Sony potencia sus auriculares con cancelación de ruido: funciones para compartir audio y asistencia IA

Las nuevas funciones se aplican para los modelos Sony WF-1000XM5 y Sony WH-1000XM6. (Future)

Sony ha impulsado la evolución de sus auriculares con cancelación de ruido al incorporar funciones avanzadas de compartir audio y asistencia por inteligencia artificial en los modelos WH-1000XM6 y WF-1000XM5. Estas actualizaciones, disponibles desde mayo de 2025 a través de la aplicación móvil Sound Connect, refuerzan la posición de la marca en el mercado global de audio personal, donde la innovación tecnológica es clave.

Las nuevas funciones se centran en dos ejes principales: la posibilidad de compartir audio y la integración de un asistente de inteligencia artificial. La función de compartir audio, habilitada por la tecnología Bluetooth LE Audio y la plataforma Auracast, permite emparejar dos auriculares inalámbricos de manera simultánea.

Así, los usuarios pueden escuchar la misma música o contenido con otra persona, o incluso crear grupos privados a los que se accede mediante un código QR o la función Fast Pair de Google. Esta característica transforma la experiencia de escuchar música, facilitando desde compartir una canción favorita hasta organizar una discoteca silenciosa en grupo, siempre que los dispositivos sean compatibles.

WF-1000XM6 es el modelo más reciente en cuanto a cancelación de ruido. (The Verge)

En paralelo, la compatibilidad con el asistente Gemini Live de Google añade una dimensión conversacional a los auriculares. Este asistente de inteligencia artificial ofrece respuestas contextuales y detalladas sobre una amplia variedad de temas, aportando un toque humano a la interacción y mejorando la utilidad de los dispositivos en el día a día.

La actualización también incluye funciones de seguimiento de la cabeza, que optimizan la experiencia auditiva al adaptar el sonido según el movimiento del usuario, y mejoras de seguridad en el software del sistema.

¿Cómo aprovechar estas funciones?

Para acceder a estas novedades, los usuarios deben instalar la actualización de firmware correspondiente (versión 6.0.0 para los WH-1000XM6 y 3.0.0 para los WF-1000XM5) a través de la aplicación móvil Sound Connect. Tras la actualización, es necesario volver a emparejar los auriculares con el smartphone para activar todas las funciones.

El modelo WF-1000XM5 tiene un antigüedad de dos años. (CNET)

La compatibilidad está garantizada para los teléfonos Android más recientes que soportan Bluetooth LE Audio, como los modelos Google Pixel, Samsung Galaxy y OnePlus. Sin embargo, algunas de estas funciones no están disponibles para usuarios de iPhone, lo que limita su acceso a quienes utilizan el ecosistema de Apple.

Entre las mejoras adicionales, destaca la integración con la red de rastreo Find Hub de Google, que permite localizar cada auricular individualmente, una función especialmente útil para los usuarios del modelo WF-1000XM5. Además, se ha añadido la opción de desactivar la compatibilidad con Find Hub sin necesidad de utilizar el estuche de carga, lo que otorga mayor flexibilidad en la gestión de los dispositivos.

Estas innovaciones enriquecen la experiencia de los usuarios actuales y refuerzan la posición de Sony frente a la competencia. Los modelos WH-1000XM6 y WF-1000XM5 ya eran considerados referentes en su segmento por su calidad de sonido, diseño plegable y rendimiento en cancelación de ruido activa. Las nuevas funciones llegan en un momento en que otros fabricantes, como Apple con sus AirPods Pro 3, también apuestan por la integración de tecnologías avanzadas en sus productos.

Hay rumores de que Sony podría lanzar pronto una nueva versión de auriculares de cancelación de ruido. (Reuters)

Un usuario elogió el regreso de la plegabilidad, el excelente sonido y el destacado rendimiento de la cancelación de ruido activa en los WH-1000XM6, considerándolos una opción sobresaliente para los entusiastas del audio.

El impacto de estas actualizaciones se refleja en la vida cotidiana de los usuarios, quienes ahora pueden compartir música de forma sencilla, crear ambientes sonoros personalizados y contar con la asistencia de una inteligencia artificial avanzada. Para los seguidores de la marca, estas características representan un valor añadido significativo, consolidando la reputación de Sony como líder en innovación dentro del sector de audio personal.

El mercado de auriculares inalámbricos con funciones como cancelación de ruido y asistentes inteligentes continúa expandiéndose, impulsado por la demanda de experiencias de usuario cada vez más personalizadas y avanzadas.