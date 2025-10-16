Alerta por estafas con Bre-B: delincuentes envían falsos SMS para robar datos

Con la llegada del sistema de pagos Bre-B en Colombia, han aparecido nuevas estafas que es importante reconocer. - crédito Banco de la República

Con la llegada del nuevo sistema de pagos en Colombia, Bre-B, han surgido nuevas modalidades de estafa que es fundamental identificar para protegerse.

Personas malintencionadas están enviando mensajes de texto con frases como: “Recibiste una transacción a través de Br3-B. Tienes un lapso de 24 horas para aceptarla o será regresada a su emisor”, acompañados de un enlace.

El objetivo de estos mensajes es engañar a las personas para que accedan al enlace, que generalmente dirige a páginas falsas donde solicitan datos personales, información bancaria o incluso credenciales de acceso al sistema de pagos.

Los usuarios pueden identificar que se trata de una estafa por la ortografía del mensaje. (Infobae)

Al ingresar a estos sitios fraudulentos, los estafadores pueden obtener información confidencial y poner en riesgo el dinero del usuario.

Este tipo de estafa se llama smishing. Se trata de “un ataque vía SMS que suele consistir en falsas alertas sobre promociones o premios, diseñados para generar una sensación de urgencia y llevar a las personas a actuar rápidamente”, explica Tivit Colombia.

Para evitar caer en estas trampas, se recomienda no ingresar en enlaces de mensajes sospechosos, verificar siempre la procedencia de cualquier mensaje sobre transacciones y, ante la menor duda, contactar directamente a la entidad financiera o al soporte oficial de Bre-B.

Esta modalidad, conocida como smishing, consiste en mensajes SMS falsos que generan urgencia con supuestas promociones o premios, según Tivit Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar que un SMS es una estafa

Reconocer un SMS fraudulento o intento de smishing es fundamental para proteger tus datos y tu dinero. Aunque los mensajes de estafa suelen parecer legítimos, existen señales claras que pueden ayudarte a identificarlos.

Uno de los indicios más comunes es la presencia de enlaces sospechosos o abreviados que invitan a hacer clic para obtener premios, acceder a servicios o verificar información. Estos enlaces suelen direccionar a páginas web falsas que simulan ser portales bancarios o plataformas de pagos.

El lenguaje es otro aspecto a considerar. Los mensajes fraudulentos emplean fórmulas urgentes como “tienes 24 horas para responder” o “tu cuenta será bloqueada”, buscando generar miedo y forzar una acción rápida.

Los enlaces redirigen a sitios web falsos que imitan portales bancarios o de pago. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, pueden contener errores ortográficos, gramática deficiente o palabras fuera de contexto.

Otra alerta importante es la solicitud de información confidencial, como claves, números de tarjeta, códigos de seguridad o datos personales. Las empresas y entidades bancarias nunca solicitan este tipo de datos por SMS.

Verifica siempre el remitente. Si el número es desconocido, tiene una estructura extraña o proviene del extranjero, lo más seguro es que se trate de una estafa.

Ante dudas, no respondas ni pulses en enlaces y comunícate directamente con la empresa o banco involucrado a través de los canales oficiales.

No compartas información y guarda capturas del mensaje y enlace como evidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si caí en esta estafa que involucra a Bre-B

Si has caído en una estafa relacionada con Breb-B, es fundamental actuar de inmediato. Primero, cambia tus contraseñas en bancos y plataformas digitales. Comunícate con tu entidad financiera para informar la situación y solicitar el bloqueo temporal de tus cuentas si es necesario.

No compartas más información y guarda capturas del mensaje y del enlace recibido como evidencia. Denuncia el incidente ante las autoridades competentes y, ante la línea oficial de atención de Breb-B.

Es recomendable activar alertas de seguridad en tus dispositivos y vigilar movimientos inusuales en tus cuentas.

Así luce un mensaje auténtico de una transferencia realizada a través de llaves de Bre-B. (Infobae)

Cómo Bre-B notifica sobre transferencias

Bre-B envía notificaciones de transferencias reales mediante mensajes de texto, cuyo contenido es claramente distinto a los intentos de estafa descritos anteriormente.

En las transferencias legítimas, el SMS incluye información detallada: el nombre del banco, el nombre de la persona que realizó el envío, el monto, la fecha y la hora de la operación. Además, se proporciona una línea de atención nacional para consultas.

Estos elementos permiten identificar un mensaje auténtico y diferenciarlo de comunicaciones fraudulentas que suelen ser genéricas, carecer de detalles y contener enlaces sospechosos.