Así puedes acceder al historial extendido de llamadas con un contacto en iPhone

Apple continúa sorprendiendo con las capacidades ocultas de iOS 26, su más reciente actualización del sistema operativo para iPhone. Aunque las principales novedades se centraron en el rediseño de la interfaz —con el llamativo estilo Liquid Glass— y en las funciones impulsadas por Apple Intelligence, algunos usuarios han comenzado a descubrir herramientas no mencionadas oficialmente que amplían las posibilidades del dispositivo.

Una de ellas se encuentra dentro de la app Teléfono y permite acceder a un historial extendido de llamadas con cualquier contacto, algo que hasta ahora no era posible. Esta mejora no se anunció durante la presentación de iOS 26 ni aparece en las notas oficiales de la actualización, pero ya está disponible en varios modelos compatibles.

La función ofrece un registro más completo y detallado de las interacciones telefónicas, lo que puede resultar útil tanto a nivel personal como profesional. Desde revisar con precisión la hora de una llamada importante hasta comprobar la frecuencia de comunicación con un contacto, esta herramienta amplía el control del usuario sobre su propio historial.

Una vista más detallada de tus comunicaciones

Hasta ahora, el apartado de “Recientes” en la app Teléfono solo mostraba una lista general de llamadas ordenadas por fecha, sin opción de filtrar por persona. Con la nueva versión de iOS, Apple ha introducido un acceso directo al historial completo de llamadas con un contacto determinado.

El registro muestra todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas, acompañadas de su fecha, hora y duración exacta. En algunos casos, se pueden consultar conversaciones que datan de hace varios años. Aunque la extensión del historial depende de cada dispositivo, las pruebas realizadas por los usuarios indican que los registros más antiguos se remontan, en promedio, a principios de 2023.

Esta actualización supone una mejora relevante en la gestión de la información del usuario, sobre todo para quienes usan el iPhone con fines laborales o legales. El acceso a un historial detallado puede ser útil para verificar comunicaciones en casos de disputas o para mantener un seguimiento preciso de interacciones con clientes o proveedores.

Cómo acceder al historial extendido

El procedimiento para utilizar esta herramienta es sencillo, aunque no está claramente destacado en el sistema. Para acceder, se debe abrir la app Teléfono y dirigirse a la pestaña “Llamadas”. Desde allí, el usuario puede pulsar el nombre del contacto con quien desea revisar el historial.

Una vez dentro de la ficha del contacto, aparece una nueva opción llamada “Historial de llamadas”. Al seleccionarla, se despliega una lista ordenada con todas las llamadas realizadas o recibidas con esa persona, junto con los detalles de cada una.

Por ahora, esta opción solo está disponible dentro de la app Teléfono y no se puede acceder directamente desde la aplicación Contactos. Tampoco hay información oficial de Apple sobre si se añadirá más adelante a otros apartados del sistema.

Un paso más hacia un iPhone más inteligente

La inclusión de esta función forma parte de una serie de mejoras en la gestión de llamadas introducidas con iOS 26. Apple ha reforzado el papel de la app Teléfono como centro de comunicación inteligente, incorporando nuevas herramientas que priorizan la seguridad y la comodidad del usuario.

Entre ellas destacan el filtrado de llamadas desconocidas, que bloquea automáticamente intentos sospechosos hasta que el interlocutor se identifique; el asistente de espera, que mantiene la línea activa y avisa cuando un agente responde en llamadas de atención al cliente; y la traducción en tiempo real, disponible en los modelos con Apple Intelligence, capaz de interpretar conversaciones telefónicas en distintos idiomas mientras ocurren.

Estas mejoras confirman la dirección que Apple ha tomado con iOS 26: un sistema operativo más proactivo, con funciones ocultas que optimizan la experiencia sin necesidad de grandes cambios visuales. Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente la existencia del historial extendido, todo indica que será una herramienta permanente en las próximas versiones del sistema.