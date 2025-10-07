OnePlus anuncia que OxygenOS 16 basada en Android 16 llegará en octubre de 2025

Smartphone OnePlus 12. (OnePlus)

OnePlus ha confirmado oficialmente el lanzamiento de OxygenOS 16, su capa de personalización avanzada basada en Android 16, para el 16 de octubre de 2025. Este anuncio posiciona a OnePlus entre los fabricantes que ya han adoptado la última versión del sistema operativo de Google, en un entorno donde la actualización todavía avanza lentamente respecto al despliegue unificado que realiza Apple.

El fabricante introduce importantes novedades vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente a través de la integración de Gemini y Mind Space en sus dispositivos de gama alta.

OxygenOS 16 basada en Android 16: principales características

OnePlus India anunció a través de su cuenta oficial en X que OxygenOS 16 estará disponible a partir del 16 de octubre de 2025, bajo el eslogan “Intelligently Yours”. Este lema no es casual: hace alusión directa a la inteligencia artificial que será protagonista en la nueva versión del sistema.

OnePlus 15 en color sand storm. ONEPLUS

Según OnePlus, Gemini se integrará con Mind Space en los terminales de gama alta que reciban Android 16. La integración permitirá que el asistente de Google acceda a notas, archivos, capturas de pantalla y cualquier otro contenido almacenado en Mind Space, con el objetivo de ofrecer respuestas personalizadas y automatización avanzada.

De este modo, Gemini podrá buscar información entre todos los archivos de Mind Space, optimizando la accesibilidad y la eficiencia en el manejo de datos personales desde el propio dispositivo. Se trata de una funcionalidad pensada para liberar al usuario de la necesidad de realizar búsquedas manuales, como demostró OnePlus con un ejemplo en el que el asistente planificaba un viaje realizando consultas directas sobre el material guardado.

OxygenOS 16 también incluirá todas las mejoras introducidas por Google en Android 16. Entre las más relevantes se cuentan las nuevas opciones de personalización, una gestión mejorada de notificaciones y optimizaciones que prometen incrementar el rendimiento general del sistema. La compañía suele añadir además funciones propias a su capa, aunque por ahora no ha detallado cuáles serán las novedades exclusivas respecto a versiones anteriores.

Actualización de Android 16. (Google)

Implementación, modelos elegibles y política de actualizaciones de OnePlus

El OnePlus 15 será el primer dispositivo en llegar al mercado con OxygenOS 16 de fábrica, según han reflejado filtraciones recientes en Geekbench. Este modelo contará con un Snapdragon 8 Elite de quinta generación, logrando 3.276 puntos en single-core y 10.049 en multi-core. Cifras que lo ubican por encima de buena parte de la gama alta actual.

Antes de su presentación oficial, el OnePlus 15 ya había aparecido en pruebas de rendimiento en video, mostrando fluidez y alto desempeño bajo distintas condiciones de carga. Filtraciones de este tipo se han vuelto frecuentes dentro del sector móvil, generando expectativas en la antesala de la llegada de nuevos terminales de alta gama.

Por su parte, el OnePlus 13 también sería parte del primer grupo que recibirá OxygenOS 16. Lanzado originalmente con OxygenOS 15 sobre Android 15, el dispositivo está listo para actualizarse en las próximas semanas, aunque OnePlus todavía no ha confirmado la fecha exacta.

Los nuevos OnePlus 13 y Oneplus 13R. ONEPLUS

Actualmente, la política de la compañía garantiza tres versiones de Android por cada dispositivo, comenzando a contar desde el sistema preinstalado de fábrica. De esta forma, el OnePlus 13, que llegó al mercado con Android 15, tendrá soporte de actualizaciones hasta Android 18.

Aún permanece sin definir el listado completo de dispositivos que recibirán OxygenOS 16 en primera instancia y el orden de actualización para el resto del catálogo. Lo que sí es habitual, es que la marca priorice la llegada de la actualización a sus modelos más recientes, situando al OnePlus 13 justo después del lanzamiento del OnePlus 15.

Integración de IA y diferencias con otras compañías del ecosistema Android

El despliegue de Android 16 continúa siendo dispar entre fabricantes de dispositivos, con marcas como Google, Samsung, Motorola y Sony ya integrando la nueva versión en algunos de sus equipos, mientras el grueso del ecosistema Android todavía espera. La diferencia con Apple es notable: la compañía de Cupertino realiza actualizaciones simultáneas en toda su base de dispositivos compatibles el mismo día del lanzamiento.

La apuesta de OnePlus por la inteligencia artificial, especialmente con la integración de Gemini en Mind Space, marca un camino diferenciado dentro de este proceso de actualización. Así, la compañía busca aprovechar la IA para ofrecer a sus usuarios una experiencia más ágil y personalizada.