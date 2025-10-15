Bill Gates predice el año en que las tareas humanas llegarán a su fin y serán reemplazadas por la inteligencia artificial

Bill Gates asegura que en la próxima década los trabajos serán automatizados por la IA.

Bill Gates volvió a encender el debate sobre el futuro del trabajo y la inteligencia artificial. Durante su participación en el popular programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, el cofundador de Microsoft aseguró que la próxima década estará marcada por una transformación profunda en la forma en que las personas trabajan, estudian y acceden a servicios esenciales.

Según el empresario, la inteligencia artificial avanzará hasta el punto de reemplazar gran parte de las tareas humanas cotidianas. No obstante, aclaró que su visión no busca generar alarma, sino resaltar el potencial positivo de esta tecnología cuando se utiliza de manera responsable. Gates insistió en que la automatización traerá beneficios significativos, especialmente en áreas como la educación y la medicina.

A lo largo de la entrevista, Gates repasó la evolución tecnológica de los últimos 50 años, desde la fundación de Microsoft hasta el auge de la inteligencia artificial generativa. En su opinión, el impacto de la IA será tan revolucionario como lo fue la llegada de la computadora personal en los años setenta.

Para BillGates, la IA realizará la mayoría de trabajos repetitivos. REUTERS/Caitlin Ochs

Una transformación sin precedentes

Para Gates, la inteligencia artificial no solo está destinada a optimizar la productividad de las empresas, sino también a mejorar la calidad de vida de millones de personas. “Dentro de diez años, la mayoría de las tareas humanas podrán ser realizadas por inteligencia artificial”, afirmó. Esta afirmación, que muchos interpretan como una advertencia, fue matizada por el propio empresario, quien destacó que el objetivo no debe ser reemplazar a las personas, sino liberar tiempo y recursos para que puedan dedicarse a actividades más creativas o estratégicas.

El magnate señaló que los avances recientes en modelos de lenguaje, visión artificial y robótica marcarán el comienzo de una era en la que la IA asumirá tareas repetitivas, administrativas y técnicas. En su opinión, esto podría impulsar una nueva ola de innovación y generar oportunidades en sectores como la investigación científica, la educación personalizada y el diagnóstico médico avanzado.

La promesa de un cambio global

Durante la conversación, Gates también hizo énfasis en el papel que la inteligencia artificial puede desempeñar en la reducción de la desigualdad global. Recordó que, en muchos países en desarrollo, los sistemas de salud y educación aún enfrentan grandes limitaciones, y que la IA podría ofrecer soluciones escalables y de bajo costo.

Bill Gates y su visión por la IA. REUTERS/Mike Segar

El empresario citó como ejemplo la posibilidad de utilizar modelos de inteligencia artificial para asistir a docentes en la creación de materiales personalizados o ayudar a médicos en el diagnóstico temprano de enfermedades. “La IA puede ser una herramienta extraordinaria para cerrar brechas, no para ampliarlas”, expresó.

Esta visión coincide con declaraciones anteriores de Gates, quien en 2022 ya había afirmado en su blog que la inteligencia artificial “es la herramienta más grande para reducir la inequidad que jamás hayamos tenido”.

De la revolución informática al futuro automatizado

Gates, que fundó Microsoft junto a Paul Allen en 1975, conoce de primera mano cómo una innovación tecnológica puede transformar por completo el mundo laboral. En la entrevista recordó los primeros años de la computación personal y comparó esa revolución con la actual ola de inteligencia artificial. “Entonces también había miedo a perder empleos. Hoy ocurre lo mismo, pero la historia demuestra que las nuevas tecnologías crean más oportunidades de las que eliminan”, afirmó.

Bill Gates solo espera que la IA se use de manera ética. REUTERS/Caitlin Ochs

Aunque ya no participa directamente en la gestión de Microsoft, el empresario continúa involucrado en el debate tecnológico desde su labor filantrópica. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, impulsa proyectos centrados en salud pública, educación y acceso a la tecnología en países de bajos ingresos.

Un futuro guiado por la responsabilidad

Para Gates, el desafío más grande no está en detener el avance de la inteligencia artificial, sino en aprender a gestionarlo de manera ética. Subrayó que gobiernos, empresas y ciudadanos deben colaborar para establecer marcos de regulación que garanticen un desarrollo responsable de la tecnología.

“Si logramos usar la inteligencia artificial de forma correcta, puede ser la herramienta más poderosa para mejorar nuestras vidas”, concluyó.

Con esta reflexión, Gates no solo anticipa una transformación profunda en la próxima década, sino también la necesidad urgente de prepararse para un mundo donde la inteligencia artificial deje de ser una promesa y se convierta en parte esencial de la vida cotidiana.