR por explorar nuevas formas de interacción entre el usuario y el smartphone.

No sería la primera vez que la marca experimenta con cámaras motorizadas —otras compañías como Asus o Vivo lo han hecho—, pero este concepto lleva la idea a un nuevo nivel al incorporar movimiento independiente y control inteligente.

Honor anunció el lanzamiento de 'Robot Phone' para el 2026. (Honor)

Un paso hacia la próxima era de los smartphones

El ‘Robot Phone’ representa un cambio de paradigma en el diseño de teléfonos inteligentes. Más allá de ser una innovación estética, su propósito es abrir la puerta a dispositivos que piensan, se adaptan y actúan por sí mismos.

Si logra materializarse, HONOR podría ser la primera compañía en ofrecer un teléfono capaz de fusionar inteligencia artificial, robótica e imagen computacional en un solo producto, marcando el inicio de una nueva etapa en la evolución de la tecnología móvil.