Tecno

Qué es el ghosting y qué significa ghostear a una persona

El uso de este término trasciende el ámbito romántico y se instala en la vida cotidiana. Abarca desde relaciones de amistad hasta interacciones en videojuegos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Es un fenómeno que es
Es un fenómeno que es común que se presente en individuos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de ghosting y ghostear en el vocabulario cotidiano refleja cómo la digitalización de las relaciones ha transformado la manera en que las personas interactúan y se distancian.

Estos términos, que provienen del inglés y se han incorporado al español como anglicismos, designan una conducta cada vez más extendida en la era de las redes sociales y la mensajería instantánea: romper el contacto con alguien de forma abrupta y sin explicación.

Por esta razón, se explica todo lo que se conoce de este término anglosajón, que traspasa el ámbito de las citas en línea para ser utilizado en diferentes espacios digitales.

Qué significa el término ghostear según la RAE

Es un concepto que no
Es un concepto que no corresponde a la lectura de hace siglos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Academia Española (RAE) define ghostear como “desaparecer” o “esfumarse (sin dejar rastro, sin previo aviso…)”, una descripción que ilustra el carácter repentino y unilateral de este comportamiento.

El fenómeno se ha vuelto común en plataformas como WhatsApp, Telegram, X o Instagram, donde la comunicación se produce de manera rápida y muchas veces efímera. La expresión hacer ghosting suele emplearse para describir la acción de cortar una relación, ya sea sentimental o de amistad, sin ofrecer motivos ni despedidas.

El uso de estos anglicismos se ha extendido más allá del ámbito de las citas en línea, abarcando interacciones en videojuegos y redes sociales. Casos como “No deberías ghostear a nadie en X” o “Ghostear en LoL es muy frecuente entre los jugadores de videojuegos” ilustran la amplitud de contextos en los que se utiliza el término.

El auge de las plataformas
El auge de las plataformas y apps ha hecho que esté termino sea muy usado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase “No puedo creerme que me hicieran ghosting” evidencia la carga emocional que puede acompañar a esta experiencia, mientras que “Hacer ghosting en WhatsApp es más habitual de lo que pensamos” pone de manifiesto su frecuencia en la vida digital actual.

Cuál es el origen de esta popular palabras

El origen de la palabra ghosting se remonta a hace unos siete u ocho años en el ámbito anglosajón, consolidándose en el diccionario Merriam-Webster en 2017. Su popularidad creció a medida que las citas románticas por internet se normalizaban, y el término se integró en el lenguaje cotidiano para describir una forma de actuar considerada tóxica.

Según el portal web languagetool, ghosting implica una falta de consideración hacia los sentimientos de la otra persona, porque quien lo practica decide dejar de comunicarse de un día para otro, sin ofrecer explicaciones ni razones para el distanciamiento.

No se tiene en cuenta
No se tiene en cuenta los sentimientos de la otra persona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de términos como ghosting responde a la necesidad de nombrar nuevas realidades surgidas de la interacción digital.

El hecho de que buena parte de la comunicación actual se desarrolle a través de servicios de mensajería y redes sociales ha motivado la creación de expresiones que reflejan los aspectos positivos y negativos de estas formas de relación. Muchas de estas expresiones, como señala languagetool, suelen tener una connotación negativa.

Qué otras expresiones son similares a ghostear a alguien

En cuanto a alternativas en español, existen opciones como fantasmear, desaparición, fantasmeo o espantada para referirse a la conducta. Sin embargo, ninguna de estas variantes ha alcanzado la popularidad de los anglicismos originales.

Esta expresión se suma a
Esta expresión se suma a otras formas de comunicación como los emojis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RAE define un calco semántico como “la adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en una lengua”, y pone como casos específico la palabra “ratón” para el dispositivo informático, derivada del inglés “mouse”.

En el caso de ghosting, pese a que se han propuesto calcos como fantasmear, su uso es muy poco frecuente en comparación con las expresiones “haber sido ghosteado” o “ghostear a alguien”.

En este sentido, el fenómeno de ghosting pone de relieve cómo la evolución de la tecnología y las plataformas digitales ha dado lugar a nuevas formas de interacción y, al mismo tiempo, a nuevos desafíos en la gestión de las relaciones personales.

Temas Relacionados

GhostingSignificadoPersonaRomanceAmistadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Windows 10 llegó a su fin: los usuarios tienen poco tiempo para migrar a versiones más seguras

Microsoft puso fin al soporte de Windows 10, dejando sin actualizaciones de seguridad a millones de usuarios y empresas en todo el mundo

Windows 10 llegó a su

Netflix estrenará la historia secreta de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la serie que abre el universo del Divo de Juárez

La serie documental ofrecerá el uso de archivos digitalizados y recursos de última generación a partir del 30 de octubre, permitiendo una nueva forma de conocer al ícono de la música mexicana

Netflix estrenará la historia secreta

Tim Cook, 14 años dirigiendo Apple: de su primer trabajo a los 11 años a un patrimonio de 2.600 millones de dólares

Tim Cook asumió el liderazgo de Apple en 2011 y, bajo su gestión, la firma alcanzó una valoración bursátil histórica de tres billones de dólares

Tim Cook, 14 años dirigiendo

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, presentó un cambio de -3,14% en el último día

¿Cómo se han comportado las

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin

El bitcoin ha sentado las bases para el surgimiento de muchas de las monedas virtuales existentes en el mercado y ha marcado un momento crucial para las soluciones de pago digital

Mercado de criptomonedas: cuál es
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia Electoral oficializó la

La Justicia Electoral oficializó la lista de La Libertad Avanza en PBA, con Santilli en primer lugar: cómo quedó la grilla

“Cande”, la viuda negra de Palermo que cayó por dejar sus huellas en una copa de espumante

Doble femicidio, secuestro de un nene y un cuerpo decapitado: la trama detrás del caso Pablo Laurta

¿A qué generación pertenezco, según la edad?

Elecciones 2025, en vivo: Tras la renuncia de Espert, asume hoy “Bertie” Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto

INFOBAE AMÉRICA
Un incendio provocó un apagón

Un incendio provocó un apagón en más de la mitad de los estados de Brasil durante la madrugada

El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

Huelgas de hambre, torturas y aislamiento: el calvario de José Daniel Ferrer en las cárceles de la dictadura cubana

Por qué la muerte de Diane Keaton duele más

TELESHOW
El sentido mensaje de Lali

El sentido mensaje de Lali Espósito a Alan Lez tras perder la final de La Voz: “Te necesitamos para ser felices”

El apasionado mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Te amaré por siempre mi vida”

Andy Chango y Esteban Mirol sufrieron los primeros accidentes en Masterchef Celebrity: “Que me trague la tierra”

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”