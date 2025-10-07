Tecno

Motorola presenta su Moto G06 Power, con batería para 3 días: precio y otras características

Uno de los mayores atractivos del Moto G06 Power es la amplia capacidad de su batería. Con 7.000 mAh

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

El Moto G06 Power se
El Moto G06 Power se presenta con una pantalla IPS de 6,88 pulgadas. (Motorola)

El Moto G06 Power es el nuevo lanzamiento de Motorola que pone el foco en la autonomía extrema y el diseño colorido. Equipado con una batería de 7.000 mAh, pantalla grande y acabados certificados por Pantone, este modelo apunta a quienes buscan eficiencia, funcionalidad diaria y un precio competitivo en el mercado de gama de entrada.

A continuación, se detallan las especificaciones más importantes, el enfoque de diseño y su disponibilidad.

Una batería para ‘olvidarse’ del cargador

Uno de los mayores atractivos del Moto G06 Power es la amplia capacidad de su batería. Con 7.000 mAh, Motorola promete hasta 65 horas de reproducción (un poco menos de tres días) con una sola carga. Este avance representa una diferencia significativa respecto al modelo G06 estándar, que incluía una batería de 5.200 mAh. El objetivo es claro: ofrecer más de dos días de uso real, evitando la carga diaria que demandan otros equipos en este segmento.

El dispositivo integra un procesador
El dispositivo integra un procesador MediaTek Helio G81 Extreme. (Motorola)

El nuevo teléfono incorpora carga rápida de hasta 18W mediante puerto USB tipo C, lo que posibilita recargar la gran batería de forma eficiente, aunque la velocidad sigue siendo modesta en comparación con terminales de gamas superiores.

El peso, de 220 gramos, es consecuencia lógica del aumento de la batería, pero se mantiene cómodo para el usuario promedio. Además, el Moto G06 Power presume de una carcasa trasera recubierta en cuero vegano y la protección Corning Gorilla Glass 3 en la pantalla, garantizando durabilidad y resistencia.

Pantalla, rendimiento y capacidades fotográficas

El Moto G06 Power se presenta con una pantalla IPS de 6,88 pulgadas, resolución HD+ (1.640 x 720 píxeles) y tasa de refresco de 120 Hz, que proporcionan una experiencia fluida y buen aprovechamiento para contenido multimedia. La protección Gorilla Glass 3 añade tranquilidad adicional frente a posibles golpes o rayaduras.

Se ofrecen los colores Laurel
Se ofrecen los colores Laurel Oak, Tendril y Tapestry. (Motorola)

En su interior, el dispositivo integra un procesador MediaTek Helio G81 Extreme, que, junto a 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, permite cubrir con solvencia las tareas cotidianas y las aplicaciones más usadas. Aquellos que requieran más espacio pueden ampliar el almacenamiento hasta 1 TB mediante tarjeta microSD.

En el apartado fotográfico, Motorola opta por la sencillez: una cámara trasera de 50 megapíxeles con apertura f/1.8, suficiente para capturas diarias, y una cámara frontal de 8 MP para selfies y videollamadas. Si bien carece de grabación 4K y sensores adicionales, responde adecuadamente para su rango de precio.

En cuanto al software, el Moto G06 Power viene de fábrica con Android 15 bajo la interfaz Hello UI. Sin embargo, solo se garantiza la recepción de dos años de parches de seguridad, sin confirmar actualizaciones mayores del sistema operativo, lo cual puede ser un punto negativo para los usuarios que buscan mayor longevidad en su dispositivo.

Moto G06 Power. (Tech Sputit)
Moto G06 Power. (Tech Sputit)

El teléfono destaca también por su certificación IP64 de resistencia al polvo y a salpicaduras, altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos, sensor de huellas lateral, y la integración del asistente de inteligencia artificial Gemini de Google. Las opciones de conectividad incluyen 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 6.0, GPS, Glonass, Galileo, QZSS y puerto USB-C; sin embargo, no dispone de NFC, aunque mantiene el tradicional conector de 3,5 mm para auriculares.

Precio y colores

El Moto G06 Power ya está disponible en la India, con un precio de lanzamiento de 7.499 rupias (aproximadamente 72 euros o 84 dólares, al tipo de cambio actual) en la versión base con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Se ofrece en tres vibrantes opciones de color, todas con certificación Pantone: Laurel Oak, Tendril y Tapestry. Su venta se realiza a través de Flipkart, el sitio oficial de Motorola India y diversos comercios minoristas.

A nivel global, Motorola también tiene prevista la comercialización del Moto G06 Power en versiones con hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ampliando así las posibilidades para usuarios con mayores exigencias de espacio y rendimiento.

