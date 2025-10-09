Tecno

Cómo liberar espacio en Gmail gratis y para siempre con este truco poco conocido

Google aconseja agrupar los mensajes recibidos hace más de tres años y eliminarlos de la bandeja de entrada

Isabela Durán San Juan

Isabela Durán San Juan

Google reparte los 15 GB
Google reparte los 15 GB gratuitos entre Gmail, Drive y Google Fotos, por lo que el espacio se consume en conjunto.

Si tu cuenta de Gmail dejó de enviar o recibir correos electrónicos, o si constantemente te quedas sin espacio, pero no quieres pagar por más almacenamiento, existe un truco sencillo que puede ayudarte.

Google recomienda revisar tu bandeja de entrada y enfocarte en:

  • Correos de gran tamaño, especialmente aquellos con archivos adjuntos superiores a 15 MB.
  • Mensajes antiguos, por ejemplo, los que recibiste hace más de tres años y ya no necesitas.
  • Correos con archivos adjuntos, que suelen ocupar más espacio del que imaginas.
  • Newsletters o mensajes repetitivos de empresas, grupos o suscripciones con asuntos similares, que puedes eliminar fácilmente.

Siguiendo estos pasos, podrás liberar espacio de forma rápida y mantener tu Gmail ordenado y funcional sin necesidad de invertir en almacenamiento adicional.

Este comando clasifica los correos
Este comando clasifica los correos electrónicos con archivos adjuntos pesados.

Cómo llevar a cabo este truco

Para usar este truco, escribe en la barra de búsqueda de Gmail larger:15MB. De esta manera se mostrarán todos los correos que pesan más de 15 MB, y podrás revisarlos y eliminar los que no necesites para liberar espacio.

Si quieres encontrar mensajes antiguos, utiliza el comando before:AAAA/MM/DD y Gmail te mostrará los correos recibidos antes de esa fecha.

No olvides vaciar la papelera después de borrar los mensajes para que el espacio se libere realmente.

Por qué el espacio de Gmail suele ocuparse rápido

El espacio de Gmail suele llenarse con más rapidez de lo que muchos usuarios imaginan, y no siempre por la cantidad de correos recibidos.

En Gmail, los archivos adjuntos
En Gmail, los archivos adjuntos son los que más almacenamiento ocupan.

Google ofrece un almacenamiento compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos, lo que significa que los 15 GB gratuitos se reparten entre estas tres plataformas.

Por ejemplo, si alguien guarda cientos de fotos o videos en la nube, estos ocuparán gran parte del espacio disponible y dejarán menos capacidad para el correo electrónico.

En el caso de Gmail, los archivos adjuntos son los principales responsables de consumir espacio.

Correos con presentaciones, documentos PDF, fotos en alta resolución o videos pueden superar fácilmente los 10 MB cada uno. Con el tiempo, al acumular cientos de mensajes de este tipo, el almacenamiento se reduce considerablemente.

También influye que muchos usuarios
También influye que muchos usuarios nunca borran correos antiguos, newsletters, promociones o notificaciones automáticas.

Otro factor es que muchos usuarios no eliminan correos antiguos, newsletters, promociones o notificaciones automáticas.

Aunque parezcan pequeños, en conjunto pueden sumar varios gigabytes. Además, cuando se eliminan, los mensajes pasan primero a la papelera, que también ocupa espacio hasta que se vacía.

Qué planes de almacenamiento tiene Google

Google dispone de varias alternativas de almacenamiento en la nube, según el tipo de cuenta.

Para usuarios personales, la principal opción es Google One, que ofrece un plan inicial de 100 GB y la posibilidad de acceder a opciones con mayor capacidad. La disponibilidad de los planes puede consultarse desde la configuración de la cuenta.

Para quienes necesitan más espacio,
Para quienes necesitan más espacio, Google One ofrece planes desde 100 GB y opciones con mayor capacidad.

En el caso de cuentas profesionales o educativas, el servicio disponible es Google Workspace.

El espacio de almacenamiento está determinado por el plan contratado y las políticas establecidas por el administrador. Si se necesita ampliar la capacidad, es necesario contactar directamente con la persona encargada de la cuenta.

Por otro lado, Google Workspace Individual brinda 1 TB de almacenamiento y está dirigido a emprendedores y profesionales independientes.

Cabe recalcar que, en cuentas laborales o educativas gestionadas por una organización, no es posible adquirir almacenamiento adicional de forma directa; cualquier modificación debe solicitarse al administrador.

Estos planes se renuevan automáticamente,
Estos planes se renuevan automáticamente, a menos que el usuario decida cancelarlos.

Si tienes pensado contratar un plan de almacenamiento con Google, conviene considerar algunos factores.

Puedes optar por pagos mensuales o anuales y tienes la libertad de modificar el plan según tus necesidades en cualquier momento. Las suscripciones de Google One se renuevan automáticamente, salvo que decidas cancelarlas.

Otros trucos para ahorrar espacio en Gmail

Otros trucos para ahorrar espacio en Gmail incluyen eliminar correos de promociones o notificaciones automáticas, vaciar la carpeta de spam y papelera, revisar archivos adjuntos innecesarios, usar filtros para organizar mensajes y descargar documentos importantes en la computadora o en otra nube, liberando así almacenamiento rápidamente.

Infobae

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

El desopilante relato de la

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana

Tras recibir el alta médica, Thiago Medina se reencontró con sus hijas: “Gracias a cada oración”