Cómo liberar espacio en Gmail gratis y para siempre con este truco poco conocido

Si tu cuenta de Gmail dejó de enviar o recibir correos electrónicos, o si constantemente te quedas sin espacio, pero no quieres pagar por más almacenamiento, existe un truco sencillo que puede ayudarte.

Google recomienda revisar tu bandeja de entrada y enfocarte en:

Correos de gran tamaño , especialmente aquellos con archivos adjuntos superiores a 15 MB.

Mensajes antiguos , por ejemplo, los que recibiste hace más de tres años y ya no necesitas.

Correos con archivos adjuntos , que suelen ocupar más espacio del que imaginas.

Newsletters o mensajes repetitivos de empresas, grupos o suscripciones con asuntos similares, que puedes eliminar fácilmente.

Siguiendo estos pasos, podrás liberar espacio de forma rápida y mantener tu Gmail ordenado y funcional sin necesidad de invertir en almacenamiento adicional.

Cómo llevar a cabo este truco

Para usar este truco, escribe en la barra de búsqueda de Gmail larger:15MB. De esta manera se mostrarán todos los correos que pesan más de 15 MB, y podrás revisarlos y eliminar los que no necesites para liberar espacio.

Si quieres encontrar mensajes antiguos, utiliza el comando before:AAAA/MM/DD y Gmail te mostrará los correos recibidos antes de esa fecha.

No olvides vaciar la papelera después de borrar los mensajes para que el espacio se libere realmente.

Por qué el espacio de Gmail suele ocuparse rápido

El espacio de Gmail suele llenarse con más rapidez de lo que muchos usuarios imaginan, y no siempre por la cantidad de correos recibidos.

Google ofrece un almacenamiento compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, lo que significa que los 15 GB gratuitos se reparten entre estas tres plataformas.

Por ejemplo, si alguien guarda cientos de fotos o videos en la nube, estos ocuparán gran parte del espacio disponible y dejarán menos capacidad para el correo electrónico.

En el caso de Gmail, los archivos adjuntos son los principales responsables de consumir espacio.

Correos con presentaciones, documentos PDF, fotos en alta resolución o videos pueden superar fácilmente los 10 MB cada uno. Con el tiempo, al acumular cientos de mensajes de este tipo, el almacenamiento se reduce considerablemente.

Otro factor es que muchos usuarios no eliminan correos antiguos, newsletters, promociones o notificaciones automáticas.

Aunque parezcan pequeños, en conjunto pueden sumar varios gigabytes. Además, cuando se eliminan, los mensajes pasan primero a la papelera, que también ocupa espacio hasta que se vacía.

Qué planes de almacenamiento tiene Google

Google dispone de varias alternativas de almacenamiento en la nube, según el tipo de cuenta.

Para usuarios personales, la principal opción es Google One, que ofrece un plan inicial de 100 GB y la posibilidad de acceder a opciones con mayor capacidad. La disponibilidad de los planes puede consultarse desde la configuración de la cuenta.

En el caso de cuentas profesionales o educativas, el servicio disponible es Google Workspace.

El espacio de almacenamiento está determinado por el plan contratado y las políticas establecidas por el administrador. Si se necesita ampliar la capacidad, es necesario contactar directamente con la persona encargada de la cuenta.

Por otro lado, Google Workspace Individual brinda 1 TB de almacenamiento y está dirigido a emprendedores y profesionales independientes.

Cabe recalcar que, en cuentas laborales o educativas gestionadas por una organización, no es posible adquirir almacenamiento adicional de forma directa; cualquier modificación debe solicitarse al administrador.

Si tienes pensado contratar un plan de almacenamiento con Google, conviene considerar algunos factores.

Puedes optar por pagos mensuales o anuales y tienes la libertad de modificar el plan según tus necesidades en cualquier momento. Las suscripciones de Google One se renuevan automáticamente, salvo que decidas cancelarlas.

Otros trucos para ahorrar espacio en Gmail

Otros trucos para ahorrar espacio en Gmail incluyen eliminar correos de promociones o notificaciones automáticas, vaciar la carpeta de spam y papelera, revisar archivos adjuntos innecesarios, usar filtros para organizar mensajes y descargar documentos importantes en la computadora o en otra nube, liberando así almacenamiento rápidamente.