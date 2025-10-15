Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Almacenamiento en la nube

Conocer el significado de nuevas palabras ayudará a incrementar el conocimiento y vocabulario por igual

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa Almacenamiento en la nube

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

El almacenamiento en la nube es un espacio especial que está dedicado a guardar información de los usuarios. Dicho espacio es mantenido por un tercero y se comunica a través de redes o internet.

Fácilmente se puede decir que el almacenamiento en la nube es la forma de guardar información más utilizada actualmente. La mayoría de compañías relacionadas a la tecnología lo utilizan y es que representa muy bien la evolución tecnológica

También se entiende que hace uso de servidores externos al usuario, por lo que se puede comprender que es una forma de almacenamiento digital si se ve desde ese punto de vista.

Características del almacenamiento en la nube

Es un recurso utilizado por muchas personas actualmente, por lo que es fácil ver qué cosas son las que tiene para poder seguir estando vigente:

Software y recursos en un solo sitio : Como bien se sabe, la idea principal de la nube es el guardar información. Pero esto no solo involucra documentos, imágenes o archivos multimedia; también se debe saber que incluso programas o aplicaciones son guardados allí. Ahorro en espacio : Siendo un espacio de guardado que es externo, se tiene que el espacio que es liberado de los equipos es totalmente real pues muchas cosas como programas o demás tienen sus bases en la nube. Accesibilidad : Al tratarse de un recurso que ha ido creciendo, muchas compañías se han adaptado a ese concepto. Esto da como resultado que una gran cantidad de dispositivos (Por no decir que todos) se encuentran capacitados para poder hacer uso del almacenamiento en la nube. Seguridad : El almacenamiento en la nube siempre buscará proteger los datos de todos sus usuarios, ya sea porque se hacen copias de seguridad, o bien porque están en constante aprendizaje para evitar infiltraciones indeseables.

Clasificación del almacenamiento en la nube

Con el gran crecimiento que se ha visto, no es imposible pensar que hay distintos tipos de almacenamientos que están ligados a la nube. Estos se dividen según la persona que los utilice:

Nube pública : Es el tipo más común y se caracteriza porque sus recursos (físicos o digitales) son otorgados por una empresa u organización que los ofrece a cualquiera que pueda y desee utilizarlos. Nube privada : A diferencia de la nube pública, esta tiene como principal concepto el uso de recursos para una sola persona/organización. No ofrece servicios a nadie más, por lo que otorga exclusividad a su dueño. Nube híbrida : Es la combinación final de lo que sería una nube privada con una nube pública. Estas permiten que los datos se movilicen a través de dos entornos.

Ejemplos de almacenamiento en la nube

A continuación, se nombrarán algunas compañías que brindan este servicio:

Box : Da la posibilidad de tener 10 GB gratuitos de forma online Dropbox : Este es un servicio especializado en el almacenamiento de la información. Es bastante conocida, siendo que ya tiene más de 500 millones de registrados Google Drive : Esta es la carta de Google ante el almacenamiento digital. Cada usuario cuenta con 15 GB gratuitos para guardar datos. iCloud : Sistema de almacenamiento que tiene Apple. OneDrive : Esta es la alternativa que ofrece la empresa Microsoft.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

The Boring Company, la empresa de Elon Musk dedicada a la construcción de túneles, es acusada de violaciones ambientales en EE. UU.

Entre los señalamientos figuran el inicio de obras sin autorización, el vertido de aguas residuales no tratadas en la vía pública y la falta de controles para prevenir la contaminación

The Boring Company, la empresa

California aprueba una ley que obliga a los operadores de chatbots a identificarse como IA

Según el senador estatal Steve Padilla, autor del proyecto, la medida exige implementar salvaguardas críticas en las interacciones con los usuarios

California aprueba una ley que

Spotify y Barcelona sorprenden: el logo de ‘Play’ de Ed Sheeran protagoniza la camiseta blaugrana ante el Real Madrid

El ‘jersey takeover’ también se expandirá al mundo digital a través de eFootball, donde más de 900 millones de usuarios podrán utilizar la playera

Spotify y Barcelona sorprenden: el

Guía para monitorear la cuenta de Instagram de adolescentes de 13 a 18 años: funciones que todo padre debe conocer

Cuando un joven entre esas edades crea una cuenta en dicha red social, se activa por defecto un conjunto de medidas de protección y privacidad. Entre ellas, la cuenta se configura automáticamente como privada

Guía para monitorear la cuenta

OpenAI y Broadcom se asocian para crear 10 gigavatios en aceleradores de IA

Según el comunicado conjunto, la empresa de Sam Altman participará activamente en la ingeniería del hardware

OpenAI y Broadcom se asocian
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 100 años

Un hombre de 100 años renovó su licencia de conducir en Mendoza: “No creo que sea mérito, sino suerte”

Estados Unidos le revocó la visa a una ciudadana argentina que se burló del crimen de Charlie Kirk en las redes sociales

Imputaron al femicida cinturón negro de Kun-Fu que asfixió a su pareja frente a la hija de ambos de 5 años

Córdoba: más de 200 bomberos luchan por quinto día consecutivo con el fuego en la Quebrada del Condorito

“Por un largo tiempo no la vas a ver a tu mamá“, le dijo Pablo Laurta a su hijo tras los femicidios

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ordenó la evacuación de

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

Egipto confirmó la creación de un comité de 15 tecnócratas para administrar Gaza tras el alto el fuego

La ONU estimó que la reconstrucción de Gaza requerirá de al menos USD 70.000 millones

TELESHOW
La emoción de Nicolás Behringer,

La emoción de Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina 2025: “El fracaso es no hacer lo que uno ama”

Emilia Mernes sorprendió a Duki con un test de belleza: las llamativas respuestas de la figura de la música

Leticia Brédice habló de la obsesión por la delgadez en la década del ‘90: “Consumir anfetaminas era muy fácil”

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Nazarena Vélez contó la tremenda imagen que halló al revisar el celular de su pareja, Santiago Caamaño: “Casi lo mato”