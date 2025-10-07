Cómo transformar tu viejo iPad en una herramienta útil con estos prácticos usos

Aprende a transformar tu viejo iPad en un objeto útil.

La llegada constante de nuevas generaciones de dispositivos provoca que muchos modelos queden relegados en poco tiempo. En el caso de las tabletas de Apple, cada actualización del sistema operativo deja atrás a versiones antiguas, que ya no reciben las mismas funciones que los equipos más recientes. Sin embargo, eso no significa que un iPad antiguo deba terminar olvidado en un cajón.

Aunque el rendimiento no sea el mismo que en sus primeros años, un iPad en buen estado todavía puede cubrir necesidades cotidianas. Su pantalla, su conectividad y la calidad de construcción lo convierten en una herramienta válida para diferentes actividades, incluso si ya no soporta las últimas aplicaciones.

Convertir un dispositivo aparentemente obsoleto en un aliado útil es una manera de alargar su vida útil, reducir el desperdicio tecnológico y obtener un beneficio práctico. A continuación, te mostramos algunos de los usos más recomendables para aprovechar al máximo un iPad antiguo.

Puedes transformar tu iPad vieja. (Foto: Bigstock)

Un lector electrónico con gran pantalla

Una de las alternativas más sencillas es transformar el iPad en un dispositivo de lectura. Gracias a la calidad de su pantalla, resulta ideal para libros electrónicos, revistas digitales o documentos en PDF. Existen aplicaciones que siguen siendo compatibles con versiones antiguas de iOS y permiten acceder a bibliotecas completas sin necesidad de contar con el modelo más reciente.

Un marco digital para fotos y videos

Otro uso clásico para tabletas en desuso es convertirlas en marcos de fotos inteligentes. Con la ayuda de aplicaciones de presentaciones o incluso configurando álbumes en la galería, es posible crear carruseles de imágenes y videos que se reproduzcan de manera automática. Al añadir música de fondo, el iPad puede convertirse en un centro de recuerdos para cualquier estancia del hogar.

Tu iPad antiguo lo puedes transformar. (Apple)

Una segunda pantalla para trabajar

Quienes trabajan con computadora pueden darle una función más productiva: utilizar el iPad como monitor adicional. Apple ofrece la función Sidecar en algunos modelos recientes, pero incluso en los más antiguos es posible lograrlo mediante accesorios de terceros como Luna Display. De este modo, se amplía el espacio de trabajo y se facilita la organización de ventanas y aplicaciones, tanto en Mac como en equipos con Windows.

Un panel de control para el hogar inteligente

La domótica también es un terreno donde los viejos iPad encuentran un lugar útil. Instalando aplicaciones de control para dispositivos conectados, la tableta puede convertirse en un centro de mando para luces, cámaras de seguridad, termostatos o electrodomésticos inteligentes. De esta forma, desde una sola pantalla es posible gestionar gran parte del hogar sin necesidad de un equipo de última generación.

iPad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una inversión con valor sentimental o económico

Por último, quienes no quieran seguir usándolo pueden optar por venderlo o intercambiarlo. Incluso los modelos antiguos mantienen cierto valor en el mercado de segunda mano, lo que ayuda a recuperar parte de la inversión inicial. Otros, en cambio, prefieren conservarlo como pieza de colección, especialmente aquellos iPad que marcaron etapas clave en la evolución de las tabletas.

Una segunda oportunidad para la tecnología

Los dispositivos electrónicos no necesariamente pierden toda su utilidad cuando dejan de recibir actualizaciones importantes. Un iPad antiguo puede convertirse en un aliado funcional y práctico en distintos escenarios. La clave está en adaptarlo a tareas menos exigentes y en aprovechar su diseño robusto para darle una segunda vida. Así, un aparato destinado al olvido puede convertirse en una herramienta versátil por muchos años más.